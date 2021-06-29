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Прогноз на матч Швеция - Украина. Вспомнить 2012 год
Сегодня сборная Украины, официальным партнером которой является Parimatch, впервые в истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы (начало в 22:00). Нашим соперником будет команда Швеции, против которой мы провели дебютный матч на домашнем Евро. Конечно, с тех пор наши составы существенно изменились. У нас на этот раз на турнир поехали только Пятов и Ярмоленко, а у шведов Лустинг и Ларссон.
Швеция не новичок Евро, для команды это уже седьмой турнир, но только в третий раз она смогла выйти из группы. Сборная смогла опередить испанцев и была одной из тех, кто помог Украине выйти в плей-офф с третьего места. Благодаря этому мы не только прошли дальше, но и задержались Евро дольше, чем наши соперники по группе, Нидерланды и Австрия.
Если же говорить о шансах на выход в четвертьфинал, то аналитики Parimatch дают 57% шведам, и 43% украинской команде. Но при этом многие эксперты отмечают, что наша сборная опаснее в нападении. Да, не всегда мы уверенно выглядели в обороне, но пока шведы не слишком ярко демонстрировали себя в атаке. Поэтому, на поле расклады могут быть совсем другие.
Плей-офф уже порадовал болельщиков результативной игрой и, не исключено, что и в этой игре мы увидим немало голов. Кстати, бесплатно посмотреть этот матч можно будет в Киеве на Спортивной площади, где Parimatch организует на экранах ТРЦ Gulliver трансляцию игры.
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