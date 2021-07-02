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Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Евро-2020 на 03.07.2021 

Евро
(3 голосов)

Украина – Англия: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 июля 2021 ⋊ Евро-2020 на UA-Футбол

Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Евро-2020 на 03.07.2021 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020, 1/4 финала. 3 июля 2021. Рим, “Олимпико”

Главный рефери: Феликс Брих (Германия)

Украина 22:00 Англия

Телетрансляция – Украина, Футбол 1, Футбол 2, OLL.tv, Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Андрей Шевченко завершил профессиональную карьеру футболиста после матча с Англией на домашнем Евро-2012. Это поражение не хочется вспоминать: чудаковатый мяч Руни, не засчитанное взятие ворот Девича, и вылет Украины после группового раунда. Девять лет спустя команды вновь встретятся на чемпионате Европы. Англия выиграла свою группу, а в 1/8 справилась с Германией. Команда Саутгейта не пропустила пока ни одного гола. У Украины был другой путь: всего одна победа и выход в плей-офф в статусе худшей из лучших третьих команд. Оптимизма перед игрой с Швецией было немного, но тактический план Шевченко, отдача, характер и везение помогли “сине-желтым” выйти в четвертьфинал. В игре с Англией Украина будет явным андердогом, но Евро-2020 не раз показал, что сенсации возможны.

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Украина

“Англия – это очень хорошая команда с глубокой скамейкой запасных и сильным тренерским штабом. Мы понимаем, насколько сложным будет этот матч. Им очень сложно забить, но их сила должна не пугать нас, а мотивировать. В футболе все возможно”, – уверяет Андрей Шевченко. Англия в 2021 году пропустила только один гол (от Польши), на Евро-2020 ворота “трех львов” не удалось пробить сборным Хорватии, Шотландии, Чехии и Германии. Но Украина должна думать не только о том, как поразить ворота Пикфорда, но как и самой не пропустить. Пока “сине-желтые” пропускают как минимум один гол в каждом матче Евро. Серия началась с игры против Швеции в 2012 году и длится уже десять матчей.

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В мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 Украина играла в три центральных защитника, в спаррингах перед Евро играла что-то вроде 4-1-4-1, а каждый матч групповой стадии начинала в атакующей схеме 4-3-3. Однако против Швеции Андрей Шевченко вновь вернулся к трем центральным бекам, которых еще дополняли два опорника Сидорчук и Степаненко. Будет ли выбран оборонительный вариант и в игре против Англии? На Евро-2020 Англии пока не удалось выиграть только у Шотландии, которая выставила против “трех львов” мощный оборонительный блок. Англия любит ловить своих соперников на ошибках, а сама предпочитает не рисковать. Однако как показал Евро, Украине сложно дается игра без мяча. Большинство пропущенных голов – из-за позиционных ошибок у своих ворот. Однако другого выхода нет. Англии тяжело дается создание моментов в позиционной атаке, поэтому глубокая оборона большими силами, как бы странно это не звучало – главный способ победить англичан.

Попов и Беседин покинули расположение сборной Украины, Зубков тренировался индивидуально. Все остальные игроки были в общей группе. Под угрозой дисквалификации находятся Довбик, Шапаренко, Сидорчук и Ярмоленко.

Англия

Матч 1/8 против Германии был главным в тренерской карьере Гарета Саутгейта. Англия не могла переиграть Германию в плей-офф больших турнирах более 50 лет, поэтому игры с командой Йоахима Лева ожидала с тревогой. Но победить удалось. В игре на “Уэмбли” было не так много моментов, обе команды боялись ошибиться и не хотели рисковать. В итоге Англия “переждала” соперника. Во втором тайме “трем львам” дважды удалось подловить Германию на ошибках и забить два гола. Помог и своевременный выход на поле креативного гения Джека Грилиша, который поучаствовал в двух забитых мячах.

Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Евро-2020 на 03.07.2021  - изображение 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чтобы нейтрализовать фланги Германии, Англия впервые на турнире сыграла 3-4-3. Однако ожидается, что в матче с Украиной Англии вернется к схеме 4-2-3-1, и одного центрбека заменит игрок атаки (Маунт или Грилиш). Представители сборной Англии уважительно отзываются об Украине. Гарет Саутгейт называет своего соперника в четвертьфинале “хорошей командой” и добавляет, что он впечатлен работой Андрея Шевченко, с которым он в свое время пересекался на поле. “Если им дать пространство, они будут играть, у них есть хорошие игроки в атаке”. Капитан сборной Англии Харри Магуайр также похвалил игру Украины в атаке, выделил Андрея Ярмоленко как главную угрозу, и сказал, что это “хорошая команда с хорошей структурой”. Заслуживает ли Украина комплиментов? В конечном итоге Украина забила на Евро на два гола больше, чем Англия (шесть против четырех). Но и пропустила больше (шесть против нуля).

К игре против Украины функционально готовы все игроки сборной Англии, под угрозой дисквалификации Фоден, Магуайр, Филлипс и Райс. Вероятно, что поберечь одного центрхава, против Украины сыграет в старте Хендерсон.

Статистика команд, цифры и факты

  • Матч против Швеции стал первым для Украины, который завершился вничью в основное время. До этого были только победы (2) или поражения (7).
  • Англия не пропустила в первых четырех матчах Евро-2020 ни одного гола. В последний раз “три льва” так начинали крупный турнир в 1966 году, когда выиграли домашний Кубок мира.
  • Три из четырех голов сборной Англии на Евро-2020 забил Рахим Стерлинг. Три из четырех голов Англия забила во втором тайме.
  • В среднем соперники сборной Англии набирают только 0.67 xG за матч. Это второй результат на Евро после Италии.
  • Украина пропускала как минимум один гол во всех своих десяти матчах на Евро.
  • Англия не выходила в полуфинал чемпионата Европы с 1996 года.

Личные встречи

Это будет восьмой матч между Украине и Англией. Украине удалось выиграть только один раз, в октябре 2009 года после единственного гола Назаренко. Англия победила четыре раза: дважды в товарищеских матчах, на Евро-2012 и в квалификации к ЧМ-2010. В квалификации к ЧМ-2014 команды дважды сыграли вничью – 1:1 на “Уэмбли” и 0:0 на “Олимпийском” в Киеве.

Путь к четвертьфиналу Евро-2020

Англия

  • группа: Англия – Хорватия 1:0
  • Англия – Шотландия 0:0
  • Чехия – Англия 0:1
  • 1/8: Англия – Германия 2:0

Украина

  • группа: Нидерланды – Украина 3:2
  • Украина – Северная Македония 2:1
  • Украина – Австрия 0:1
  • 1/8: Швеция – Украина 1:2*

Ориентировочные составы

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко – Сидорчук, Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук

Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Евро-2020 на 03.07.2021  - изображение 2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

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8.60
4.54
1.46
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8.80
4.40
1.46
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8.40
4.44
1.43
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Прогноз на матч Украина – Англия от UA-Football

Одна из интриг матча – откажется ли Англия от своего прагматического стиля в игре против Украины или останется верна осторожному способу ведения игры. В матчах группового раунда Англия начинала ярко, но сильные отрезки в игре “трех львов” сменялись целыми таймами без ударов (как было в игре Чехии). Про Украину тоже можно сказать, что “сине-желтые” не провели ни одного ровного матча на турнире. Вероятно, если Англия не забьет в первые 15 минут, она перейдет на осторожный режим и будет ждать ошибки от Украины. В таком сценарии игры на первый план выйдет индивидуальный класс игроков. У номинальных гостей он сильнее. Прогноз – победа Англии 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
02.07.2021 в 20:03
У сбу никаких шансов против Англии. Даже если из трусов выпрыгнут.. Да шо там из трусов.. Даже если выше собственной ж0пы прыгнут. Пусть просто играют, как могут, спасибо и на том. Задачу максимум уже выполнили. А то смотри случайно и забьют, какую-нибудь халяву, тоже хорошо. ))
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Джин Тоник (R)
02.07.2021 в 19:04
Пятов Тимчик Забарный Кривцов Соболь Макаренко Степаненко Зинченко Цыганник Шапаренко Долбик.Нужно удивить их,они много новых игроков поставят,нужно и нам.На замену Ярмолу,Безуса,Малиновского.Верим и ждем победу козаков!!!
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.07.2021 в 18:56
Английских болельщиков не пустят в Италию (корона). Но и Украинских тоже. Но есть плюс в Италии любят Шеву и будут топить за Украину. Но было б вообще хорошо если б матч проходил не в Риме, а в Милане
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