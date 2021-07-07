Прогноз на матч Англия - Дания. Опять нефартовый Уэмбли для британцев

Сегодня будет сыгран второй полуфинал Евро-2020, в нем хорошо знакома нашим болельщикам Англия встретится с Данией. Матч состоится на лондонском Уэмбли и именно хозяева поля считаются основными претендентами на победу. Аналитики Parimatch дают 71% на то, что именно британцев мы увидим в финале.

Для сборной Англии это будет уже третья попытка преодолеть полуфинальную стадию. В 1968 году команду остановила Югославия, а в прошлый раз, в 1996 году, британцы уступили Германии (кстати, на Уэмбли). Для Дании это также третий полуфинал, но ранее она уже проходила этот этап и выигрывала Евро (в 1992 году).

Напомним, что осенью прошлого года сборные встречались в Лиге наций УЕФА. В Копенгагене они сыграли 0:0, а вот на том же Уэмбли Дания победила 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Кристиан Эриксен, который сейчас восстанавливается после сердечного приступа в игре с Финляндией. Наставник сборной Англии Саутгейт, кстати, уже отметил, что из-за инцидента с Эриксеном футболисты команды Дании пережили сильный эмоциональный импульс и поэтому стали еще опаснее.

Еще накануне Евро Англию называли одним из претендентов на победу в турнире. С тех пор ничего не изменилось, но Дания доказала, что готова бороться до последнего. И игра с британцами точно не станет исключением.