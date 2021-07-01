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Болельщик спрогнозировал результат матча Нидерланды - Украина на сайте FAVBET и выиграл авто

Евро
(3 голосов)

FAVBET продолжает второй этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем автомобилей. Известен первый победитель

Болельщик спрогнозировал результат матча Нидерланды - Украина на сайте FAVBET и выиграл авто

Новина українською

Евро 2020 в разгаре. Завершился групповой этап и первый раунд плей-офф, на очереди четвертьфинал. Набирает обороты и промо-мероприятие от FAVBET "Забивай голи - вигравай Jaguar XE", где каждый желающий может принять участие в гонке бомбардиров и побороться за машины.

Первым победителем стал Анатолий из Полтавы, который верно спрогнозировал исход поединка Нидерланды - Украина - более двух забитых в игре. Прогноз стал счастливым для Анатолия. Известный шоумен и ведущий Тимур Мирошниченко, в прямом эфире, вытащил из корзины именно его игровой номер.

Теперь он владелец новенького Ford EcoSport.

Промо-мероприятие проходит в три этапа по 6 недель. Еженедельно разыгрывать 5 автомобилей Ford Ecosport, а в финале - Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Второй этап продлится в период Евро 2020.

Хочешь почувствовать игру и пережить такие же эмоции? Заходи на сайт FAVBET и делай прогноз на любое спортивное событие. Будь внутри игры с FAVBET.

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