Финляндия - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 21.06.2021

Чемпионат Европы-2020

Группа B, третий тур

21 июня, 22:00. "Крестовский" (Санкт-Петербург)

Прямая трансляция: Футбол 1, OLL.tv

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

Ни одна из этих двух команд еще не заняла окончательное место в группе B после первых двух туров. Однако Бельгия точно гарантировала себе 1/8 финала, и на 99% победу в квартете. Финны же удивили результатом в том зловещем матче имени Эриксена против Дании, и теперь имеют шансы на выход в плей-офф. Произойдет очередная сенсация на этом Евро, или "красные дьяволы" все-таки заберут свое?

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Финляндия

1:1 в Киеве, нереализация "сине-желтых" и пенальти от Пукки - вот ассоциация украинских болельщиков с Финляндией. Подопечные Марку Канервы относятся к тем сборных, которые сами не очень любят атаковать, но и не дают это сделать другим. Контратаки - их козырь, которым они пытаются пользоваться. Говоря по правде, это у них часто получается - примером является матч против Дании. Всего один удар за игру, который был нанесен после затяжного контрнаступления, и три очка в кармане. Ну еще кроме гола Похьянпало там была стена из защитников, которая редко давала войти во владения Градецкого, который тоже был на высоте.

Уже с Россией такая схема провалилась, ведь все-таки подопечные Черчесова имели большую свободу действий в штрафной площадке соперника. На счет атаки: финны вообще нанесли 11 ударов, однако они, в отличие от одного против датчан, были неточно. Пукки 180 минут на Евро-2020 находится почти голодном пайке, сделав лишь удачное действие (предголевой пас). Однако надежда на плей-офф еще теплится. И в сегодняшнем матче может воспламениться

TITLE: Training Ground Magic ????????????



ARTISTS: Joel Pohjanpalo, Pyry Soiri, Robin Lod, Anssi Jaakkola, Jesse Joronen, Rasmus Schüller, Thomas Lam,

Teemu Pukki & Niko Hämäläinen#Huuhkajat #MeOlemmeSuomi #EURO2020 pic.twitter.com/s8apcfMjEZ — Huuhkajat (@Huuhkajat) June 20, 2021

Бельгия

Лидер мирового рейтинга, претендент на победу в почти каждом матче и турнире. "Красные дьяволы" обладают своим одним из лучших составов в истории (за исключением формы Эдена Азара), и это Евро - не последний шанс выиграть первый международный большой трофей. Тем более, когда вернулся Кевин де Брюйне, который перевернул с ног на голову результат в матче с Данией. Подопечные Мартинеса тогда первые пропустили и смогли отыграться до финального свистка, тем самым практически обеспечив себе победу в группе.

Та же Россия составила свое холостое оружие перед бельгийцами еще в первом тайме. Лукаку раздавил московитов своей мощностью, а теперь ему нужно будет сделать это с финнами. Однако он может и не выйти в стартовом составе, ведь Мартинес захочет поберечь силы нескольким своим исполнителям перед матчем 1/8 финала. Это же испанский наставник делал и в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 в матче против Англии. Все закономерно: результат почти в кармане.

Кадры команд

Финны подходят к матчу без травм, однако бельгийцы не смогут рассчитывать на двух исполнителей Тимоти Кастаня (который уже не сыграет на ЧЕ-2020) и Торгана Азара.

У обеих команд отсутствуют дисквалифицированные игроки. Под угрозой пропуска матча 1/8 финала (при условии выхода) находятся: Камара, О'Шонесси, Лод, Спарв - Финляндия, а у бельгийцев единственным таким футболистом тот же травмирован Торган Азар. Все они в предыдущих двух матчах получили по одной желтой карточке.

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Бельгия 2 2 0 0 5-1 6 2 Россия 2 1 0 1 1-3 3 3 Финляндия 2 1 0 1 1-1 3 4 Дания 2 0 0 2 1-3 0

Шансы на плей-офф

Бельгийцы уступят первое место в квартете только в случае проигрыша от финнов. Напомним, что подопечные Роберто Мартинеса уже обеспечили себе место в плей-офф турнира: их не сможет подвинуть Россия даже в случае победы и с их стороны, и сборной Финлядия.

А вот у финнов ситуация почти патовая: нужно брать хотя бы одно очко в этом матче. Также при минимальном поражении от бельгийцев с хотя бы одним забитым голом можно надеяться победу Дании над россиянами со счетом 1:0, тогда в "турнире трех" за вторую позицию победят все-таки подопечные Канервы. Пока это выглядит прекрасно только на бумаге, а в итоге финны при поражении и трем очкам датчан займут третье место и надеяться на разницу голов. Задача: не пропустить много от Бельгии.

Последние матчи команд

Последние пять встреч Финляндии

16.06.2021. Финляндия - Россия 0:1 (Евро-2020)

12.06.2021. Дания - Финляндия 0:1 (Евро-2020)

04.06.2021. Финляндия - Эстония 0:1 (ТМ)

29.05.2021. Швеция - Финляндия 2:0 (ТМ)

31.03.2021. Швейцария - Финляндия 3:2 (ТМ)

Последние пять встреч Бельгии

17.06.2021. Дания - Бельгия 1:2 (Евро-2020)

12.06.2021. Бельгия - Россия 3:0 (Евро-2020)

06.06.2021. Бельгия - Хорватия 1:0 (ТМ)

03.06.2021. Бельгия - Греция 1:1 (ТМ)

30.03.2021. Бельгия - Беларусь 8:0 (Отбор на ЧМ-2020)

Личные встречи Финляндии и Бельгии

Команды играли между собой 11 раз. Финляндия больше побеждала Бельгию: четыре раза против трех. Еще после четырех матчей была зафиксирована ничья. В последний раз "красные дьяволы" побеждали скандинавов еще больше полвека назад: в 1968-м году.

Последние пять матчей между командами

01.06.2016. Бельгия - Финляндия 1:1 (ТМ)

09.02.2011. Бельгия - Финляндия 1:1 (ТМ)

11.08.2010. Финляндия - Бельгия 1:0 (ТМ)

13.10.2007. Бельгия - Финляндия 0:0 (Отбор на ЧЕ-2008)

06.06.2007. Финляндия - Бельгия 2:0 (Отбор на ЧЕ-2008)

Ставки и коэффициенты на матч Финляндия - Бельгия

Прогноз на матч Финляндия - Бельгия

53 года без побед бельгийцев над финнами в личном противостоянии ничего не значит. Подопечные Мартинеса являются намного сильнее. Даже тот же Transfermarkt дает разницу в 15 раз: 669,4 млн евро против 44,6 млн. В вышеупомянутом матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 Бельгия минимально победила Англию (1:0) далеко не основным составом. Даже если испанский наставник прибегнет к ротации и сегодня, то это вряд ли повлияет на итоговый результат. "Красные дьяволы" должны выигрывать, а финны сделают все, чтобы эта победа не далась сопернику легко. Амбиции и шансы на плей-офф же до сих пор остались. Прогноз на матч: Финляндия - Бельгия 1:2.