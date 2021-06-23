Евро-2020, группа F. 3-й тур

23 июня, 22:00. Арена Мюнхен

Германия – Венгрия

Трансляция – oll.tv, Футбол 1

Германия

Германия подарила одно из ярчайших впечатлений турнира, победив Португалию в прошлом туре (4:2). В игре с действующим чемпионом Европы «Бундестим» показали смелый, осмысленный, а главное качественный футбол, который принёс им заслуженные три очка и хорошие шансы на комфортный выход из группы. Госенс просто уничтожал соперника в то время, как в центре поля властвовал Кроос. У немцев работал и прессинг, а позиционные атаки раз за разом доходили до остроты.

Йоахим Лёв последние годы мучал свой коллектив экспериментами, и поэтому немцы поехали на Евро без чёткого понимания того, как они будут играть. В конце концов он определился на схеме в три защитника, от которой сама команда была не в восторге, но которая оказалась вполне рабочей и мощной. От матча к матчу немцы должны постепенно набирать, но уже сейчас их игра ни разу не выглядит сырой.

Теперь Германии достаточно разбираться с Венгрией, и как минимум второе место в группе останется за ними. Хотя и ничьей может хватить для решение этой задачи, а в самом крайнем случае она позволит пробиться с третьей строчки. Ситуацию усложняет травмы. Мюллер скорее всего пропустит игру из-за травмы колена, некоторые проблемы испытывали также Хуммельс, Гюндоган, Госенс и Клостерманн.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Венгрия

Сборная Венгрии в любом случае не могла рассчитывать на большие успехи на Евро, а попадание в группу смерти только усугубило их положение. Но мадьяры не отчаялись и показали себя с лучшей стороны, доказав, что достойны участия на турнире. В дебютной встрече они долгое время здорово сдерживали Португалию, и итоговые 0:3 оказались очень обманчивым результатом. С Францией они вновь были весьма убедительны, и фортуна на этот раз наградила их ничьей 1:1, хотя чемпионы мира конечно же могли и забирать ту игру.

Главный тренер команды Марко Росси вывел команду на действительно приличный уровень, благодаря которому у них сохраняются шансы на выход в плей-офф. На Евро венгры выглядели сфокусированными и смелыми. Им действительно нечего терять, что избавляет их от лишнего давления, но одновременно их успех зиждется не только в ментальной области. Росси привил этой команде тактическую грамотность, за которую даже удостоился похвалы от своего учителя Мирчи Луческу. "Росси - хорошо подготовленный, отличный профессионал, который прекрасно проанализировал соперников сборной Венгрии", - отметил румынский специалист.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 2 1 1 0 2 +1 4 2 Германия 2 1 0 1 4 +1 3 3 Португалия 2 1 0 1 5 +1 3 4 Венгрия 2 0 1 1 1 -3 1

Статистика и факты

У Мюллера 39+37 по системе гол+пас в 104 матчах за Германию

У Гнабри 16 голов в 26 играх в футболке сборной

Гулачи, Орбан, Шаллаи и А. Салаи выступают в Бундеслиге

Последняя встреча команд в 2016-м году завершилась победой Германии 2:0

Германия забивала минимум дважды в 9 из 10 последних встреч

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс – Сане, Гнабри, Хаверц

Венгрия: Гулачи – Ботко, Орбан, О. Салаи – Него, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиола – А. Салаи, Шаллаи

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Германия – Венгрия от UA-Футбол

Победа Германии 2:0. Отсутствие Томаса Мюллера может усложнить жизнь немцев. Тем не менее, если они выступят так же убедительно, как с Португалией, то у соперников будет мало шансов.