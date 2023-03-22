Италия - Англия: Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Евро-2024 на 23.03.2023

Что вызывает большее отчаяние, более отрицательные эмоции? Невыход на Чемпионат Мира вообще или же вылет там на до боли знакомой стадии четвертьфинала из-за до боли знакомой причины - пенальти? Разумеется, первое, и в Италии ожидаемо пребывают в подавленном настроении. Но и в Англии немногим лучше. Потому результат первого матча новой кампании, ещё и такого топового, может стоить гораздо больше, чем просто очки.

23 марта. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Первый тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

Италия - Англия

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Состояние команд

Менее двух лет назад эти сборные встречались в финале Евро, но с тех пор утекло столько воды... Италия не вышла на второй Мундиаль подряд, начала резкую смену поколений. Проиграла домашний полуфинал Лиги Наций и Финалиссиму, но выиграла сложную группу в следующем розыгрыше ЛН. Англия провалила ЛН, вылетев из Дивизиона А, выглядела весьма прилично на Мундиале, пока не вылетела в привычной манере от Франции.

Удивительно, что оба тренера удержались на постах. В Англии ожидали ухода Гарета Саутгейта после Чемпионата Мира, вроде бы даже искали нового тренера, но в итоге решили не прерывать контракт с нынешним. Прежде всего - из-за горячей поддержки игроков. Болельщики и эксперты гораздо менее впечатлены, недовольны его слишком осторожной скучной тактикой, часто противоречивым выбором игроков. Любую неудачу будут раздувать.

Роберто Манчини также удержался прежде всего благодаря полной поддержке игроков. И благодаря новому плану, желанию начать новый проект. Он активно привлекает молодёжь, даже с минимальным опытом, в сентябре после неудач даже отказался от своей любимой тактической схемы, показав, что не тактический фундаменталист. И с 3-5-2 сумел поправить ситуацию, выиграл всухую у этой же Англии и Венгрии в Лиге Наций и выиграл группу.

Товарищеские матчи в ноябре (3:1 над Албанией, 0:2 от Австрии), правда, принесли Италии больше отрицательных эмоций, так что и здесь тревога превалирует. А летние разгромы от Аргентины (0:3) и Германии (2:5) отлично помнят до сих пор.

Сильно повлияла на настроение в стане "Скуадры Адзурры" и смерть её менеджера Джанлуки Виалли. Лука был весьма важной фигурой в сборной, прежде всего в контактах с игроками, и они, как и тренер и лучший друг Манчини, говорят, что постараются победить Англию и для него. Символично, что первый матч сборной Италии без него состоится против его второго дома, страны, где прожил последние 25 лет и где похоронен.

Матч состоится в Неаполе, где сборная не играла почти десять лет и сыграет лишь третий матч за последние 20. Причём в предыдущих двух принимала Латвию и Армению. Топ-сборная, не считая Евро-1980 и Чемпионата Мира-1990, играла здесь лишь дважды. Оба раза это была Франция - в 1978-ом и 1994-ом годах. Настроятся ли местные болельщики, думающие сейчас лишь о первом Скудетто родного "Наполи" за 33 года, на поддержку сборной?

Неаполитанская полиция сейчас очень боится стычек с английскими болельщиками, которых должно прибыть около четырёх тысяч. Она запросила подмогу в Риме, разработала план изоляции гостевых фанов от местных, даже консультируется с английской полицией насчёт имён наиболее буйных. Боятся повторения сценария 15-го марта перед матчем Лиги Чемпионов против "Айнтрахта", когда центр города стал полем боя.

Кадры

И Саутгейт, и Манчини жалуются, что в их лигах слишком много легионеров и потому число местных кандидатов в сборную лишь уменьшается. Оба, разумеется, ещё и потеряли игроков из-за травм. В принципе, эта тема была главной на пресс-конференциях обоих тренеров и её обсуждению посвятили немало времени. Саутгейт даже заявил, что скоро будет вынужден брать игроков из Чемпионшипа.

В Италии отсутствуют из-за травм Бастони, Иммобиле, Кьеза, Распадори. Бонуччи тренируется лишь в тренажёрном зале и вряд ли сыграет. Не вызваны по другим причинам Дзакканьи, Манчини, Димарко, Дзаньоло, Кен, Белотти, Инсинье, Локателли, Фаджоли, Проведель. Манчини говорит, что лидер нынешнего поколения форвардов Джанлука Скамакка не готов играть 90 минут.

