Хорватия - Испания. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Евро на 28.06.2021

Евро-2020. 1/8 финала

28 июня. Копенгаген. "Паркен"

Хорватия 19:00 Испания

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Трансляция: MEGOGO, Футбол 1/2

Сборная Испании десять лет назад громила всех не только в Европе, но и в мире, однако из той команды до Евро-2020 доиграли лишь Бускетс, Альба и вратарь Де Хеа. Хорваты же достигли своего пика на ЧМ-2018, когда им сенсационно удалось добраться до финала.

Сегодня от обеих сборных не ожидают слишком многого, но от этого еще интереснее будет смотреть матч. Когда на мастеров, калибра Модрича или Алькантары, не давит ответственность, они способны на гениальные решения.

Хорватия

Сборная Хорватии начала Евро со скучного поражения от Англии (0:1), продолжила довольно-таки безыдейной ничьей с Чехией (1:1) и справедливой победой над Шотландией (3:1). Проще говоря, Шашечные проиграли там, где должны были проиграть, и выиграли, где обязаны были брать три очка. Никаких сенсаций или хотя бы удивлений.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Сила Хорватии по-прежнему в центре поля. Пусть Иван Ракитич завязал со сборной, но там еще остается Лука Модрич, которому помогают Матео Ковачич и Марцело Брозович. Вместе они составляют одну из наиболее грозных связок хавбеков этого Евро. Жаль, про остальные линии Шашечных так не скажешь. Вратарь Ливакович не впечатляет; в защите привозят и Ловрен, и Врсалько; нападение после ухода Манджукича словно осиротевшее.

Тренер Златко Далич перед игрой с испанцами взывал к патриотизму, но, очевидно, его будет мало хорватам для прохода в 1/4. Им нужно как-то переосмыслить свой футбол, чтобы угрожать воротам, не имея в составе ни единого естественного бомбардира. Стандарты, дальние удары - что угодно, но должна быть острота. С англичанами и чехами ее не хватало.

Испания

Испания проводит Евро примерно, как хорваты, но без поражений. В матче со Швецией "Красная Фурия" сыграла 0:0 при 80% контроля мяча. С поляками была уже результативная и в целом более симпатичная ничья 1:1. Ну а напоследок испанцы разнесли никудышнюю Словакию - 5:0.

Как несложно заметить, чем выше уровень оппозиции, тем хуже играют подопечные Луиса Энрике. К сожалению для них, в плей-офф команд, уровня Словакии, нет, поэтому в их проход в поздние стадии не верят даже на Пиренеях. Там, конечно, поддерживают команду, но также критикуют Морату за тьму неиспользованных шансов; хавбеков - за стерильность; Энрике - за кадровые решения. Короче, вылет никого не удивит.

????????Spain's starting midfield:

Caps: 184 Goals: 2



Luis Enrique:

Caps: 61 Goals: 12#LLL

????????pic.twitter.com/fB6nGVaTv8 — La Liga Lowdown ???????? (@LaLigaLowdown) June 23, 2021

Другое дело, что вылететь можно по-всякому. Если Испанию выбьет с турнира условная Италия, да еще и в равном бою - это будет воспринято нормально. Про Хорватию, тем более, нынешнюю, такое не скажешь. Здесь "Фурия" обязана показать, что жива; что у команды есть наработки и вообще будущее. Если не удастся - Энрике почти наверняка заплатит за провал своим креслом.

Хорватия - Испания: статистика личных встреч

Команды встречались между собой восемь раз: хорваты выиграли три матчи, испанцы - четыре, еще одна игра завершилась вничью.

Последние встречи сборных состоялись в рамках Лиги Наций-2018/19 - тогда Испания дома победила 6:0, но в гостях проиграла 2:3.

Хорватия - Испания: последние матчи команд

Последние матчи Хорватии

Последние матчи Испании

Ориентировочные составы команд

Главная и, возможно, решающая потеря хорватов - Иван Перишич. У опытного вингера накануне диагностировали коронавирус. По позиции Перишича заменит Анте Ребич, но и в части результативности, и в плане влияния на игру это совсем не то.

У Испании тамошняя пресса ждет выхода справа в защите Сесара Аспиликуэты вместо Маркоса Льоренте, а также Пабло Сарабии на фланге нападения вместо Дани Ольмо.

Хорватия: Ливакович - Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол - Модрич, Брозович, Ковачич - Влашич, Петкович, Ребич

Испания: Симон - Аспиликуэта, Пау Торрес, Лапорт, Альба - Педри, Бускетс, Коке - Сарабия, Мората, Морено

Хорватия - Испания: ставки и коэффициенты

Хорватия - Испания: прогноз от UA-Football

В групповом раунде и Хорватия, и Испания против качественных соперников постоянно играли "низ", а больше одного гола забивали только откровенным слабакам - Шотландии и Словакии соответственно. Отсюда и наша ставка - ТМ 2,5. Букмекеры предлагают ее с коэффициентами 1,75-1,85.