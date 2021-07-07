Евро-2020. 1/2 финала

7 июля. Лондон, стадион "Уэмбли"

Англия 22:00 Дания

Арбитр – Данни Маккели (Нидерланды)

Трансляция – Украина, Футбол 1, Футбол 2

Безоговорочный фаворит Евро-2020 сборная Англии поспорит за путёвку в финал с Данией, которую можно назвать главной сенсацией турнира. Команда Гарета Саутгейта воодушевлена после разгрома Украины, и при поддержке родных трибун на "Уэмбли" будет намерена сокрушить вслед и подопечных Каспера Юлманна. Но датчанам есть что противопоставить грозному оппоненту, и так просто "викинги" этот бой не отдадут.

Англия

С точки зрения сухой статистики Англия проводит очень мощный турнир. 5 матчей без пропущенных голов, что стало новым рекордом, 8 забитых мячей и весомые шансы на финал. Гарет Саутгейт стал лишь третьим тренером в истории своей страны, которому удалось вывести "трёх львов" в полуфинал Евро, и он может стать первым, кто дойдёт до финала. Но стоит посмотреть на неограниченный кадровый потенциал команды, а потом на их блеклую игру, и мысли о мнимом величии Саутгейта тут же улетучиваются.

Сложно представить себе другого тренера, который бы держал на лавке таланты уровня Грилиша и Санчо, но пока что результаты дают оправдательный приговор подобному стилю. Англия топовая команда без мяча и стандартах, что они ярко продемонстрировали в игре с нашей сборной. Но в позиционной атаке их идеи вполне ограничены – практически никаких передач через центр во избежания рисков и ставка на индивидуальный класс. Тут уже выручает лучшее поколение в истории, но хватит ли голого класса для того, чтобы пробить сверхорганизованных датчан – ещё тот вопрос.

По ходу турнира Англия постепенно набирала обороты и подходит к полуфиналу в прекрасных кондициях. После выигранной группы с общей разницей мячей 2:0 команда "трёх львов" с таким же счётом обыграла немцев, а затем забила сразу 4 нашим. Немаловажным фактором в успехах Англии играет тот факт, что этот турнир практически является домашним для них. За исключением игры в Риме с Украиной все их матчи проводились на "Уэмбли". Там же пройдут и полуфинал с финалом. Пожалуй, не стоит напоминать, что свой единственный международный триумф Англия праздновала именно на домашнем ЧМ-1966.

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Дания

Путь датчан к полуфиналу кардинально отличается от их будущего соперника. После поражений в первых двух турах и потери Кристиана Эриксена "алая гвардия" была на гране вылета, но затем случилось кардинальное преображение в результатах – уничтожение России (4:1) в группе, а затем и Уэльса (4:0) в первом раунде плей-офф. С чехами (2:1) в 1/4 вышел едва ли не сложнейший матч турнира, но подопечные Каспера Юлманна справились и заслуженно вышли дальше.

При этом по игре к сборной Дании вопросов минимум. Во всех без исключения матчах Евро команда выглядела лучше соперников, хотя и в совсем разных сценариях. Полностью зажали финнов к своим воротам, великолепно задавили Бельгию высоким прессингом в первом тайме, нашли ключи к автобусу России и Уэльса, а также хладнокровно справились с суперинтенсивным давлением Чехии. Каспер Юлманн умело переключал команду в нужный на данный момент режим, сумел замаскировать отсутствие Эриксена переходом на схему с 3 защитниками, а также тонко влиял на игру заменами и сменами тактических ролей игроков. Солидная заявка на премию тренера турнира имеется.

Имея сопоставимые линии обороны и вратарей, датчане явно уступают Англии в атаке, где они не обладают и половиной кадрового потенциала соперника. Брейтвейту и Поульсену придётся компенсировать это безбашенной игрой без мяча. Хотя ключевая битва ожидается в центре поля, где будут соперничать пары Райс-Филлипс и Хейбьерг-Дилейни. Во многом именно это противостояние может определить развитие поединка.

Статистика и факты

Англия не пропускала голов на Евро

Англия может впервые в истории выйти в финал Евро (2 поражения в 1/2)

Кейн забивал во всех играх отбора к Евро (12+5)

Последнее поражение на "Уэмбли" Англии нанесла Дания

Англичане никогда не проигрывали на "Уэмбли" в финальных стадиях крупных турниров в игровое время (В10, Н4)

У Дании одна победа в трёх полуфиналах Евро

Дания прошла отбор на Евро без поражений

У Дании 3 победы в 9 матчах на "Уэмбли" (6 поражений)

В последних трёх личных встречах команд было забито меньше 3 голов

Англия в последних трёх полуфиналах на больших турнирах отыграла 1:1 в основное время

Личные встречи

Соперники провели 21 официальную встречу. Датчане выиграли всего четыре против 12 побед у Англии. Зато последний матч остался за скандинавами. 14 октября 2020 года они обыграли хозяев на "Уэмбли" со счетом 1:0 в Лиге наций УЕФА. Гол на 35-й минуте с пенальти забил Кристиан Эриксен.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Санчо, Маунт, Стерлинг – Кейн

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер, Вестергор – Ларсен, Хейбьерг, Дилейни, Меле – Брейтвейт, Поульсен, ﻿Дамсгор

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Англия – Дания от UA-Футбол

Англия является безоговорочным фаворитом встречи, но Дания способна потрепать им нервы. Если Саутгейт вновь попробует сыграть без риска, то даже класса форвардов "трёх львов" может не хватить для забитого гола в основное время. Прогноз: 0:0 по итогам 90 минут.