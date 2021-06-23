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Бундестим против ученика Луческу. Германия – Венгрия. Прогноз матча Евро на 23.06.21
Мадьяры попробуют снять скальп с очередного топа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Германия
Германия подарила одно из ярчайших впечатлений турнира, победив Португалию в прошлом туре (4:2). В игре с действующим чемпионом Европы «Бундестим» показали смелый, осмысленный, а главное качественный футбол, который принёс им заслуженные три очка и хорошие шансы на комфортный выход из группы. Госенс просто уничтожал соперника в то время, как в центре поля властвовал Кроос. У немцев работал и прессинг, а позиционные атаки раз за разом доходили до остроты.
Йоахим Лёв последние годы мучал свой коллектив экспериментами, и поэтому немцы поехали на Евро без чёткого понимания того, как они будут играть. В конце концов он определился на схеме в три защитника, от которой сама команда была не в восторге, но которая оказалась вполне рабочей и мощной. От матча к матчу немцы должны постепенно набирать, но уже сейчас их игра ни разу не выглядит сырой.
Теперь Германии достаточно разбираться с Венгрией, и как минимум второе место в группе останется за ними. Хотя и ничьей может хватить для решение этой задачи, а в самом крайнем случае она позволит пробиться с третьей строчки. Ситуацию усложняет травмы. Мюллер скорее всего пропустит игру из-за травмы колена, некоторые проблемы испытывали также Хуммельс, Гюндоган, Госенс и Клостерманн.
Венгрия
Сборная Венгрии в любом случае не могла рассчитывать на большие успехи на Евро, а попадание в группу смерти только усугубило их положение. Но мадьяры не отчаялись и показали себя с лучшей стороны, доказав, что достойны участия на турнире. В дебютной встрече они долгое время здорово сдерживали Португалию, и итоговые 0:3 оказались очень обманчивым результатом. С Францией они вновь были весьма убедительны, и фортуна на этот раз наградила их ничьей 1:1, хотя чемпионы мира конечно же могли и забирать ту игру.
Главный тренер команды Марко Росси вывел команду на действительно приличный уровень, благодаря которому у них сохраняются шансы на выход в плей-офф. На Евро венгры выглядели сфокусированными и смелыми. Им действительно нечего терять, что избавляет их от лишнего давления, но одновременно их успех зиждется не только в ментальной области. Росси привил этой команде тактическую грамотность, за которую даже удостоился похвалы от своего учителя Мирчи Луческу. "Росси - хорошо подготовленный, отличный профессионал, который прекрасно проанализировал соперников сборной Венгрии", - отметил румынский специалист.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|2
|1
|1
|0
|2
|+1
|4
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|4
|+1
|3
|3
|Португалия
|2
|1
|0
|1
|5
|+1
|3
|4
|Венгрия
|2
|0
|1
|1
|1
|-3
|1
Статистика и факты
- У Мюллера 39+37 по системе гол+пас в 104 матчах за Германию
- У Гнабри 16 голов в 26 играх в футболке сборной
- Гулачи, Орбан, Шаллаи и А. Салаи выступают в Бундеслиге
- Последняя встреча команд в 2016-м году завершилась победой Германии 2:0
- Германия забивала минимум дважды в 9 из 10 последних встреч
Ориентировочные составы
Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс – Сане, Гнабри, Хаверц
Венгрия: Гулачи – Ботко, Орбан, О. Салаи – Него, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиола – А. Салаи, Шаллаи
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Германия – Венгрия от UA-Футбол
Победа Германии 2:0. Отсутствие Томаса Мюллера может усложнить жизнь немцев. Тем не менее, если они выступят так же убедительно, как с Португалией, то у соперников будет мало шансов.
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