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Бельгия - Португалия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 27.06.2021
Команда против личности
Твіттер збірної Португалії/Автор невідомий
Чемпионат Европы-2020, 1/8 финала
27 июня, 22:00. "Эстадио де Ла Картуха" (Севилья)
Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)
Прямая трансляция: ТРК Украина, Футбол 1, Футбол 2
Матч плей-офф, который заслуживает большого внимания нейтральных болельщиков. Концентрация звезд на поле в Севилье будет очень большой, и каждая из них захочет ослепить андалусийский регион своей игрой как можно ярче. Правда, Сантуш не использует мощность своих лидеров на все 100%, отталкиваясь от игры главного дирижера - Роналду. А вот у бельгийцев наоборот: командные действия приводили к победам на этом Евро. Сможет ли Роберто Мартинес на своем родном испанской земле сбросить с трона действующего чемпиона континентального первенства?
Бельгия
Вскоре золотое поколение "красных дьяволов" переживет свой апогей, однако ни одного трофея в их активе еще нет. В 2014-м году в четвертьфинале ЧМ Бельгия вылетела от Аргентины (0:1), в 2016-м на этой же стадии Евро от Уэльса (1:3), а в шаге от финала ЧМ-2018 ее остановил будущий чемпион того Мундиаля - сборная Франции. Против Месси и компании не хватило мастерства, британцы поймали бельгийцев недооценке и собственном кураже, а подопечные Дешама сыграли, как по нотам. Вот как раз эти две соседние по географическому положению страны (Франция и Бельгия) и считались перед стартом Евро главными фаворитами.
Бельгийцы не без сверхусилий набрали максимальное количество очков на групповом этапе, однако Дания и Финляндия заставили немного "поседеть" лысого Мартинеса. Его подопечные в матчах против скандинавов включались только во втором тайме, забивав по два гола. До перерыва игра не полностью клеилась. Однако те же Кевин де Брюйне и Эден Азар постепенно набрали форму в плей-офф, а Лукаку подтвердил реноме одного из лучших центрфорвардов мира. Ромелу является очень неприятным и тяжелым соперником для центральных защитников.
Who’s your bro on the pitch? ???? #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/GkA5KQZiFU— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 25, 2021
Португалия
В тяжелый квартет попала Португалия, однако смогла заработать свои четыре очка и пройти дальше. Не без помощи пенальти - тот же Роналду реализовал все три возможности с "точки", но их ведь нужно еще заработать. Только против венгров подопечные Сантуша больше владели мячом, и нанесли большее количество ударов по воротам. Германия в очном поединке против португальцев была ощутимо сильнее: Госенс на пару с Киммихом открывали зоны на флангах, а Кроос и Гюндоган ничего не давали сделать тому же Фернандешу в центре. В целом это Евро пока провальное для Бруну. Да и сезон в АПЛ он завершал "на спаде", который перешел и на континентальное первенство. В третьем, решающем матче, он даже не попал в основной состав, удовлетворившись лишь выходом на замену.
На португальцев давит два фактора: статус чемпиона и Роналду. Криштиану - несомненно, звезда, но он исключает из игры не чужих игроков, а своих же. Примерами являются Фернандеш, или Бернарду Силва. КриРо нивелирует их положительные стороны за счет однобокости игры. Все пытаются доставить мяч к Роналду, а он не всегда умеет им хорошо распорядиться. Зависимость от одного футболиста, у которого в следующем матче будет еще и цель: стать единоличным рекордсменом по количеству голов за Национальную сборную.
La Cartuja, vemo-nos amanhã! ???? A Seleção já treinou no palco dos ????????????????????????????! #VamosComTudo pic.twitter.com/o7OjBCb5Ue— Portugal (@selecaoportugal) June 26, 2021
Кадры команд
Дисквалифицированных в обоих коллективов нет, однако в лазарете находятся несколько игроков. Бельгийцы не смогут рассчитывать кроме Кастаня еще и на Шадли, который не полетел в Севилью на матч из-за плохого самочувствия. Португальцам же не поможет молодой игрок - 19-летний Нуну Мендеш, у которого травма внутренней поверхности бедра.
