Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Евро-2020 на 03.07.2021 

Евро-2020, 1/4 финала. 3 июля 2021. Рим, “Олимпико”

Главный рефери: Феликс Брих (Германия)

Украина 22:00 Англия

Телетрансляция – Украина, Футбол 1, Футбол 2, OLL.tv, Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Андрей Шевченко завершил профессиональную карьеру футболиста после матча с Англией на домашнем Евро-2012. Это поражение не хочется вспоминать: чудаковатый мяч Руни, не засчитанное взятие ворот Девича, и вылет Украины после группового раунда. Девять лет спустя команды вновь встретятся на чемпионате Европы. Англия выиграла свою группу, а в 1/8 справилась с Германией. Команда Саутгейта не пропустила пока ни одного гола. У Украины был другой путь: всего одна победа и выход в плей-офф в статусе худшей из лучших третьих команд. Оптимизма перед игрой с Швецией было немного, но тактический план Шевченко, отдача, характер и везение помогли “сине-желтым” выйти в четвертьфинал. В игре с Англией Украина будет явным андердогом, но Евро-2020 не раз показал, что сенсации возможны.

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Украина

“Англия – это очень хорошая команда с глубокой скамейкой запасных и сильным тренерским штабом. Мы понимаем, насколько сложным будет этот матч. Им очень сложно забить, но их сила должна не пугать нас, а мотивировать. В футболе все возможно”, – уверяет Андрей Шевченко. Англия в 2021 году пропустила только один гол (от Польши), на Евро-2020 ворота “трех львов” не удалось пробить сборным Хорватии, Шотландии, Чехии и Германии. Но Украина должна думать не только о том, как поразить ворота Пикфорда, но как и самой не пропустить. Пока “сине-желтые” пропускают как минимум один гол в каждом матче Евро. Серия началась с игры против Швеции в 2012 году и длится уже десять матчей.

В мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 Украина играла в три центральных защитника, в спаррингах перед Евро играла что-то вроде 4-1-4-1, а каждый матч групповой стадии начинала в атакующей схеме 4-3-3. Однако против Швеции Андрей Шевченко вновь вернулся к трем центральным бекам, которых еще дополняли два опорника Сидорчук и Степаненко. Будет ли выбран оборонительный вариант и в игре против Англии? На Евро-2020 Англии пока не удалось выиграть только у Шотландии, которая выставила против “трех львов” мощный оборонительный блок. Англия любит ловить своих соперников на ошибках, а сама предпочитает не рисковать. Однако как показал Евро, Украине сложно дается игра без мяча. Большинство пропущенных голов – из-за позиционных ошибок у своих ворот. Однако другого выхода нет. Англии тяжело дается создание моментов в позиционной атаке, поэтому глубокая оборона большими силами, как бы странно это не звучало – главный способ победить англичан.

Попов и Беседин покинули расположение сборной Украины, Зубков тренировался индивидуально. Все остальные игроки были в общей группе. Под угрозой дисквалификации находятся Довбик, Шапаренко, Сидорчук и Ярмоленко.

Англия

Матч 1/8 против Германии был главным в тренерской карьере Гарета Саутгейта. Англия не могла переиграть Германию в плей-офф больших турнирах более 50 лет, поэтому игры с командой Йоахима Лева ожидала с тревогой. Но победить удалось. В игре на “Уэмбли” было не так много моментов, обе команды боялись ошибиться и не хотели рисковать. В итоге Англия “переждала” соперника. Во втором тайме “трем львам” дважды удалось подловить Германию на ошибках и забить два гола. Помог и своевременный выход на поле креативного гения Джека Грилиша, который поучаствовал в двух забитых мячах.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Чтобы нейтрализовать фланги Германии, Англия впервые на турнире сыграла 3-4-3. Однако ожидается, что в матче с Украиной Англии вернется к схеме 4-2-3-1, и одного центрбека заменит игрок атаки (Маунт или Грилиш). Представители сборной Англии уважительно отзываются об Украине. Гарет Саутгейт называет своего соперника в четвертьфинале “хорошей командой” и добавляет, что он впечатлен работой Андрея Шевченко, с которым он в свое время пересекался на поле. “Если им дать пространство, они будут играть, у них есть хорошие игроки в атаке”. Капитан сборной Англии Харри Магуайр также похвалил игру Украины в атаке, выделил Андрея Ярмоленко как главную угрозу, и сказал, что это “хорошая команда с хорошей структурой”. Заслуживает ли Украина комплиментов? В конечном итоге Украина забила на Евро на два гола больше, чем Англия (шесть против четырех). Но и пропустила больше (шесть против нуля).

К игре против Украины функционально готовы все игроки сборной Англии, под угрозой дисквалификации Фоден, Магуайр, Филлипс и Райс. Вероятно, что поберечь одного центрхава, против Украины сыграет в старте Хендерсон.

Статистика команд, цифры и факты

Матч против Швеции стал первым для Украины, который завершился вничью в основное время. До этого были только победы (2) или поражения (7).

Англия не пропустила в первых четырех матчах Евро-2020 ни одного гола. В последний раз “три льва” так начинали крупный турнир в 1966 году, когда выиграли домашний Кубок мира.

Три из четырех голов сборной Англии на Евро-2020 забил Рахим Стерлинг. Три из четырех голов Англия забила во втором тайме.

В среднем соперники сборной Англии набирают только 0.67 xG за матч. Это второй результат на Евро после Италии.

Украина пропускала как минимум один гол во всех своих десяти матчах на Евро.

Англия не выходила в полуфинал чемпионата Европы с 1996 года.

Личные встречи

Это будет восьмой матч между Украине и Англией. Украине удалось выиграть только один раз, в октябре 2009 года после единственного гола Назаренко. Англия победила четыре раза: дважды в товарищеских матчах, на Евро-2012 и в квалификации к ЧМ-2010. В квалификации к ЧМ-2014 команды дважды сыграли вничью – 1:1 на “Уэмбли” и 0:0 на “Олимпийском” в Киеве.

Путь к четвертьфиналу Евро-2020

Англия

группа: Англия – Хорватия 1:0

Англия – Шотландия 0:0

Чехия – Англия 0:1

1/8: Англия – Германия 2:0

Украина

группа: Нидерланды – Украина 3:2

Украина – Северная Македония 2:1

Украина – Австрия 0:1

1/8: Швеция – Украина 1:2*

Ориентировочные составы

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко – Сидорчук, Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Украина – Англия от UA-Football

Одна из интриг матча – откажется ли Англия от своего прагматического стиля в игре против Украины или останется верна осторожному способу ведения игры. В матчах группового раунда Англия начинала ярко, но сильные отрезки в игре “трех львов” сменялись целыми таймами без ударов (как было в игре Чехии). Про Украину тоже можно сказать, что “сине-желтые” не провели ни одного ровного матча на турнире. Вероятно, если Англия не забьет в первые 15 минут, она перейдет на осторожный режим и будет ждать ошибки от Украины. В таком сценарии игры на первый план выйдет индивидуальный класс игроков. У номинальных гостей он сильнее. Прогноз – победа Англии 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.