Бельгия - Португалия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 27.06.2021

Чемпионат Европы-2020, 1/8 финала

27 июня, 22:00. "Эстадио де Ла Картуха" (Севилья)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

Прямая трансляция: ТРК Украина, Футбол 1, Футбол 2

Матч плей-офф, который заслуживает большого внимания нейтральных болельщиков. Концентрация звезд на поле в Севилье будет очень большой, и каждая из них захочет ослепить андалусийский регион своей игрой как можно ярче. Правда, Сантуш не использует мощность своих лидеров на все 100%, отталкиваясь от игры главного дирижера - Роналду. А вот у бельгийцев наоборот: командные действия приводили к победам на этом Евро. Сможет ли Роберто Мартинес на своем родном испанской земле сбросить с трона действующего чемпиона континентального первенства?

Вскоре золотое поколение "красных дьяволов" переживет свой апогей, однако ни одного трофея в их активе еще нет. В 2014-м году в четвертьфинале ЧМ Бельгия вылетела от Аргентины (0:1), в 2016-м на этой же стадии Евро от Уэльса (1:3), а в шаге от финала ЧМ-2018 ее остановил будущий чемпион того Мундиаля - сборная Франции. Против Месси и компании не хватило мастерства, британцы поймали бельгийцев недооценке и собственном кураже, а подопечные Дешама сыграли, как по нотам. Вот как раз эти две соседние по географическому положению страны (Франция и Бельгия) и считались перед стартом Евро главными фаворитами.

Бельгийцы не без сверхусилий набрали максимальное количество очков на групповом этапе, однако Дания и Финляндия заставили немного "поседеть" лысого Мартинеса. Его подопечные в матчах против скандинавов включались только во втором тайме, забивав по два гола. До перерыва игра не полностью клеилась. Однако те же Кевин де Брюйне и Эден Азар постепенно набрали форму в плей-офф, а Лукаку подтвердил реноме одного из лучших центрфорвардов мира. Ромелу является очень неприятным и тяжелым соперником для центральных защитников.

