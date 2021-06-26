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Нидерланды - Чехия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 27 июня 2021

Евро
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Нидерланды - Чехия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 27 июня 2021

Фото: Dutch National Football Team

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

До начала Евро-2020 многие ожидали, что Франк де Бур провалится со сборной Нидерландов. За последние годы некогда великий пенальтист футболист прославился своими провалами с "Интером" и "Кристал Пэлас". Однако пока у него все идет отлично. "Оранье" на одном дыхание прошли групповой этап и теперь готовятся к матчам плей-офф. В Будапеште они сыграют с Чехией.

Читайте такжеРоналду, три голландца и два украинца в запасе. Символическая сборная группового этапа Евро-2020

К сожалению, перед потенциально неплохой игрой, говорят не только о футболе. Капитан голландцев Жоржиньо Вейналдум выйдет на поле с повязкой в радужных цветах, планируя поддержать ЛГБТ. Это ответ на политику Будапешта в отношении секс-меньшинств. Более того, игроки из Нидерландов могут покинуть поле, если же на трибунах будут расистские кричалки в их адрес. Остается верить, что матч пройдет нормально, а футболисты будут заниматься прямыми обязанностями - играть в футбол. Остальное - вещи околофутбольные.

Нидерланды 19:00 Чехия

Евро-2020, 1/8 финала
27 июня, Будапешт, "Пушкаш Арена"
Арбитр: С. Карасев
Трансляция: телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

Нидерланды:

"Оранье" - одна из лучших команд Евро-2020 на данный момент. Команда де Бура показывает зрелищный футбол, часто идет в атаку, а также достаточно мало пропускает. В их активе девять очков в группе (максимум) и лучший показатель забитых голов (восемь штук). Однако многие все еще сомневаются - это Нидерланды такие сильные или просто Австрия, Северная Македония и Украина недостаточно качественные сборные? Что ж, всех рассудит только плей-офф.

Франк де Бур из-за травмы лишился нападающего Лука де Йонга, который досрочно вернулся в расположение своего клуба. Учитывая, что на Евро он успел провести десять минут, серьезной потерей это не стало. В третьем туре группового этапа "оранье" сыграли наполовину резервным составом, дав отдохнуть части своих лидеров.

Де Бур любит доверять проверенным игрокам, а единственный вопрос: кто сыграет в паре с Депаем - Вегхорст или Мален. Сделаем ставку, что первые 60 минут на поле проведет физически крепкий форвард "Вольфсбурга", а быстроногий Мален выйдет в концовке, чтобы на скорости разрывать соперника.

Ориентировочный состав: Стекеленбург - де Врей, де Лигт, Блинд - Дамфрис, де Рон, де Йонг, ван Анхольт - Вейналдум - Вегхорст, Депай

Чехия:

Признаем честно, чехи оставили неоднозначное впечатление о себе после группового этапа. С одной стороны, они лихо расправились с шотландцами, а после этого целый тайм глумились на финалистами Чемпионата мира. С другой, хорваты переломили ход матча, а Англия без особых трудностей переиграла команду Шилгавы. Как итог, четыре очка в не самой простой группе.

На Чемпионатах Европы, если не считать турнир во Франции, чехи в целом выступают отлично - финал в 1996-м, полуфинал в 2004-м и 1/4 в 2012-м. Ярослав Шилгавы захочет повторить прошлые успехи, но сделать это будет непросто. Команда допускает немало моментов у своих ворот, а Патрик Шик в последних двух матчах не особо выделялся и лишь раз пробил в створ.

Состав "народак" читается достаточно просто. На поле выйдут проверенные ребята, кроме как Яна Борила, перебравшего желтых карточек. Вероятно, на левом крыле обороны его заменит Алеш Матею. Также интересно, кто выйдет в паре с Соучеком в центре поля - Крал или Холеш. Мы ставим на второго.

Ориентировочный состав: Вацлик - Цоуфал, Челустка, Калас, Матею - Холеш, Соучек - Масопуст, Дарида, Янкто - Шик

Групповой этап

Команды по-разному закончили свой путь в группе. Если "оранье" взяли уверенное первое место, то чехи, которые до конца сражались за лидерство, стали лишь третьими.

Группа С

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нидерланды 3 3 0 0 8-2 +6 9
2 Австрия 3 2 0 1 4-3 +1 6
3 Украина 3 1 0 2 4-5 -1 3
4 Северная Македония 3 0 0 3 2-8 -6 0

Группа D

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 3 2 1 0 2-0 +2 7
2 Хорватия 3 1 1 1 4-3 +1 4
3 Чехия 3 1 1 1 3-2 +1 4
4 Шотландия 3 0 1 2 1-5 -4 1

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Сетка плей-офф

Какая бы из команд не вышла в четвертьфинал, там они сыграют против Дании. "Скандинавы" в субботу разобрались с Уэльсом.

Последние очные встречи

Отбор на Евро-2016, 13.10.2015
Нидерланды - Чехия 2:3
Голы: Хунтелар 70, ван Перси 83 - Кадержабек 24, Шурал 35, ван Перси 63 (аг)

Отбор на Евро-2016, 09.09.2014
Чехия - Нидерланды 2:1
Голы: Росицки 21, Пиларж 90+1 - де Врей 55

Отбор на ЧМ-2006, 08.10.2005
Чехия - Нидерланды 0:2
Голы: ван дер Варт 31, Опдам 38

Отбор на ЧМ-2006, 08.09.2004
Нидерланды - Чехия 2:0
Голы: ван Хойдонк 34, 84

Нидерланды - Чехия: Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Нидерланды - Чехия от UA-Football

Победа Нидерландов 3:1. Мы уверены, что в матче будут голы. И немало. "Оранье" закрепили за собой статус забивающего коллектива, в то время как чехи могут неплохо смотрятся на контратаках. Ожидаем один из самых веселых матчей 1/8 финала текущего Евро. Что касается общих шансов, то Нидерланды сейчас выглядят более сбалансированной сборной, которая размашисто атакует, а в обороне допускают не так и много моментов. Депай, Дамфрис, де Йонг и де Лигт в отличной форме, а значит на каждом участке поля у "оранье" должно быть преимущество. Прогнозируем, что они им смогут воспользоваться, благодаря чему выйдет в четвертьфинал Евро.

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В статье: Нидерланды Чехия Евро-2020 Прогнозы
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
26.06.2021 в 21:28
21 давно прошло
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vgolovan (полтава)
26.06.2021 в 21:28
исправте заглавие
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