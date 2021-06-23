Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Швеция - Польша. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 23.06.2021
Поединок с взглядом на амбиции сборной Украины
Твіттер Роберта Левандовського/Автор невідомий
Чемпионат Европы-2020
Группа E, третий тур
23 июня, 19:00. "Крестовский" (Санкт-Петербург)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Прямая трансляция: OLL.tv
Казалось бы, рядовой матч нетоповых команд на Евро-2020, но к нему будет приковано особое внимание от украинских болельщиков. Фанатам "сине-желтых" нужны победа скандинавов, или ничья после 90 минут. Шведов такой результат также устроит (особенно три очка в итоге), а вот для поляков это будет окончательный провал на континентальном первенстве. Выстоит ли шведская стена против атак мотивированных поляков?
Швеция
Одна из неожиданностей этого Евро. Команда, которая полностью отдала игру под контроль Испании в первом туре, однако более опасные моменты создавала сама. Против словаков во втором раунде было немного легче. Подопечные Андерссона тогда контролировали игру, заработали пенальти и в итоге добавили в свою копилку еще три очка. Больше всего среди скандинавов выделялся 21-летний форвард Исаак, который самостоятельно мог пройти нескольких игроков, создать момент, однако так и не записал еще ни одного гола в свой актив.
В общем Швеция - наименее результативная команда на Евро-2020. За два матча в графе "забитые-пропущенные" всего один мяч (да и то с "точки"). В важных поединках с сильными соперниками Андерссон ставит игру "на результат", что в этом случае очень уместно. Однако, не для фанатов. Два предыдущих матча шведов были довольно скучными, разве что контратакующие словаки добавили немного яркости поединку.
Siktet inställt mot Polen ????— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 22, 2021
✔️ @Semaken
✔️ @eforsberg10
✔️ Jordan Larsson#EURO2020 | #SWE pic.twitter.com/RG4XZJbrTJ
Польша
Новый тренер Паулу Соуза изменил игру, а с ней и результаты. В этом году у поляков только одна победа - против Андорры. С такими амбициями трудно на что-то претендовать на континентальном первенстве. Против словаков счет в матче открыл несчастный случай имени "стойки-Щенсны", хотя и в целом в первом тайме поляки выглядели не на участника уровня плей-офф. Еще надо учитывать, что сборная Словакии вышла на ЧЕ только благодаря квалификационным матчам Лиги Наций. Только несколько минут было в пользу подопечных Соузы в том матче, благодаря чему они отыграли гол, однако дальше пошло все хуже: удаление, пропущенный мяч, отсутствие комбинационной игры.
А против испанцев дела шли примерно как у шведов. "Отдайте ребятам Энрике мяч, а они не будут знать что с ним делать” - вот девиз "фурии рохи" в двух стартовых матчах против команд, которые встретятся сегодня в очном противостоянии. Поляки выглядели ярче и интереснее сборной Швеции (если сравнивать оба поединка первого и второго тура), даже смогли забить гол усилиями Левандовски. Кстати, Роберт тоже не впечатляет, как и, собственно, вся сборная Польши.
Jesteśmy już w Petersburgu!— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 22, 2021
Dziękujemy za tak piękne przywitanie pod hotelem! ????
???????? #ŁączmySię pic.twitter.com/SF53PkDUtw
Кадровая ситуация
В то время как у шведов все футболисты готовы к матчу, у поляков под вопросом находится основной центральный защитник Ян Беднарек. Он перед стартом турнира не восстановился полностью от повреждения мышцы, а матч против испанцев не доиграл, будучи замененным.
Турнирная таблица группы E
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Швеция
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|2
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|Испания
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|Польша
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
Шансы на плей-офф
Шведы уже гарантировали себе проход в 1/8 финала. Даже при условии, что подопечные Андерссона окажутся на третьей позиции (поражение от поляков и победа одной из команд в параллельном матче Словакия - Испания), то точно попадут в четверку лучших третьих мест. Если шведы заберут победу в сегодняшнем поединке, то они в любом случае останутся лидерами группы E.
У поляков все гораздо сложнее: нужна только победа, и тогда гарантировано второе место в квартете для Левандовского и компании. На первое не прыгнут: точно обгонит или Испания, или Словакия (в зависимости от результата параллельного поединка группы E). Если завершит поединок в России ничейным результатом, то, в лучшем случае, - третья строчка, где в общем рейтинге третьих мест с двумя очками не на что претендовать.
Последние матчи команд
Последние пять поединков Швеции
- 18.06.2021. Швеция - Словакия 1:0 (Евро-2020)
- 14.06.2021. Испания - Швеция 0:0 (Евро-2020)
- 05.06.2021. Швеция - Армения 3:1 (ТМ)
- 29.05.2021. Швеция - Финляндия 2:0 (ТМ)
- 31.03.2021. Швеция - Эстония 1:0 (ТМ)
Последние пять поединков Польши
- 19.06.2021. Испания - Польша 1:1 (Евро-2020)
- 14.06.2021. Польша - Словакия 1:2 (Евро-2020)
- 08.06.2021. Польша - Исландия 2:2 (ТМ)
- 01.06.2021. Польша - Россия 1:1 (ТМ)
- 31.03.2021. Англия - Польша 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)
Встречи между Швецией и Польшей
В общем команды играли между собой 26 раз. 14:8 за победами ведут шведы, еще четыре матча завершились вничью. Интересно, что во всех последних семи поединках подряд сборная Швеции победила сборную Польши.
Последние пять матчей между командами
- 05.06.2004. Швеция - Польша 3:1 (ТМ)
- 10.09.2003. Польша - Швеция 0:2 (Отбор на ЧЕ-2004)
- 11.06.2003. Швеция - Польша 3:0 (Отбор на ЧЕ-2004)
- 09.10.1999. Швеция - Польша 2:0 (Отбор на ЧЕ-2000)
- 31.03.1999. Польша - Швеция 0:1 (Отбор на ЧЕ-2000)
Цифры и факты
- Последний раз Польша побеждала Швецию в 1991 году. 17 игроков современной "кадры" тогда еще не родились.
- Шведы ни разу до Евро-2020 еще не выходили в плей-офф. Поляки на прошлом ЧЕ дошли до четвертьфинала.
- Из последних девяти матчей Польша выиграли только один - против Андорры.
Ставки и коэффициенты на матч Швеция - Польша
Прогноз на матч Швеция - Польша
У шведов уже результат в кармане. Теперь важно как можно выше завершить выступления на групповом этапе, чтобы иметь возможность попасть на более удобного соперника. "Кадре" отступать некуда - только победа. Скандинавы понимают, что будет наступление, поэтому ожидаемо могут закрыться от не слишком качественных последнее время атак поляков. В итоге должна быть равная игра. Прогноз на матч: Ничья.
Популярное сейчас
- Расписание и результаты Евро-2020
- Белик: Если не выйдем в 1/8 финала, то я бы на месте Шевченко точно подал в отставку
- Лотерея для сборной Украины. Мнения Йожефа Сабо, Сергея Ковальца и Сергея Назаренко
- Испания - Польша. Анонс и прогноз матча Евро на 19.06.2021
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО