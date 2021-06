Хватаясь за шанс. Хорватия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура ЕВРО на 22.06.2021

Чемпионат Европы. 3-й тур. Группа D.

22 июня. 22:00. Глазго. "Хэмпден Парк"

Главный судья: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Телетрансляция: Футбол 1, OLL.TV

Первый раунд ЕВРО подходит к своему логическому завершению. В квартете D чехи и англичане поборются за выход из группы с первой строчки, а хорваты и шотландцы сразятся за третью позицию.

Ни для кого не секрет, что финалисты ЧМ-2018 проходят через смену поколений, и это уже совершенно не та команда, которую мы видели в решающем поединке Мундиаля с Францией три года назад. Златко Далич и его банда перестраиваются на фоне не самых хороших результатов. В Лиге наций хорваты на пару со шведами с треском провалились в квартете с французами и португальцами, отрыв от третьей позиции "шашечных" до второй строчки португальцев составил 10 зачетных пунктов. Отбор на ЧМ-2022 они начали с поражения Словении (1:0), хорошо хоть, что с Кипром (1:0) и Мальтой (3:0) сюрпризов не возникло.

И вот июнь. В рамках подготовки к ЕВРО Хорватия оформила паритет с Арменией (1:1), а затем уступила Бельгии (1:0). На самом чемпионате команда Далича пока также проваливается. В первом туре "пламенные" по делу проиграли стерильной Англии Саутгейта (1:0), а во втором спасли мировую в матче с чехами и с трудом ее сохранили (1:1). Конструктив на чужой половине поля у хорватов отсутствует, выезжают они за счет нерегулярных вспышек опытных игроков.

В кои-то веки "тартановая армия" может положиться на нескольких качественных исполнителей. В Лиге наций Робертсон, Мактоминей и компания финишировали на 2-й позиции во второй группе дивизиона B. Параллельно шотландцы ковали путевку на ЕВРО через плей-офф. Уже в этом году в отборе на ЧМ коллектив Кларка скатал две ничьи, но разгромил Фарерские острова (4:0).

И важно, что для "скоттов" этот чемпионат Европы – первый форум за долгие годы. В 1996-м на ЕВРО шотландцы остановились на групповом этапе, через 2 года уперлись в аналогичный рубеж на чемпионате мира, после чего 23 года не проходили отбор на данные турниры. Под руководством Кларка "тартановой армии" удалось преодолеть квалификацию на чемпионат Европы-2020, а вот на самом соревновании парням где-то даже не везет. На данный момент подопечные Стива имеют худшую реализацию моментов на ЕВРО (статистика FBref). За счет контратак, резких вертикальных выпадов, "тартановая армия" часто доводит мяч до финальной трети поля оппонента, где дальше бьет либо в голкипера, либо мимо ворот. В первом туре шотландцы уступили чехам (2:0), хотя именно они по xG должны были забивать два гола, а пропускать всего один. Фортуна немного вернула должок в матче с почти не рискующими англичанами в виде одного балла (0:0). В условиях некой трусости "трех львов" и принципиальности поединка с соседом, Шотландия сумела навязать борьбу оппоненту на каждом участке поля и заслужила ничью.

