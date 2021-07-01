Швейцария - Испания. Анонс и прогноз четвертьфинала Евро на 2 июля

Четвертьфинал Евро-2020

2 июля. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург"

Швейцария 19:00 Испания

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Футбол 1/2

Первый четвертьфинал этого Евро. В нем команда, которую изначально ожидали увидеть на этой стадии, сыграет против коллектива, в чей проход в 1/8 финала не верили ни специалисты, ни болельщики.

Да, уже тот факт, что Швейцария прошла Францию, делает турнир невероятно успешным для "Нати". Они лишь трижды играли в 1/4 больших турниров, причем было это в середине прошлого века - на ЧМ 1934, 1938 и 1954. Швейцарии нужна новая громкая футбольная легенда. Да и Испании она тоже не повредит, а то красиво постареть у поколения Хави, Иньесты и Алонсо не получилось, и последние 10 лет "Красная Фурия" только разочаровывала.

Швейцария

Очень рваный чемпионат проводит команда Владимира Петковича. Сперва была унылая ничья против примитивного Уэльса (1:1); затем еще более бездарное поражение от Италии (0:3); победа над ужасной Турцией (3:1) кое-как подняла боевой дух, но не очень - в конце концов, "Янычары" были худшей командой всего турнира. И вот затем фантастические 3:3 и победа в серии пенальти над Францией.

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До сих пор витает в воздухе вопрос: "А что это было?" Нынешнее поколение "Нати", собранное преимущественно из выходцев из Балкан и Африки, никогда не отличалось зашкаливающей самоотдачей и чувством локтя, а вот против французов все это было в ненормированном количестве. Джака, Шакири, Сеферович, Родригес - никто не сдался даже в дополнительное время.

Теперь народ требует продолжения банкета, но есть ли у Швейцарии силы на него? И способны ли они собраться ТАК еще раз? Если ответы положительные, тогда перед нами команда, которая может не только Испанию выбить, но даже и на финал замахнуться, почему нет?

Испания

Как и Швейцария, "Фурия" в 1/8 финала играла дополнительное время, но пенальти не била - справилась без них. Хорваты, конечно, оформили гениальный камбэк в конце основного времени, но где-то с 100-й минуты они просто остановились, а Испания еще бежала - потому и 5:3.

Та победа натолкнула на мысль, что у команды Луиса Энрике есть характер. В этом сильно сомневались до старта турнира, и скучные ничьи с шведами (0:0) и поляками (1:1) еще укрепили в этом мнении. Тем не менее, Испания разбегалась и в следующих двух матчах наколотила 10 голов. Мората забивает по-прежнему мало, зато здорово себя проявляют фланги Сарабия и Ферран Торрес; да и Серхио Бускетс на турнире хорош, как встарь.

1 - Spain are averaging 73.4% possession and have a passing accuracy of 89.5% at #EURO2020 so far. Both figures are their highest on record in a single edition of the European Championship (since 1980). Domain. pic.twitter.com/zFquyTD02H — OptaJose (@OptaJose) July 1, 2021

На бумаге Испания - фаворит и в матче против Швейцарии. Но не все так просто. Все предыдущие соперники "Фурии" были плохи в созидании. "Нати" - другие; они здорово бегут, у них есть и мастерство, и напор. В этом, думается, главная опасность для пиренейцев. А забить гол они в любом случае забьют. Даже с Моратой.

Швейцария - Испания: статистика личных встреч

Здесь для альпийской команды все ужасно: она выиграла лишь 1 из 22 встреч против Испании, потерпев 16 поражений. Вы наверняка помните тот единственный успех "Нати": дело было в Южной Африке на ЧМ в 2010 году. Швейцария тогда победила 1:0 благодаря голу Желсона Фернандеша. Ну а Испания стала чемпионом мира.

Швейцария - Испания: последние матчи команд

Последние матчи Швейцарии

Последние матчи Испании

Ориентировочные составы команд

Луис Энрике почти наверняка выпустит в основе тот же состав, который начинал встречу против Хорватии. В тот раз Испания до первых замен играла здорово, поэтому и сейчас нет причин для ротации.

У Швейцарии замена будет одна, вынужденная - из-за перебора карточек не сыграет капитан команды Гранит Джака. Игрок он фундаментальной важности, и без него будет сложно. Заменить кэпа постарается Денис Закария из "Гладбаха".

Швейцария: Зоммер - Эльведи, Аканджи, Родригес - Видмер, Фройлер, Закария, Цубер - Шакири - Эмболо, Сеферович

Испания: Симон - Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Лапорт, Альба - Коке, Бускетс, Педри - Сарабия, Мората, Ферран Торрес

Швейцария - Испания: ставки и коэффициенты

Швейцария - Испания: прогноз от UA-Football

Сборная Испании в каждом матче имеет минимум 2-3 стопроцентных шанса - такой уж у нее стиль, к тому же умноженный на мастерство игроков. При этом оборона у пиренейцев не ахти, и если у Сеферовича с Цубером остались силы, они что-то придумают. Рискнем поставить на "обе забьют" - БК предлагают такой вариант с коэффициентами 1,95-2,0.