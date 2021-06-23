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Словакия - Испания. Анонс и прогноз матча Евро на 23.06.2021

Евро
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Возможно, последний шанс Украины зацепиться за плей-офф

Словакия - Испания. Анонс и прогноз матча Евро на 23.06.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julio Munoz - Pool

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы. 3-й тур
23 июня. Севилья. "Ла Картуха"
Словакия 19:00 Испания
Арбитр: Бйорн Куйперс (Нидерланды)
Трансляция: Футбол 1, MEGOGO

Благодаря ситуации в группе Е сборная Украины сохраняет шансы на выход в плей-офф Евро-2020. Чтоб чудо свершилось, нашим нужны победа Испании над словаками и непроигрыш Швеции в игре с поляками. Прямо скажем, вполне вероятный расклад.

Словакия

У Словакии три очка, и для гарантированного выхода в плей-офф нашим соседям нужно не проиграть. На этом Евро команда уже провела два разных матча. Если с поляками Словакия огрызалась, а после удаления Гжегожа Крыховяка и подавно пошла вперед, то в матче против Швеции Хамшик и компания почти не думали о контригре.

В поединке против Испании более вероятен второй сценарий. Во-первых, пусть "Красная Фурия" в ее нынешнем виде и не впечатляет в атаке, она по-прежнему контролирует мяч по 70-80% времени. Забить гол, почти не имея мяча, сложная задача. Во-вторых, сами словаки, понимая, что преимущество у них, вперед не попрут и будут уповать на свою защиту, которую цементирует свежеиспеченный чемпион Италии Милан Шкриньяр.

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Так что ждем длительную, может даже 90-минутную осаду ворот Мартина Дубравки. Чтоб добиться успеха, словакам надо не пропустить хотя бы 60-65 минут. После этого испанцы неминуемо пойдут ва-банк и поймать их на контратаке станет проще.

Испания

У Испании на данный момент 2 балла, и это провал. Даже при том, что сборную Луиса Энрике еще до старта турнира величали "слабейшей Испанией ХХІ века", обыгрывать никакую Польшу "Фурия" была обязана. 1:1 с таким соперником - камень в огород и хавбеков, не создавших достаточно шансов, и Жерара Морено, не реализовавшего пенальти, и Альваро Мораты, снова не попавшего по пустым воротам.

В матче против Словакии Испания должна показать, способна ли играть лучше? Пока в этом есть сомнения, но кто знает? Пять лет назад Португалия вообще вышла из группы с тремя ничьими, а в итоге выиграла турнир. У Испании есть игроки, которые могут удивлять и добывать великие победы, но пока им не хватает собранности, единства. Каждый играет будто сам по себе. Или Испания исправит это уже завтра, или поедет домой.

Словакия - Испания: статистика личных встреч

Всего команды встречались между собой 6 раз - 5 матчей выиграла "Фурия", еще один - словаки. Тот единственный успех был добыт в 2014 году, когда в расцвете сил было "золотое" поколение Словакии - Хамшик, Куцка, Стох, Дюриш, Вайсс. Сейчас им далеко за 30.

Последний раз команды встречались в сентябре 2015-го в рамках отбора к Евро, и тогда Испания комфортно победила 2:0 с голами Жорди Альбы и Андреса Иньесты.

Словакия - Испания: последние матчи команд

Последние матчи Словакии

Словакия - Испания. Анонс и прогноз матча Евро на 23.06.2021 - изображение 1

Последние матчи Испании

Словакия - Испания. Анонс и прогноз матча Евро на 23.06.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Словакия - Испания. Анонс и прогноз матча Евро на 23.06.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы команд

У Словакии не сыграют защитник Денис Вавро (коронавирус) и форвард Иван Шранц (травма). У Испании из свежих новостей отметим возвращение в общую группу перенесшего COVID Серхио Бускетса - ожидается, что он впервые на этом Евро выйдет в старте.

Словакия: Дубравка - Пекарик, Шкриньяр, Шатка, Губочан - Куцка, Громада - Хараслин, Хамшик, Мак - Дуда

Испания: Симон - Льоренте, Торрес, Лапорт, Альба - Бускетс, Коке, Педри - Морено, Мората, Ольмо

Словакия - Испания: ставки и коэффициенты

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Словакия - Испания: прогноз от UA-Football

Испания на этом Евро уже провела два низовых матча, да и Словакия пробила ТБ 2,5 всего раз, да и то не в равных составах. Рискнем и здесь поставить на ТМ 2,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами 2,1-2,2.

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В статье: Испания Словакия Прогнозы
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