Англия - Германия. Анонс и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 на 29.06.2021 

Евро-2020, 1/8 финала

29 июня 2021. Лондон, “Уэмбли”

Англия 19:00 Германия

Телетрансляция – Футбол 1, Футбол 2, OLL.tv

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В последний раз Англия переигрывала Германию в плей-офф крупных турниров в 1966 году, победив западных немцев в финале домашнего Мундиаля. Затем были только поражения: ЧМ-1970, ЧМ-1990, ЧМ-2010 и Евро-1996. Предстоящий матч против Германии называется определяющим в тренерской карьере Гарета Саутгейта. Победа над самым принципиальным соперником англичан станет оправданием его осторожного и рационального стиля. Поражение оставит тренера сборной Англии на растерзание критикам, тем более что Германия произвела крайне неоднозначное впечатление на групповой стадии.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 4300 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Англия

И вновь параллели с 1966 годом. Именно на домашнем ЧМ Англия в последний раз выходила из группы, не пропустив ни одного гола. Правда на том турнире “три льва” забили в группе четыре мяча, а на Евро-2020 у англичан результаты в атаке еще скромнее: всего два забитых гола. Англия очень хорошо обороняется, у Хорватии, Шотландии и Чехии практически не было голевых моментов. С другой стороны Англия могла забивать больше – каждый ее матч в группе открывался ударом в каркас ворот. Саутгейта критикуют за излишнюю осторожность и прагматизм, есть подозрение, что 50-летний тренер сковывает атакующий потенциал своих игроков. Тренер сборной Англии отмахивается от этих обвинений: “У нас всегда есть намерение атаковать. В каждом матче на поле было четырех атакующих футболиста. Мы не говорим нашим игрокам: “не пасуй вперед, не двигай вперед мяч, не атакуй”, – отмечает Саутгейт, и при этом добавляет, что он хочет видеть больше сыгранности в действиях своих футболистах.

Вполне вероятно, что в матче против Германии Англия вернется к схеме с тремя центрбеками, с которой она дошла до полуфинала ЧМ-2018. Известно, что один из самых эффективных способов противодействия атакующему варианту схемы 3-4-3 – это отзеркалить ее. Однако в таком случае тренеру сборной Англии придется пожертвовать одним из футболистов атаки. Вполне возможно им будет Мейсон Маунт, которому неделю пришлось тренироваться отдельно от команды из-за необходимости быть в изоляции. Вряд ли стоит ожидать в старте и Джека Грилиша. В матче против Германии от игроков будет требоваться качественная игра без мяча, а Саутгейт критиковал лидера “Астон Вилла” за пренебрежение своими защитными обязанностями после товарищеской игры против Румынии.

Германия

Германия в были шести минутах от вылета с Евро-2020. В конце матча с Венгрией Йоахим Лев бросил на поле все силы, и потом признавался, что “тактика уже не имела значение”. От восторга до разочарования за два матча. Против Португалии Nationalmannschaft впечатлила своей игрой в атаке, когда в передней линии фактически было пять футболистов. Однако игра против Венгрии напомнила о старых проблемах: Германия нестабильна в обороне, ее защитникам не хватает скорости, центрхавам – мобильности, а игроки атаки больше полагаются на индивидуальные качества, чем на сыгранность.

Противостояние с Англией не воспринимается в Германии с такой остротой, как на Туманном Альбионе. Главные соперники Nationalmannschaft – это Нидерланды и Италия, и точно не Англия. В Германии любят АПЛ и гордятся тем, что “Ливерпуль” и “Челси” побеждали в Лиге чемпионов-2019 и 2021 с немецкими тренерами. С пиететом воспринимается и место проведения матча. “Матч на Уэмбли, что может быть лучше”, – говорил Киммих, с ним согласен и Мануэль Нойер, сказав, что против сильной команде на таком стадионе Германии будет играть легче. У самого Нойера только положительные воспоминания от “Уэмбли”. Именно на этом стадионе в 2013 году он впервые победил в Лиге чемпионов.

Статистика команд, цифры и факты

Англия остается последней командой на Евро-2020, которая не пропустила ни одного гола.

Германии приходилось отыгрываться в каждом матче Евро-2020, первый гол команда Йоахима Лева всегда пропускала не позднее 20-й минуты.

Во втором тайме матча против Чехии Англия не нанесла ни одного удара по воротам соперника.

Англия не пропустила ни одного гола в восьми матчах 2021 года (шесть официальных матчей, два товарищеских).

Германия не проигрывает Англии в пяти последних матчах во всех турнирах.

Личные встречи

В последний раз Германия и Англии встречались в ноябре 2017 года, сыграв в товарищеском матче вничью 0:0. До этого было еще три спарринга (две победы Германии, победа Англии), а на крупных турнирах команды играли друг против друга в последний раз в 1/8 ЧМ-2010. Германия выиграла 4:1, два гола забил Томас Мюллер. Общая история встреч в пользу Англии: 16 побед против 15 поражений, пять матчей закончились вничью. Но с 1966 года Англия выиграла у Германии всего шесть из 24 поединков.

Путь к плей-офф Евро-2020

Англия – Хорватия 1:0

Англия – Шотландия 0:0

Чехия – Англия 0:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 3 2 1 0 2-0 +2 7 2 Хорватия 3 1 1 1 4-3 +1 4 3 Чехия 3 1 1 1 3-2 +1 4 4 Шотландия 3 0 1 2 1-5 -4 1

Франция – Германия 1:0

Португалия – Германия 2:4

Германия – Венгрия 2:2

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 3 1 2 0 4-3 +1 5 2 Германия 3 1 1 1 6-5 +1 4 3 Португалия 3 1 1 1 7-6 +1 4 4 Венгрия 3 0 2 1 3-6 -3 2

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Магуайр, Стоунз, Уокер – Шоу, Райс, Филлипс, Триппьер – Стерлинг, Кейн, Сака

Германия: Нойер – Рюдигер, Хуммельс, Гинтер – Гозенс, Кроос, Горетцка, Киммих – Хавертц, Гнабри, Мюллер

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Англия – Германия от UA-Football

Англия уверенно сушит свои матчи, Германия атакует много, потому что не может полагаться на свою защиту. Рациональный, холодный стиль Саутгейта не дает шансов соперникам. Если Англия забивает первой, она умело закрывается, держа соперника на расстоянии от своих ворот. Кроме того, у тренера сборной Англии очень хорошая скамейка. Германия как команда слабее “трех львов”, но индивидуальное качество у Бундестима все же есть. Однако конкретно в этой игре организация должна победить хаос. Прогноз – победа Англии 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.