В целом наибольшая дыра в центре атаки, потому был спешно натурализован аргентинец Ретеги, автор 28-ми голов в своей лиге с начала 2022-го года. Он может даже сразу же дебютировать, если Скамакка не готов. В схеме 3-5-2 с ним рядом должен расположиться Ньонто из "Лидса" или Грифо из "Фрайбурга", в схеме 4-3-3 те уйдут на левый фланг, а справа выйдет Берарди либо более оборонительный Лоренцо Пеллегрини. Вингеров также очень мало.

Гораздо больше выбора в центре поля и в обороне. Опорники Жоржиньо, Верратти, Тонали, Барелла, Кристанте и тот же Пеллегрини борются за три места. Справа в обороне капитан "Наполи" Ди Лоренцо или Дармиан из "Интера", в центре опытные Ачерби или Толой, юный Скальвини или вернувшийся в сборную Романьоли, выдавший с "Лацио" 16 "сухих" матчей в сезоне в лиге.

У Англии одна крупная потеря - Маркус Рашфорд получил травму уже в лагере сборной. Также выбыли Маунт и Поуп. При этом не приглашены Стерлинг, Александер-Арнольд, "итальянцы" Томори и Абрахам. Тони и Уокер в сборной, несмотря на расследования против них. А Джеймс и Чилвелл пропустили Мундиаль из-за травм, но сейчас вернулись. Хотя Уокер, Триппьер и Шоу готовы выйти и сейчас.

Харри Кейн смазал тот пенальти в Катаре, из-за чего не вышел на единоличное первое место в истории бомбардиров Англии. У него и у Уэйна Руни по 53 мяча. Букайо Сака в отличной форме и должен выйти справа от него. Слева место Рашфорда должен получить Грилиш или Фоден.

Наибольшие проблемы - в центре поля, где, кроме Беллингэма, никто не в форме, и в центре обороны, где вновь ожидается Магуайр.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Ачерби, Спинаццола, Кристанте, Верратти, Барелла, Лоренцо Пеллегрини, Ретеги, Ньонто

Англия: Пикфорд, Джеймс, Магуайр, Стоунз, Шоу, Беллингэм, Хендерсон, Райс, Сака, Кейн, Грилиш

Статистика

Италия не проиграла Англии в шести последних домашних матчах - четыре победы и две ничьи, пропустив в них лишь один мяч. Последнее поражение от неё дома состоялось в 1961-ом году. Не проиграла и в последних шести на всех полях - три победы и три ничьи

Четыре из пяти последних очных матчей в основное время завершились вничью. Трижды 1:1 и 0:0. В том числе в 2022-ом году в Англии в Лиге Наций. Впрочем, в последнем очном матче в сентябре 2022-го в том же турнире Италия победила в Милане со счетом 1:0 благодаря голу Джакомо Распадори

Англия и Италия никогда не встречались в Квалификации на Евро

Англия выиграла 17 из своих последних 18-ти матчей в Квалификации на Евро, проиграв лишь Чехии в гостях в 2019-ом году. Италия выиграла свои последние 14 и не проиграла в последних сорока (34 победы, шесть ничьих)

В пяти из семи своих последних матчей сборная Италии не забивала в первые 67 минут. Англии в сентябре она забила на 68-ой

Лишь пять из своих последних 17-ти официальных матчей сборная Италии сумела выиграть в основное время

Винченцо Грифо прямо поучаствовал в семи голах в своих восьми матчах за сборную Италии - четыре гола, три ассиста

Лишь два тренера в истории сборной Англии одержали 50 побед и более. Альф Рэмзи и Уолтер Винтерботтом. На счету Гарета Саутгейта 49

Харри Кейн и Уэйн Руни - лучшие бомбардиры в истории сборной Англии с 53-мя голами. Правда, Кейн в четырех матчах против Италии никогда не забивал

Прогноз: Италия - Англия 1:1

Англия Саутгейта играет осторожно в больших матчах. Обычно забивает в них немного. Тем более - в гостях, где ничья на этот раз для неё будет очень хорошим результатом. Италия же всё ещё строится, а её проблемы с форвардами, с реализацией известны всем. В целом обе сборные не уверены в себе, нервничают. Так что ожидаем большей частью вязкую нервную игру. 1:1 выглядит логичным результатом.