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Болельщик спрогнозировал результат матча Нидерланды - Украина на сайте FAVBET и выиграл авто
FAVBET продолжает второй этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем автомобилей. Известен первый победитель
Евро 2020 в разгаре. Завершился групповой этап и первый раунд плей-офф, на очереди четвертьфинал. Набирает обороты и промо-мероприятие от FAVBET "Забивай голи - вигравай Jaguar XE", где каждый желающий может принять участие в гонке бомбардиров и побороться за машины.
Первым победителем стал Анатолий из Полтавы, который верно спрогнозировал исход поединка Нидерланды - Украина - более двух забитых в игре. Прогноз стал счастливым для Анатолия. Известный шоумен и ведущий Тимур Мирошниченко, в прямом эфире, вытащил из корзины именно его игровой номер.
Теперь он владелец новенького Ford EcoSport.
Промо-мероприятие проходит в три этапа по 6 недель. Еженедельно разыгрывать 5 автомобилей Ford Ecosport, а в финале - Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Второй этап продлится в период Евро 2020.
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