На драконов – с динамитом. Уэльс – Дания. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЕВРО на 26.06.2021

Чемпионат Европы. 1/8 финала турнира.

26 июня. 19:00. Амстердам. "Йохан Кройфф Арена"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Телетрансляция: Футбол 1/2, OLL.TV

Первыми откроют эстафету плей-офф сборные Уэльса и Дании. Победитель данной пары попадет на триумфатора противостояния Нидерланды – Чехия. В целом, путь к финалу через нижнюю часть сетки, где и находятся все перечисленные национальные команды, во многом легче, чем в оной наверху. Это так, лирическое отступление – поехали разбираться конкретно с героями нашего анонса.

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Уэльс

С четырьмя зачетными пунктами и благодаря разнице мячей валлийцы вышли из группы со второй строчки. В первом туре подопечные Пейджа воспользовались расслабленностью Швейцарии и поделили с ней очки (1:1), во второй игре гольфист по имени Гарет не заметил главный провал всего ЕВРО, а именно Турцию (0:2, два ассиста). Уже в третьем поединке Бэйл и компания были грамотно обыграны дублем фаворита турнира, мощной командой Роберто Манчини (1:0).

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Игра "драконов" во многом завязана на лидерах команды, что особо и неудивительно. Уорд настроен на феерию в воротах, Бэйл просто играет чуть ли не в лучший свой футбол как раз в сборной, а Рэмзи все еще фирменно врывается во владения оппонентов. На групповой стадии Уэльс забил трижды, пропустил дважды – в контексте своего квартета валлийский коллектив действительно заслужил сыграть в 1/8 финала, хоть особо и не зажигал.

Дания

Не стоит лишний раз напоминать о том, что пережила "алая гвардия" в начале турнира. В продолжении поединка с финнами датчане не смогли отойти от шока и уступили с минимальным счетом (0:1), хотя далеко не факт, что уже бы в первой игре "11 друзей Ольсена" заработали очки, будь все в порядке с Эриксеном. Многие предрекали Дании провал на фоне случившегося, однако вместо условного белого флага с Бельгией и потенциальных мучений с Россией, команда Хьюлманда сумела сплотиться и перестроиться, сейчас она бьется даже не столько за Кристиана, сколько за всю нацию. Лишь Кевин Де Брюйне нейтрализовал "датский динамит", до выхода гениального хавбека на замену коллектив Мартинеса проигрывал и не знал, как взломать оборону оппонента (1:2). Зато "футболисты" Черчесова подорвались с оглушительным успехом (1:4).

Так мало того, что Дания бьется на каждой участке газона и отдает на поле все силы, так она еще и выглядит при этом вполне ярко и симпатично. В каждой линии у коллектива выступают крайне сильные исполнители. Отметим, что наставник изменил тактический модуль по ходу ЕВРО-кампании.

Групповая стадия ЕВРО – турнирная таблица

Личные встречи

16.11.18 Уэльс – Дания 1:2, Лига наций

09.09.18 Дания – Уэльс 2:0, Лига наций

19.11.08 Дания – Уэльс 0:1, товарищеский матч

09.06.99 Уэльс – Дания 0:2, отбор на ЕВРО

10.10.98 Дания – Уэльс 1:2, отбор на ЕВРО

Цифры и факты

– Валлийцы во второй раз в истории и во второй раз подряд вышли в плей-офф ЕВРО;

– Дания преодолела групповой этап турнира впервые за 17 лет;

– Команды встречались 10 раз. Датчане одержали шесть побед, валлийцы – четыре;

– Вратарь сборной Уэльса Дэнни Уорд и голкипер датчан Каспер Шмейхель с 2018 года выступают вместе за "Лестер".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Стоит ли лишний раз напоминать, что мы не увидим в этом поединке Эриксена – дальнейшая карьера Кристиана как таковая на данный момент находится под огромным вопросом. Больше потерь у Дании нет. Со стороны Уэльса матч пропустит Ампаду, ведь Итан выхватил красную карточку за то, что шипами отдавил голеностоп Бернардески.

Уэльс (4-2-3-1): Уорд – Робертс, Родон, Мефам, Дэвис – Аллен, Моррелл, Джеймс, Рэмзи, Бэйл – Мур

Дания (3-4-2-1): Шмейхель – Кристенсен, Кьер, Вестергор – Васс, Дилэйни, Хейбьерг, Мехле –Дамсгор, Брейтуэйт – Поульсен

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч ЕВРО между Уэльсом и Данией от UA-Футбол

1:2. Вполне вероятно, датчанам хватит характера и класса, чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата. Уэльс выглядел в группе не слишком убедительно, победа над турками вообще непоказательна. Есть подозрение, что Италии бы "алая гвардия" поморочила голову активнее – бельгийцы соврать не дадут.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.