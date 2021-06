Словакия - Испания. Анонс и прогноз матча Евро на 23.06.2021

Благодаря ситуации в группе Е сборная Украины сохраняет шансы на выход в плей-офф Евро-2020. Чтоб чудо свершилось, нашим нужны победа Испании над словаками и непроигрыш Швеции в игре с поляками. Прямо скажем, вполне вероятный расклад.

У Словакии три очка, и для гарантированного выхода в плей-офф нашим соседям нужно не проиграть. На этом Евро команда уже провела два разных матча. Если с поляками Словакия огрызалась, а после удаления Гжегожа Крыховяка и подавно пошла вперед, то в матче против Швеции Хамшик и компания почти не думали о контригре.

В поединке против Испании более вероятен второй сценарий. Во-первых, пусть "Красная Фурия" в ее нынешнем виде и не впечатляет в атаке, она по-прежнему контролирует мяч по 70-80% времени. Забить гол, почти не имея мяча, сложная задача. Во-вторых, сами словаки, понимая, что преимущество у них, вперед не попрут и будут уповать на свою защиту, которую цементирует свежеиспеченный чемпион Италии Милан Шкриньяр.

Так что ждем длительную, может даже 90-минутную осаду ворот Мартина Дубравки. Чтоб добиться успеха, словакам надо не пропустить хотя бы 60-65 минут. После этого испанцы неминуемо пойдут ва-банк и поймать их на контратаке станет проще.

У Испании на данный момент 2 балла, и это провал. Даже при том, что сборную Луиса Энрике еще до старта турнира величали "слабейшей Испанией ХХІ века", обыгрывать никакую Польшу "Фурия" была обязана. 1:1 с таким соперником - камень в огород и хавбеков, не создавших достаточно шансов, и Жерара Морено, не реализовавшего пенальти, и Альваро Мораты, снова не попавшего по пустым воротам.

В матче против Словакии Испания должна показать, способна ли играть лучше? Пока в этом есть сомнения, но кто знает? Пять лет назад Португалия вообще вышла из группы с тремя ничьими, а в итоге выиграла турнир. У Испании есть игроки, которые могут удивлять и добывать великие победы, но пока им не хватает собранности, единства. Каждый играет будто сам по себе. Или Испания исправит это уже завтра, или поедет домой.

No player has missed more clear-cut goalscoring chances at #EURO2020 than Alvaro Morata (3) pic.twitter.com/WatsIh9wtW