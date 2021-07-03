Чехия – Дания. Прогноз и анонс матча 1/4 финала Евро на 03.07.21

Евро-2020, 1/4 финала

3 июля, Баку. Стадион Олимпийский

Чехия 19:00 Дания

Трансляция – oll.tv, Футбол 1

На бумаге перед нами слабейшая пара четвертьфиналистов турнира, в которой ни одну из команд нельзя назвать грандом европейского футбола, но на таких стадиях случайные пассажиры встречаются редко. Чехия выстрелила на Евро благодаря вполне концептуальной системе игры, в то время как с коллективом Каспера Юльманна мог не считаться лишь тот, кто не видел их матчей.

Чехия

Феномен "Славии" остался незамеченным для широкой аудитории, однако в последние годы именно этот пражский клуб стал вероятно важнейшим явлением на футбольной карте Восточной Европы. Скромный по топовым меркам клуб показал, как благодаря отлаженной системе можно смело играть и достигать результата в битве с соперниками, заметно превосходящими их по ресурсу. Сборная Чехии слеплена по образу и подобию "Славии", что позволило им забраться так далеко на Евро. Многие игроки либо являются действующими игроками пражской команды, либо лишь недавно её покинули, как те же Цоуфал и Соучек из "Вест Хэма".

Главная фишка коллектива Ярослава Шилгавы – радикальный прессинг. Именно благодаря ему удалось дать достойный отпор Англии (0:1) в группе, а после и вовсе выбить Нидерланды (2:0) в первом раунде плей-офф. Эта команда благодаря сыгранности и агрессии без мяча способна доставить проблемы практически любому оппоненту, но всё же их кадровый потенциал остаётся весьма скудным. Чехия сильна в своей манере и является невероятно слаженным механизмом по рамках футбола сборных, но в атаке их идеи ограничены, да и вне своего стиля они могут потеряться и показать истинный уровень. Это одномерная команда, которая однако может попить крови, если не противопоставить им чего-то большего.

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Дания

Дания с трудом вышла из группы, умудрившись проиграть первые две встречи. Все помнят случившееся с их лидером Кристианом Эриксеном в игре с финнами и неудачи на старте турнира, но качество их футбола во всех без исключения поединках Евро почему-то не получило должной похвалы. На самом же деле коллектив Каспера Юльманна превосходил каждого из своих соперников по ходу турнира, что косвенно подтверждает показатель ожидаемых голов, по которому они переиграли и Финляндию, и Бельгию, и уж тем более россиян и валлийцев. После голевой засухи в первых турах их прорвало, и они забили по 4 в решающих битвах.

Парадоксальным образом, потеряв Эриксена, этой команде удалось стать даже сильнее. Это сподвигло Юльманна перевести команду на игру в 3 защитника, и они расцвели. Наконец нашлось место Вестергору в составе, Меле вышел на другой уровень в привычной роли латераля, а Хейбьерг без потери качества взял на себя роль главного плеймейкера сборной. Датчан может смутить агрессивная манера чехов, но в целом у них должно хватать инструментов, чтобы отправить их соперников домой. В их составе сложно выделить однозначных топов, как впрочем и слабые места. Эта очень ровная команда практически без слабых мест, все игроки которых привыкли к игре высочайшего уровня и, что немаловажно, к постоянной работе на футбольном поле.

Статистика, цифры и факты

Чехия не пропустила ни единого Евро с момента распада Чехословакии в 1993-м

В 2004 Чехия дошла до полуфинала, через 8 лет – до 1/4

Сборная Чехословакии/Чехии выиграла 4 из 5 четвертьфиналов Евро

Для Дании это 2 Евро из 4 последних розыгрышей

Дания пробилась на Евро без единого поражения в отборе

В 14 последних матчах на Евро Дания выиграла лишь 4 раза

Дания выиграла один из двух своих четвертьфиналов Евро

5 из 6 последних встреч команд завершились вничью

В 5 из 6 последних матчах обоих команд было забито меньше 3 голов

Патрик Шик в среднем тратит на один гол 81 минуту на Евро

Личные встречи

Сборные Чехословакии/Чехии и Дании провели между собой 25 матчей. Чехи отпраздновали 13 побед при лишь двух поражениях. Из последних шести матчей пять завершились вничью. Исключением стала победа Дании в Оломоуце со счетом 3:0 в квалификации ЧМ-2014.

Путь к четвертьфиналу Евро-2020

Чехия

Шотландия – Чехия 0:2

0:2 Хорватия – Чехия 1:1

1:1 Чехия – Англия 0:1

– Англия 0:1 1/8 Нидерланды – Чехия 0:2

Дания

Дания – Финляндия 0:1

– Финляндия 0:1 Дания – Бельгия 1:2

– Бельгия 1:2 Россия – Дания 1:4

1:4 1/8 Уэльс – Дания 0:4

Ориентировочные составы

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек – Голеш, Соучек – Масопуст, Барак, Шевчик – Шик

"Висят" на карточке: Цоуфал, Гложек, Масопуст

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер, Вестергор – Васс, Хейбьерг, Дилейни, Меле – Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор

"Висят" на карточке: Дамсгор, Дилейни, Йенсен, Васс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Чехия – Дания от UA-Футбол

Встреча двух крайне организованных команд. Чехия способна выключить соперника, но игра может быть упорной лишь до первого забитого. Если Дании удастся рано повести или найти рабочий инструмент для взлома прессинга соперника, то пиши пропало. Прогноз: Победа Дании 1:3.