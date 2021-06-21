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Финляндия - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 21.06.2021
Защитная игра встретится с атакующей
Твіттер збірної Бельгії/Автор невідомий
Чемпионат Европы-2020
Группа B, третий тур
21 июня, 22:00. "Крестовский" (Санкт-Петербург)
Прямая трансляция: Футбол 1, OLL.tv
Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)
Ни одна из этих двух команд еще не заняла окончательное место в группе B после первых двух туров. Однако Бельгия точно гарантировала себе 1/8 финала, и на 99% победу в квартете. Финны же удивили результатом в том зловещем матче имени Эриксена против Дании, и теперь имеют шансы на выход в плей-офф. Произойдет очередная сенсация на этом Евро, или "красные дьяволы" все-таки заберут свое?
Финляндия
1:1 в Киеве, нереализация "сине-желтых" и пенальти от Пукки - вот ассоциация украинских болельщиков с Финляндией. Подопечные Марку Канервы относятся к тем сборных, которые сами не очень любят атаковать, но и не дают это сделать другим. Контратаки - их козырь, которым они пытаются пользоваться. Говоря по правде, это у них часто получается - примером является матч против Дании. Всего один удар за игру, который был нанесен после затяжного контрнаступления, и три очка в кармане. Ну еще кроме гола Похьянпало там была стена из защитников, которая редко давала войти во владения Градецкого, который тоже был на высоте.
Уже с Россией такая схема провалилась, ведь все-таки подопечные Черчесова имели большую свободу действий в штрафной площадке соперника. На счет атаки: финны вообще нанесли 11 ударов, однако они, в отличие от одного против датчан, были неточно. Пукки 180 минут на Евро-2020 находится почти голодном пайке, сделав лишь удачное действие (предголевой пас). Однако надежда на плей-офф еще теплится. И в сегодняшнем матче может воспламениться
TITLE: Training Ground Magic ????????????— Huuhkajat (@Huuhkajat) June 20, 2021
ARTISTS: Joel Pohjanpalo, Pyry Soiri, Robin Lod, Anssi Jaakkola, Jesse Joronen, Rasmus Schüller, Thomas Lam,
Teemu Pukki & Niko Hämäläinen#Huuhkajat #MeOlemmeSuomi #EURO2020 pic.twitter.com/s8apcfMjEZ
Бельгия
Лидер мирового рейтинга, претендент на победу в почти каждом матче и турнире. "Красные дьяволы" обладают своим одним из лучших составов в истории (за исключением формы Эдена Азара), и это Евро - не последний шанс выиграть первый международный большой трофей. Тем более, когда вернулся Кевин де Брюйне, который перевернул с ног на голову результат в матче с Данией. Подопечные Мартинеса тогда первые пропустили и смогли отыграться до финального свистка, тем самым практически обеспечив себе победу в группе.
Та же Россия составила свое холостое оружие перед бельгийцами еще в первом тайме. Лукаку раздавил московитов своей мощностью, а теперь ему нужно будет сделать это с финнами. Однако он может и не выйти в стартовом составе, ведь Мартинес захочет поберечь силы нескольким своим исполнителям перед матчем 1/8 финала. Это же испанский наставник делал и в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 в матче против Англии. Все закономерно: результат почти в кармане.
Who did it best? ???????????? #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/g9Zl4SGyCa— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 19, 2021
Кадры команд
Финны подходят к матчу без травм, однако бельгийцы не смогут рассчитывать на двух исполнителей Тимоти Кастаня (который уже не сыграет на ЧЕ-2020) и Торгана Азара.
У обеих команд отсутствуют дисквалифицированные игроки. Под угрозой пропуска матча 1/8 финала (при условии выхода) находятся: Камара, О'Шонесси, Лод, Спарв - Финляндия, а у бельгийцев единственным таким футболистом тот же травмирован Торган Азар. Все они в предыдущих двух матчах получили по одной желтой карточке.
Турнирная таблица группы B
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|Россия
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|Дания
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Шансы на плей-офф
Бельгийцы уступят первое место в квартете только в случае проигрыша от финнов. Напомним, что подопечные Роберто Мартинеса уже обеспечили себе место в плей-офф турнира: их не сможет подвинуть Россия даже в случае победы и с их стороны, и сборной Финлядия.
А вот у финнов ситуация почти патовая: нужно брать хотя бы одно очко в этом матче. Также при минимальном поражении от бельгийцев с хотя бы одним забитым голом можно надеяться победу Дании над россиянами со счетом 1:0, тогда в "турнире трех" за вторую позицию победят все-таки подопечные Канервы. Пока это выглядит прекрасно только на бумаге, а в итоге финны при поражении и трем очкам датчан займут третье место и надеяться на разницу голов. Задача: не пропустить много от Бельгии.
Последние матчи команд
Последние пять встреч Финляндии
- 16.06.2021. Финляндия - Россия 0:1 (Евро-2020)
- 12.06.2021. Дания - Финляндия 0:1 (Евро-2020)
- 04.06.2021. Финляндия - Эстония 0:1 (ТМ)
- 29.05.2021. Швеция - Финляндия 2:0 (ТМ)
- 31.03.2021. Швейцария - Финляндия 3:2 (ТМ)
Последние пять встреч Бельгии
- 17.06.2021. Дания - Бельгия 1:2 (Евро-2020)
- 12.06.2021. Бельгия - Россия 3:0 (Евро-2020)
- 06.06.2021. Бельгия - Хорватия 1:0 (ТМ)
- 03.06.2021. Бельгия - Греция 1:1 (ТМ)
- 30.03.2021. Бельгия - Беларусь 8:0 (Отбор на ЧМ-2020)
Личные встречи Финляндии и Бельгии
Команды играли между собой 11 раз. Финляндия больше побеждала Бельгию: четыре раза против трех. Еще после четырех матчей была зафиксирована ничья. В последний раз "красные дьяволы" побеждали скандинавов еще больше полвека назад: в 1968-м году.
Последние пять матчей между командами
- 01.06.2016. Бельгия - Финляндия 1:1 (ТМ)
- 09.02.2011. Бельгия - Финляндия 1:1 (ТМ)
- 11.08.2010. Финляндия - Бельгия 1:0 (ТМ)
- 13.10.2007. Бельгия - Финляндия 0:0 (Отбор на ЧЕ-2008)
- 06.06.2007. Финляндия - Бельгия 2:0 (Отбор на ЧЕ-2008)
Ставки и коэффициенты на матч Финляндия - Бельгия
Прогноз на матч Финляндия - Бельгия
53 года без побед бельгийцев над финнами в личном противостоянии ничего не значит. Подопечные Мартинеса являются намного сильнее. Даже тот же Transfermarkt дает разницу в 15 раз: 669,4 млн евро против 44,6 млн. В вышеупомянутом матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 Бельгия минимально победила Англию (1:0) далеко не основным составом. Даже если испанский наставник прибегнет к ротации и сегодня, то это вряд ли повлияет на итоговый результат. "Красные дьяволы" должны выигрывать, а финны сделают все, чтобы эта победа не далась сопернику легко. Амбиции и шансы на плей-офф же до сих пор остались. Прогноз на матч: Финляндия - Бельгия 1:2.
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