Бельгия - Португалия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 27.06.2021

Чемпионат Европы-2020, 1/8 финала

27 июня, 22:00. "Эстадио де Ла Картуха" (Севилья)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

Прямая трансляция: ТРК Украина, Футбол 1, Футбол 2

Матч плей-офф, который заслуживает большого внимания нейтральных болельщиков. Концентрация звезд на поле в Севилье будет очень большой, и каждая из них захочет ослепить андалусийский регион своей игрой как можно ярче. Правда, Сантуш не использует мощность своих лидеров на все 100%, отталкиваясь от игры главного дирижера - Роналду. А вот у бельгийцев наоборот: командные действия приводили к победам на этом Евро. Сможет ли Роберто Мартинес на своем родном испанской земле сбросить с трона действующего чемпиона континентального первенства?

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Бельгия

Вскоре золотое поколение "красных дьяволов" переживет свой апогей, однако ни одного трофея в их активе еще нет. В 2014-м году в четвертьфинале ЧМ Бельгия вылетела от Аргентины (0:1), в 2016-м на этой же стадии Евро от Уэльса (1:3), а в шаге от финала ЧМ-2018 ее остановил будущий чемпион того Мундиаля - сборная Франции. Против Месси и компании не хватило мастерства, британцы поймали бельгийцев недооценке и собственном кураже, а подопечные Дешама сыграли, как по нотам. Вот как раз эти две соседние по географическому положению страны (Франция и Бельгия) и считались перед стартом Евро главными фаворитами.

Бельгийцы не без сверхусилий набрали максимальное количество очков на групповом этапе, однако Дания и Финляндия заставили немного "поседеть" лысого Мартинеса. Его подопечные в матчах против скандинавов включались только во втором тайме, забивав по два гола. До перерыва игра не полностью клеилась. Однако те же Кевин де Брюйне и Эден Азар постепенно набрали форму в плей-офф, а Лукаку подтвердил реноме одного из лучших центрфорвардов мира. Ромелу является очень неприятным и тяжелым соперником для центральных защитников.

Португалия

В тяжелый квартет попала Португалия, однако смогла заработать свои четыре очка и пройти дальше. Не без помощи пенальти - тот же Роналду реализовал все три возможности с "точки", но их ведь нужно еще заработать. Только против венгров подопечные Сантуша больше владели мячом, и нанесли большее количество ударов по воротам. Германия в очном поединке против португальцев была ощутимо сильнее: Госенс ​​на пару с Киммихом открывали зоны на флангах, а Кроос и Гюндоган ничего не давали сделать тому же Фернандешу в центре. В целом это Евро пока провальное для Бруну. Да и сезон в АПЛ он завершал "на спаде", который перешел и на континентальное первенство. В третьем, решающем матче, он даже не попал в основной состав, удовлетворившись лишь выходом на замену.

На португальцев давит два фактора: статус чемпиона и Роналду. Криштиану - несомненно, звезда, но он исключает из игры не чужих игроков, а своих же. Примерами являются Фернандеш, или Бернарду Силва. КриРо нивелирует их положительные стороны за счет однобокости игры. Все пытаются доставить мяч к Роналду, а он не всегда умеет им хорошо распорядиться. Зависимость от одного футболиста, у которого в следующем матче будет еще и цель: стать единоличным рекордсменом по количеству голов за Национальную сборную.

La Cartuja, vemo-nos amanhã! ???? A Seleção já treinou no palco dos ????????????????????????????! #VamosComTudo pic.twitter.com/o7OjBCb5Ue — Portugal (@selecaoportugal) June 26, 2021

Кадры команд

Дисквалифицированных в обоих коллективов нет, однако в лазарете находятся несколько игроков. Бельгийцы не смогут рассчитывать кроме Кастаня еще и на Шадли, который не полетел в Севилью на матч из-за плохого самочувствия. Португальцам же не поможет молодой игрок - 19-летний Нуну Мендеш, у которого травма внутренней поверхности бедра.

Турнирное положение после группового этапа

Группа B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Бельгия 3 3 0 0 7-1 9 2 Дания 3 1 0 2 5-4 3 3 Финляндия 3 1 0 2 1-3 3 4 Россия 3 1 0 2 2-7 3

Группа F

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Франция 3 1 2 0 4-3 5 2 Германия 3 1 1 1 6-5 4 3 Португалия 3 1 1 1 7-6 4 4 Венгрия 3 0 2 1 3-6 2

Последние матчи Бельгии и Португалии

Последние пять встреч бельгийцев

21.06.2021. Финляндия - Бельгия 0:2 (Евро-2020)

17.06.2021. Дания - Бельгия 1:2 (Евро-2020)

12.06.2021. Бельгия - Россия 3:0 (Евро-2020)

06.06.2021. Бельгия - Хорватия 1:0 (ТМ)

03.06.2021. Бельгия - Греция 1:1 (ТМ)

Последние пять встреч португальцев

23.06.2021. Португалия - Франция 2:2 (Евро-2020)

19.06.2021. Португалия - Германия 2:4 (Евро-2020)

15.06.2021. Венгрия - Португалия 0:3 (Евро-2020)

09.06.2021. Португалия - Израиль 4:0 (ТМ)

04.06.2021. Испания - Португалия 0:0 (ТМ)

Потенциальный соперник в 1/4 финала

На Бельгию, или Португалию в следующем раунде плей-офф Чемпионата Европы будет ожидать победитель пары Италия - Австрия, которые начинают ровно на сутки раньше.

Личные встречи Бельгии и Португалии

Команды 18 раз противостояли друг другу. 6:5 по победам ведут португальцы, еще семь поединков завершились вничью. На международных турнирах коллективы ни разу друг против друга еще не играли. Завтра будет дебют.

Последние пять матчей между Бельгией и Португалией

02.06.2018. Бельгия - Португалия 0:0 (ТМ)

29.03.2016. Португалия - Бельгия 2:1 (ТМ)

02.06.2007. Бельгия - Португалия 1:2 (Отбор Евро-2008)

24.03.2007. Португалия - Бельгия 4:0 (Отбор Евро-2008)

23.02.2000. Бельгия - Португалия 1:1 (ТМ)

Цифры и факты

С последних 12 матчей Бельгия победила в 10-х при двух ничьих.

"Красные дьяволы" забивают в 33-х голах подряд. Последний раз бельгийцы не отличались в полуфинале ЧМ-2018 в матче против Франции.

Сейчас Бельгия возглавляет мировой рейтинг FIFA, в то время как португальцы находятся на пятом месте.

За последние семь матчей Португалия шесть раз забивала минимум дважды. Только испанцы оставили свои ворота полностью сухими.

У Роналду сейчас 108 голов за сборную - равнозначное количество с иранцем Даеи. Еще один гол и КриРо снова побьет очередной рекорд. Отметим, что на его счету уже три мяча в бельгийские ворота.

Ставки и коэффициенты на матч Бельгия - Португалия

Прогноз на матч Евро-2020 Бельгия - Португалия

Как говорили уже много футболистов: "С плей-офф начнется совсем другой турнир". Какую бы крутую игру команды до этого не показывали, сейчас результат – прежде всего. Впереди 90/120 минут игры на поле и потенциальные пенальти, и здесь вряд ли кто-то будет вспоминать метод победы - помнят результат. Португалия пять лет назад это доказала, и теперь в каждом одноматчевом противостоянии они выглядят фаворитом, однако не против такой сборной Бельгии. Команды любят забивать, но при отсутствии быстрого гола никто не будет рисковать, ведь у каждого в арсенале есть быстрые футболисты для контратак. Прогноз на матч: Ничья, проход Бельгии.