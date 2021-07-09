Италия - Англия. Прогноз на финал Евро. А за кого будешь болеть ты?

В это воскресенье на лондонском Уэмбли будет сыгран финальный матч чемпионата Европы. В этой игре сойдутся команды Италии и Англии, которые еще до начала турнира называли претендентами на победу в Евро. Шансы сборных по оценкам аналитиков Parimatch примерно равны, 52% против 48% в пользу британцев. Итак, нас ждет весьма интересная борьба за трофей.

Стоит отметить, что для Англии это будет уже шестой матч Евро на Уэмбли. Только с Украиной команда играла в Риме. Поэтому, с поддержкой у британцев проблем не будет. Хотя, если говорить в общем, фанаты из других стран после матча Англия - Дания в соцсетях писали, что теперь скорее будут болеть за итальянцев. Тем самым они намекали на сомнительность назначенного в дополнительное время пенальти.

На пути к финалу Италия выиграла все матчи, только два раза (с Австрией и Испанией) сыграла вничью в основное время, но дожала соперника в овертайме. В последних трех матчах итальянцы пропускали по одному мячу (в двух случаях в дополнительное время), а до этого выиграла в сухую 11 матчей подряд. Статистика Англии тоже неплохая, в этом году она еще не проигрывала. Были ничьи с Шотландией в групповом этапе Евро и с Данией в основное время.

Для британцев это первый финал Евро, для итальянцев - четвертый, но выигрывали они турнир только один раз в 1968 году. Можно не сомневаться, что футболисты обеих команд одинаково хотят взять трофей, так же нет нареканий и к подбору исполнителей, остается лишь дождаться игры и увидеть, какие сюрпризы подготовили тренеры. Как уже заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, Англия до этого на Евро не встречала соперника, который мог бы так сильно давить на нее, как это делает Италия и именно в этом основное преимущество «скуадры адзурры».