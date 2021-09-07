Греция - Швеция. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 08.09.2021

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа B, шестой тур

8 сентября, 21:45. "Олимпийский стадион Спирос Луис" (Афины)

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Прямая трансляция: Oll.tv

Одни из самых стабильных команд в текущем отборе на Чемпионат Мира. Греки все свои матчи сыграли вничью, а шведы взяли верх в каждом поединке. Рай для перфекциониста. Правда, скандинавы имеют все шансы выйти напрямую из группы, а вот Греция после двух ничьих с Косово и Грузией вряд ли будет иметь шанс побороться за эту возможность. Один из коллективов нарушит свою стабильность, но кто же это будет?

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Греция

Подопечные Джона ван Шипта не впечатляют результатами, а тем более своей игрой. Последний раз греки побеждали в официальном матче еще в ноябре прошлого года против Молдовы. В предыдущем поединке 5 сентября против Косово три желаемых очка были потеряны на 90+2 минуте. Команде не хватает того известного греческого характера, а также слаженности действий. Такие черты были перед Евро-2020. В товарищеских матчах против Норвегии (2:1) и Бельгии (1:1) "сине-белые" показали себя с наилучшей стороны, играя сильнее за сборные посильнее.

Матч против шведов будет настоящим испытанием и показателем заслуживают ли греки бороться за дальнейшую путевку на Чемпионат Мира. От той команды, которая дважды подряд (2010, 2014) участвовала на Мундиалях, не осталось почти никого. Всего четверо игроков представляют команды из топ-5 европейских чемпионатов, но только Влаходимос с "Бенфики" играет регулярно. Цимикас ("Ливерпуль"), Яннулис ("Норвич") и Рецсос ("Байер") являются игроками ротации в своих клубах.

Швеция

В очередной раз благодарим за плей-офф Евро-2020! А если быть серьезными, то матч 1/8 финала ЧЕ показал, как мощная сборная может расслабляться на фоне казалось бы несильного соперника. Шведы не готовы к неожиданностям от противника. Тактически тренерский штаб может разобрать любого, если они в будущем проведут поединок по такому же сценарию. Испанцы ничем не удивили, поэтому поражение "фурии рохи" от шведов несколькими днями ранее не является чем-то необычным. А победы скандинавов над косоварами и грузинами - и подавно.

Подопечные Андерссона пользуются своими личными качествами, поэтому делают акцент на контратаку и силовой футбол. Дома они играют намного лучше, чем в гостях: всего одна победа на выезде за последние пять матчей при четырех поражениях. Правда и соперники уровнем были куда выше Греции: Франция, Дания, Португалия и Хорватия.

Последние матчи Греции и Швеции

Последние пять встреч хозяев

05.09.2021. Косово - Греция 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

01.09.2021. Швейцария - Греция 2:1 (ТМ)

06.06.2021. Норвегия - Греция 1:2 (ТМ)

03.06.2021. Бельгия - Греция 1:1 (ТМ)

31.03.2021. Греция - Грузия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч гостей

05.09.2021. Швеция - Узбекистан 2:1 (ТМ)

02.09.2021. Швеция - Испания 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)

29.06.2021. Швеция - Украина 1:2 (после д. в.) (Евро-2020)

23.06.2021. Швеция - Польша 3:2 (Евро-2020)

18.06.2021. Швеция - Словакия 1:0 (Евро-2020)

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Испания 5 3 1 1 11-5 10 2 Швеция 3 3 0 0 6-1 9 3 Косово 4 1 1 2 3-7 4 4 Греция 3 0 3 0 3-3 3 5 Грузия 5 0 1 4 2-9 1

Личные встречи Греции и Швеции

Команды девять раз играли между собой. В противостоянии абсолютное равенство: две победы у греков против двух у шведов при трех ничьих. Последний раз коллективы играли между собой еще на Евро-2008. Тогда Швеция во втором тайме дожала Грецию и победила 2:0.

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Ставки и коэффициенты на матч Греция - Швеция

Прогноз на матч Греция - Швеция от UA-Football

Если греки не победят в этом матче, то они потеряют почти все и так призрачные шансы на Мундиаль в Катаре. В этом году шведы в основное время еще не проигрывали - девять побед при двух ничейных результатах. Гости ощутимо сильнее хозяев, однако, скорее всего, Греция отдаст мяч Швеции, а скандинавам будет достаточно трудно строить атаки. Прогноз на матч: Ничья.