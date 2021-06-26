Нидерланды - Чехия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 27 июня 2021

До начала Евро-2020 многие ожидали, что Франк де Бур провалится со сборной Нидерландов. За последние годы некогда великий пенальтист футболист прославился своими провалами с "Интером" и "Кристал Пэлас". Однако пока у него все идет отлично. "Оранье" на одном дыхание прошли групповой этап и теперь готовятся к матчам плей-офф. В Будапеште они сыграют с Чехией.

К сожалению, перед потенциально неплохой игрой, говорят не только о футболе. Капитан голландцев Жоржиньо Вейналдум выйдет на поле с повязкой в радужных цветах, планируя поддержать ЛГБТ. Это ответ на политику Будапешта в отношении секс-меньшинств. Более того, игроки из Нидерландов могут покинуть поле, если же на трибунах будут расистские кричалки в их адрес. Остается верить, что матч пройдет нормально, а футболисты будут заниматься прямыми обязанностями - играть в футбол. Остальное - вещи околофутбольные.

Нидерланды 19:00 Чехия

Евро-2020, 1/8 финала

27 июня, Будапешт, "Пушкаш Арена"

Арбитр: С. Карасев

Трансляция: телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2"

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Последние новости и составы

Нидерланды:

"Оранье" - одна из лучших команд Евро-2020 на данный момент. Команда де Бура показывает зрелищный футбол, часто идет в атаку, а также достаточно мало пропускает. В их активе девять очков в группе (максимум) и лучший показатель забитых голов (восемь штук). Однако многие все еще сомневаются - это Нидерланды такие сильные или просто Австрия, Северная Македония и Украина недостаточно качественные сборные? Что ж, всех рассудит только плей-офф.

Франк де Бур из-за травмы лишился нападающего Лука де Йонга, который досрочно вернулся в расположение своего клуба. Учитывая, что на Евро он успел провести десять минут, серьезной потерей это не стало. В третьем туре группового этапа "оранье" сыграли наполовину резервным составом, дав отдохнуть части своих лидеров.

Де Бур любит доверять проверенным игрокам, а единственный вопрос: кто сыграет в паре с Депаем - Вегхорст или Мален. Сделаем ставку, что первые 60 минут на поле проведет физически крепкий форвард "Вольфсбурга", а быстроногий Мален выйдет в концовке, чтобы на скорости разрывать соперника.

Ориентировочный состав: Стекеленбург - де Врей, де Лигт, Блинд - Дамфрис, де Рон, де Йонг, ван Анхольт - Вейналдум - Вегхорст, Депай

Чехия:

Признаем честно, чехи оставили неоднозначное впечатление о себе после группового этапа. С одной стороны, они лихо расправились с шотландцами, а после этого целый тайм глумились на финалистами Чемпионата мира. С другой, хорваты переломили ход матча, а Англия без особых трудностей переиграла команду Шилгавы. Как итог, четыре очка в не самой простой группе.

На Чемпионатах Европы, если не считать турнир во Франции, чехи в целом выступают отлично - финал в 1996-м, полуфинал в 2004-м и 1/4 в 2012-м. Ярослав Шилгавы захочет повторить прошлые успехи, но сделать это будет непросто. Команда допускает немало моментов у своих ворот, а Патрик Шик в последних двух матчах не особо выделялся и лишь раз пробил в створ.

Momentky z dnešního tréninku ???????????? pic.twitter.com/mo1dku6fgh — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2021

Состав "народак" читается достаточно просто. На поле выйдут проверенные ребята, кроме как Яна Борила, перебравшего желтых карточек. Вероятно, на левом крыле обороны его заменит Алеш Матею. Также интересно, кто выйдет в паре с Соучеком в центре поля - Крал или Холеш. Мы ставим на второго.

Ориентировочный состав: Вацлик - Цоуфал, Челустка, Калас, Матею - Холеш, Соучек - Масопуст, Дарида, Янкто - Шик

Групповой этап

Команды по-разному закончили свой путь в группе. Если "оранье" взяли уверенное первое место, то чехи, которые до конца сражались за лидерство, стали лишь третьими.

Группа С

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 3 3 0 0 8-2 +6 9 2 Австрия 3 2 0 1 4-3 +1 6 3 Украина 3 1 0 2 4-5 -1 3 4 Северная Македония 3 0 0 3 2-8 -6 0

Группа D

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 3 2 1 0 2-0 +2 7 2 Хорватия 3 1 1 1 4-3 +1 4 3 Чехия 3 1 1 1 3-2 +1 4 4 Шотландия 3 0 1 2 1-5 -4 1

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Сетка плей-офф

Какая бы из команд не вышла в четвертьфинал, там они сыграют против Дании. "Скандинавы" в субботу разобрались с Уэльсом.

Последние очные встречи

Отбор на Евро-2016, 13.10.2015

Нидерланды - Чехия 2:3

Голы: Хунтелар 70, ван Перси 83 - Кадержабек 24, Шурал 35, ван Перси 63 (аг)

Отбор на Евро-2016, 09.09.2014

Чехия - Нидерланды 2:1

Голы: Росицки 21, Пиларж 90+1 - де Врей 55

Отбор на ЧМ-2006, 08.10.2005

Чехия - Нидерланды 0:2

Голы: ван дер Варт 31, Опдам 38

Отбор на ЧМ-2006, 08.09.2004

Нидерланды - Чехия 2:0

Голы: ван Хойдонк 34, 84

Нидерланды - Чехия: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Нидерланды - Чехия от UA-Football

Победа Нидерландов 3:1. Мы уверены, что в матче будут голы. И немало. "Оранье" закрепили за собой статус забивающего коллектива, в то время как чехи могут неплохо смотрятся на контратаках. Ожидаем один из самых веселых матчей 1/8 финала текущего Евро. Что касается общих шансов, то Нидерланды сейчас выглядят более сбалансированной сборной, которая размашисто атакует, а в обороне допускают не так и много моментов. Депай, Дамфрис, де Йонг и де Лигт в отличной форме, а значит на каждом участке поля у "оранье" должно быть преимущество. Прогнозируем, что они им смогут воспользоваться, благодаря чему выйдет в четвертьфинал Евро.