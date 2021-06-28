Франция – Швейцария. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Евро на 28.06.2021

Евро-2020. 1/8 финала

28 июня. Бухарест, Арена Националэ

Франция 22:00 Швейцария

Трансляция – ТК Украина, Футбол 1, oll.tv

Франция

Франция вышла с первого места "группы смерти", хотя на деле всё было не так просто для фаворита. Коллектив Дешама начал турнир с минимальной победы над сборной Германией (1:0), добытой в традиционно осторожной и почти что циничной манере. "Бундестим" создал больше моментов согласно показателям xG, но оказался повержен. Разобравшись с главным конкурентом, "трёхцветные" дважды сыграли вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2). И если первый делёж очков стал следствием ужасающей реализации, то с действующим чемпионом Европы и вправду было тяжело.

И без того самому сбалансированному и сильному составу среди всех участников Дидье Дешам перед началом Евро прибавил ещё и Карима Бензема, которого наставник неожиданно помиловал после давних скандалов. Форвард "Реала" интегрировался в команду прямо по ходу турнира, и дубль в ворота португальцев внушает оптимизм, что Бензема сможет показать себя во всей красе в плей-офф. Хотя пожалуй лучшим игроков французов на групповом этапе был Поль Погба. Сполна его раскрывает не только партнёрство с непроходимым Нголо Канте, но и стиль сборной – Дешам с удовольствием отдаёт инициативу сопернику и при возможности хочет видеть как можно больше быстрых атак, за начало которых отвечает Поль.

Главная проблема нынешней сборной Франции – она гораздо лучше разрушает планы соперника, чем строит свою игру. Это может пригодиться в потенциальной дуэли с Испанией в 1/4 или с любой другой топовой командой, но также сыграть злую шутку в игре против Швейцарии. Дешам не снабдил свою команду необходимым инструментарием в позиционной атаке, из-за чего они могут подолгу стерильно владеть мячом, не будучи в состоянии трансформировать это владение в опасные моменты.

Швейцария

Швейцария достойно провела групповой этап, но из-за худшей разницы мячей уступила Уэльсу второе место. Поэтому они и попали сразу на чемпионов мира в первом раунде плей-офф. Начав с ничьей с валлийцами (1:1), коллектив Владимира Петковича без шансов влетел блестящей Италии (0:3), после чего спокойно разделался с Турцией (3:1).

"Нати" действительно здорово умеет держать мяч, а их главная сила – это одна из самых сочетаемых пар форвардов Евро – Эмболо-Сеферович. Первый в первую очередь отвечает за открывания в свободные зоны на скорости, в то время как его партнёр исполняет роль таргетмена, связывающего линию атаки с остальной командой своими скидками. Швейцарию можно похвалить за довольно смелый стиль игры (за те же попытки прессинговать Италию), но вот с точки зрения качества исполнения могут быть вопросы.

Личные встречи

Швейцарцы в 38 матчах с французами одержали 12 побед при 10 ничьих и 16 поражениях. Но ни один из шести официальных матчей сборная Швейцарии у "трехцветных" не выиграла (Н4 П2). Общая разница мячей – 61:70. В этом веке Франция данному сопернику не уступала (7 матчей).

Статистика и факты

Дешам выигрывал ЧМ и Евро как игрок, а теперь может повторить достижение в качестве тренера

Проигрыш Турции 8 июня 2019 года является для Франции единственным поражением в основное время в последних 20 матчах чемпионата Европы

Франция участвует на 13-м большом международном турнире пордряд

У Швейцарии 2 поражения в последних 17 играх

Статистика сборной Швейцарии в 16 матчах финальной стадии ЕВРО: В3 Н6 П7

Ориентировочные составы

Франция: Льорис; Варан, Лангле, Кимпембе; Павар, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо; Мбаппе, Бензема

Не сыграют: Динь (задняя мышца бедра), Дембеле (колено)

Под вопросом: Эрнандес (колено), Тюрам (пах)

"Висят" на карточке: Гризманн, Эрнандес, Кимпембе, Льорис, Павар

Швейцария: Соммер; Эльведи, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Джака, Цубер; Шакири; Эмболо, Сеферович

"Висят" на карточке: Эмболо, Гавранович, Мбабу, Шер, Джака

Ставки и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

Победа Франции с со счётом 2:0 в основное время. Разгрома от "трёхцветных" ждать не стоит – разве что соперник сам посыпется под конец игры. Ожидаем осторожной игры, в которой индивидуальный талант французов должен принести результат.