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Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч четвертьфинала Евро-2020 на 03.07.2021
Украина – Англия: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 июля 2021 ⋊ Евро-2020 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Евро-2020, 1/4 финала. 3 июля 2021. Рим, “Олимпико”
Главный рефери: Феликс Брих (Германия)
Украина 22:00 Англия
Телетрансляция – Украина, Футбол 1, Футбол 2, OLL.tv, Megogo
Андрей Шевченко завершил профессиональную карьеру футболиста после матча с Англией на домашнем Евро-2012. Это поражение не хочется вспоминать: чудаковатый мяч Руни, не засчитанное взятие ворот Девича, и вылет Украины после группового раунда. Девять лет спустя команды вновь встретятся на чемпионате Европы. Англия выиграла свою группу, а в 1/8 справилась с Германией. Команда Саутгейта не пропустила пока ни одного гола. У Украины был другой путь: всего одна победа и выход в плей-офф в статусе худшей из лучших третьих команд. Оптимизма перед игрой с Швецией было немного, но тактический план Шевченко, отдача, характер и везение помогли “сине-желтым” выйти в четвертьфинал. В игре с Англией Украина будет явным андердогом, но Евро-2020 не раз показал, что сенсации возможны.
Украина
“Англия – это очень хорошая команда с глубокой скамейкой запасных и сильным тренерским штабом. Мы понимаем, насколько сложным будет этот матч. Им очень сложно забить, но их сила должна не пугать нас, а мотивировать. В футболе все возможно”, – уверяет Андрей Шевченко. Англия в 2021 году пропустила только один гол (от Польши), на Евро-2020 ворота “трех львов” не удалось пробить сборным Хорватии, Шотландии, Чехии и Германии. Но Украина должна думать не только о том, как поразить ворота Пикфорда, но как и самой не пропустить. Пока “сине-желтые” пропускают как минимум один гол в каждом матче Евро. Серия началась с игры против Швеции в 2012 году и длится уже десять матчей.
В мартовских матчах отбора на ЧМ-2022 Украина играла в три центральных защитника, в спаррингах перед Евро играла что-то вроде 4-1-4-1, а каждый матч групповой стадии начинала в атакующей схеме 4-3-3. Однако против Швеции Андрей Шевченко вновь вернулся к трем центральным бекам, которых еще дополняли два опорника Сидорчук и Степаненко. Будет ли выбран оборонительный вариант и в игре против Англии? На Евро-2020 Англии пока не удалось выиграть только у Шотландии, которая выставила против “трех львов” мощный оборонительный блок. Англия любит ловить своих соперников на ошибках, а сама предпочитает не рисковать. Однако как показал Евро, Украине сложно дается игра без мяча. Большинство пропущенных голов – из-за позиционных ошибок у своих ворот. Однако другого выхода нет. Англии тяжело дается создание моментов в позиционной атаке, поэтому глубокая оборона большими силами, как бы странно это не звучало – главный способ победить англичан.
Попов и Беседин покинули расположение сборной Украины, Зубков тренировался индивидуально. Все остальные игроки были в общей группе. Под угрозой дисквалификации находятся Довбик, Шапаренко, Сидорчук и Ярмоленко.
Англия
Матч 1/8 против Германии был главным в тренерской карьере Гарета Саутгейта. Англия не могла переиграть Германию в плей-офф больших турнирах более 50 лет, поэтому игры с командой Йоахима Лева ожидала с тревогой. Но победить удалось. В игре на “Уэмбли” было не так много моментов, обе команды боялись ошибиться и не хотели рисковать. В итоге Англия “переждала” соперника. Во втором тайме “трем львам” дважды удалось подловить Германию на ошибках и забить два гола. Помог и своевременный выход на поле креативного гения Джека Грилиша, который поучаствовал в двух забитых мячах.
К игре против Украины функционально готовы все игроки сборной Англии, под угрозой дисквалификации Фоден, Магуайр, Филлипс и Райс. Вероятно, что поберечь одного центрхава, против Украины сыграет в старте Хендерсон.
Статистика команд, цифры и факты
- Матч против Швеции стал первым для Украины, который завершился вничью в основное время. До этого были только победы (2) или поражения (7).
- Англия не пропустила в первых четырех матчах Евро-2020 ни одного гола. В последний раз “три льва” так начинали крупный турнир в 1966 году, когда выиграли домашний Кубок мира.
- Три из четырех голов сборной Англии на Евро-2020 забил Рахим Стерлинг. Три из четырех голов Англия забила во втором тайме.
- В среднем соперники сборной Англии набирают только 0.67 xG за матч. Это второй результат на Евро после Италии.
- Украина пропускала как минимум один гол во всех своих десяти матчах на Евро.
- Англия не выходила в полуфинал чемпионата Европы с 1996 года.
Личные встречи
Это будет восьмой матч между Украине и Англией. Украине удалось выиграть только один раз, в октябре 2009 года после единственного гола Назаренко. Англия победила четыре раза: дважды в товарищеских матчах, на Евро-2012 и в квалификации к ЧМ-2010. В квалификации к ЧМ-2014 команды дважды сыграли вничью – 1:1 на “Уэмбли” и 0:0 на “Олимпийском” в Киеве.
Путь к четвертьфиналу Евро-2020
Англия
- группа: Англия – Хорватия 1:0
- Англия – Шотландия 0:0
- Чехия – Англия 0:1
- 1/8: Англия – Германия 2:0
Украина
- группа: Нидерланды – Украина 3:2
- Украина – Северная Македония 2:1
- Украина – Австрия 0:1
- 1/8: Швеция – Украина 1:2*
Ориентировочные составы
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко – Сидорчук, Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Украина – Англия от UA-Football
Одна из интриг матча – откажется ли Англия от своего прагматического стиля в игре против Украины или останется верна осторожному способу ведения игры. В матчах группового раунда Англия начинала ярко, но сильные отрезки в игре “трех львов” сменялись целыми таймами без ударов (как было в игре Чехии). Про Украину тоже можно сказать, что “сине-желтые” не провели ни одного ровного матча на турнире. Вероятно, если Англия не забьет в первые 15 минут, она перейдет на осторожный режим и будет ждать ошибки от Украины. В таком сценарии игры на первый план выйдет индивидуальный класс игроков. У номинальных гостей он сильнее. Прогноз – победа Англии 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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