Швеция - Польша. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 23.06.2021

Чемпионат Европы-2020

Группа E, третий тур

23 июня, 19:00. "Крестовский" (Санкт-Петербург)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Прямая трансляция: OLL.tv

Казалось бы, рядовой матч нетоповых команд на Евро-2020, но к нему будет приковано особое внимание от украинских болельщиков. Фанатам "сине-желтых" нужны победа скандинавов, или ничья после 90 минут. Шведов такой результат также устроит (особенно три очка в итоге), а вот для поляков это будет окончательный провал на континентальном первенстве. Выстоит ли шведская стена против атак мотивированных поляков?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Швеция

Одна из неожиданностей этого Евро. Команда, которая полностью отдала игру под контроль Испании в первом туре, однако более опасные моменты создавала сама. Против словаков во втором раунде было немного легче. Подопечные Андерссона тогда контролировали игру, заработали пенальти и в итоге добавили в свою копилку еще три очка. Больше всего среди скандинавов выделялся 21-летний форвард Исаак, который самостоятельно мог пройти нескольких игроков, создать момент, однако так и не записал еще ни одного гола в свой актив.

В общем Швеция - наименее результативная команда на Евро-2020. За два матча в графе "забитые-пропущенные" всего один мяч (да и то с "точки"). В важных поединках с сильными соперниками Андерссон ставит игру "на результат", что в этом случае очень уместно. Однако, не для фанатов. Два предыдущих матча шведов были довольно скучными, разве что контратакующие словаки добавили немного яркости поединку.

Польша

Новый тренер Паулу Соуза изменил игру, а с ней и результаты. В этом году у поляков только одна победа - против Андорры. С такими амбициями трудно на что-то претендовать на континентальном первенстве. Против словаков счет в матче открыл несчастный случай имени "стойки-Щенсны", хотя и в целом в первом тайме поляки выглядели не на участника уровня плей-офф. Еще надо учитывать, что сборная Словакии вышла на ЧЕ только благодаря квалификационным матчам Лиги Наций. Только несколько минут было в пользу подопечных Соузы в том матче, благодаря чему они отыграли гол, однако дальше пошло все хуже: удаление, пропущенный мяч, отсутствие комбинационной игры.

А против испанцев дела шли примерно как у шведов. "Отдайте ребятам Энрике мяч, а они не будут знать что с ним делать” - вот девиз "фурии рохи" в двух стартовых матчах против команд, которые встретятся сегодня в очном противостоянии. Поляки выглядели ярче и интереснее сборной Швеции (если сравнивать оба поединка первого и второго тура), даже смогли забить гол усилиями Левандовски. Кстати, Роберт тоже не впечатляет, как и, собственно, вся сборная Польши.

Jesteśmy już w Petersburgu!



Dziękujemy za tak piękne przywitanie pod hotelem! ????

???????? #ŁączmySię pic.twitter.com/SF53PkDUtw — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 22, 2021

Кадровая ситуация

В то время как у шведов все футболисты готовы к матчу, у поляков под вопросом находится основной центральный защитник Ян Беднарек. Он перед стартом турнира не восстановился полностью от повреждения мышцы, а матч против испанцев не доиграл, будучи замененным.

Турнирная таблица группы E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Швеция 2 1 1 0 1-0 4 2 Словакия 2 1 0 1 2-2 3 3 Испания 2 0 2 0 1-1 2 4 Польша 2 0 1 1 2-3 1

Шансы на плей-офф

Шведы уже гарантировали себе проход в 1/8 финала. Даже при условии, что подопечные Андерссона окажутся на третьей позиции (поражение от поляков и победа одной из команд в параллельном матче Словакия - Испания), то точно попадут в четверку лучших третьих мест. Если шведы заберут победу в сегодняшнем поединке, то они в любом случае останутся лидерами группы E.

У поляков все гораздо сложнее: нужна только победа, и тогда гарантировано второе место в квартете для Левандовского и компании. На первое не прыгнут: точно обгонит или Испания, или Словакия (в зависимости от результата параллельного поединка группы E). Если завершит поединок в России ничейным результатом, то, в лучшем случае, - третья строчка, где в общем рейтинге третьих мест с двумя очками не на что претендовать.

Последние матчи команд

Последние пять поединков Швеции

18.06.2021. Швеция - Словакия 1:0 (Евро-2020)

14.06.2021. Испания - Швеция 0:0 (Евро-2020)

05.06.2021. Швеция - Армения 3:1 (ТМ)

29.05.2021. Швеция - Финляндия 2:0 (ТМ)

31.03.2021. Швеция - Эстония 1:0 (ТМ)

Последние пять поединков Польши

19.06.2021. Испания - Польша 1:1 (Евро-2020)

14.06.2021. Польша - Словакия 1:2 (Евро-2020)

08.06.2021. Польша - Исландия 2:2 (ТМ)

01.06.2021. Польша - Россия 1:1 (ТМ)

31.03.2021. Англия - Польша 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Встречи между Швецией и Польшей

В общем команды играли между собой 26 раз. 14:8 за победами ведут шведы, еще четыре матча завершились вничью. Интересно, что во всех последних семи поединках подряд сборная Швеции победила сборную Польши.

Последние пять матчей между командами

05.06.2004. Швеция - Польша 3:1 (ТМ)

10.09.2003. Польша - Швеция 0:2 (Отбор на ЧЕ-2004)

11.06.2003. Швеция - Польша 3:0 (Отбор на ЧЕ-2004)

09.10.1999. Швеция - Польша 2:0 (Отбор на ЧЕ-2000)

31.03.1999. Польша - Швеция 0:1 (Отбор на ЧЕ-2000)

Цифры и факты

Последний раз Польша побеждала Швецию в 1991 году. 17 игроков современной "кадры" тогда еще не родились.

Шведы ни разу до Евро-2020 еще не выходили в плей-офф. Поляки на прошлом ЧЕ дошли до четвертьфинала.

Из последних девяти матчей Польша выиграли только один - против Андорры.

Ставки и коэффициенты на матч Швеция - Польша

Прогноз на матч Швеция - Польша

У шведов уже результат в кармане. Теперь важно как можно выше завершить выступления на групповом этапе, чтобы иметь возможность попасть на более удобного соперника. "Кадре" отступать некуда - только победа. Скандинавы понимают, что будет наступление, поэтому ожидаемо могут закрыться от не слишком качественных последнее время атак поляков. В итоге должна быть равная игра. Прогноз на матч: Ничья.