Турнирное положение после группового этапа
Группа B
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|Дания
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|3
|Финляндия
|3
|1
|0
|2
|1-3
|3
|4
|Россия
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
Группа F
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Франция
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|2
|Германия
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|3
|Португалия
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|4
|Венгрия
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
Последние матчи Бельгии и Португалии
Последние пять встреч бельгийцев
- 21.06.2021. Финляндия - Бельгия 0:2 (Евро-2020)
- 17.06.2021. Дания - Бельгия 1:2 (Евро-2020)
- 12.06.2021. Бельгия - Россия 3:0 (Евро-2020)
- 06.06.2021. Бельгия - Хорватия 1:0 (ТМ)
- 03.06.2021. Бельгия - Греция 1:1 (ТМ)
Последние пять встреч португальцев
- 23.06.2021. Португалия - Франция 2:2 (Евро-2020)
- 19.06.2021. Португалия - Германия 2:4 (Евро-2020)
- 15.06.2021. Венгрия - Португалия 0:3 (Евро-2020)
- 09.06.2021. Португалия - Израиль 4:0 (ТМ)
- 04.06.2021. Испания - Португалия 0:0 (ТМ)
Потенциальный соперник в 1/4 финала
На Бельгию, или Португалию в следующем раунде плей-офф Чемпионата Европы будет ожидать победитель пары Италия - Австрия, которые начинают ровно на сутки раньше.
Личные встречи Бельгии и Португалии
Команды 18 раз противостояли друг другу. 6:5 по победам ведут португальцы, еще семь поединков завершились вничью. На международных турнирах коллективы ни разу друг против друга еще не играли. Завтра будет дебют.
Последние пять матчей между Бельгией и Португалией
- 02.06.2018. Бельгия - Португалия 0:0 (ТМ)
- 29.03.2016. Португалия - Бельгия 2:1 (ТМ)
- 02.06.2007. Бельгия - Португалия 1:2 (Отбор Евро-2008)
- 24.03.2007. Португалия - Бельгия 4:0 (Отбор Евро-2008)
- 23.02.2000. Бельгия - Португалия 1:1 (ТМ)
Цифры и факты
- С последних 12 матчей Бельгия победила в 10-х при двух ничьих.
- "Красные дьяволы" забивают в 33-х голах подряд. Последний раз бельгийцы не отличались в полуфинале ЧМ-2018 в матче против Франции.
- Сейчас Бельгия возглавляет мировой рейтинг FIFA, в то время как португальцы находятся на пятом месте.
- За последние семь матчей Португалия шесть раз забивала минимум дважды. Только испанцы оставили свои ворота полностью сухими.
- У Роналду сейчас 108 голов за сборную - равнозначное количество с иранцем Даеи. Еще один гол и КриРо снова побьет очередной рекорд. Отметим, что на его счету уже три мяча в бельгийские ворота.
Ставки и коэффициенты на матч Бельгия - Португалия
Прогноз на матч Евро-2020 Бельгия - Португалия
Как говорили уже много футболистов: "С плей-офф начнется совсем другой турнир". Какую бы крутую игру команды до этого не показывали, сейчас результат – прежде всего. Впереди 90/120 минут игры на поле и потенциальные пенальти, и здесь вряд ли кто-то будет вспоминать метод победы - помнят результат. Португалия пять лет назад это доказала, и теперь в каждом одноматчевом противостоянии они выглядят фаворитом, однако не против такой сборной Бельгии. Команды любят забивать, но при отсутствии быстрого гола никто не будет рисковать, ведь у каждого в арсенале есть быстрые футболисты для контратак. Прогноз на матч: Ничья, проход Бельгии.
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