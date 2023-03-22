Отбор к Евро-2024. Группа H. 1-й тур

23 марта. Паркен, Копенгаген

Дания – Финляндия 21:45

Арбитр – Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция – Megogo

Дания

Уже в первом туре отбора сойдутся два главных фаворита группы H. №18 мирового рейтинга Дания сойдётся со своими соседями (№56) из Финляндии на арене Паркен. В группе эти двое занимают наивысшие позиции в рейтинге FIFA, и именно между ними пройдёт спор за первую строчку в группе, где также выступят Словения, Казахстан, Северная Ирландия и Сан-Марино.

Датчане слабо провели Чемпионат мира, набрав лишь одно очко в групповом этапе. Подопечные Юлманда были плохо готовы физически, слабо смотрелись в позиционных атаках, не сумев пробить автобусы Туниса и Австралии. Неплохая встреча была против вице-чемпионов мира, но в концовке Мбаппе помог взять реванш для "ле бле" за многочисленные поражения в Лиге наций.

Кристиан Эриксен, падение на газон которого омрачило прошлую встречу этих команд, всё ещё залечивает травму голеностопа. Йенс Ларсен видимо проведёт свою 50-ю встречу за национальную команду в связи с повреждением левого латераля "Лестера" Виктора Кристиансена.

Финляндия

Сборная Финляндии обыграла датчан в их прошлой встрече на Евро, но это не помогло им выйти из группы. Евро-2020 был первым большим турниром, на который "филины" успешно квалифицировались.

На мундиаль Маркку Канерва свой коллектив вывести не смог, заняв третье место в группе после Франции и Украины. После отбора на Чемпионат мира Финляндия выиграла лишь два из 13 последних встреч. Обе победы были добыты в матчах против скромной Черногории.

Финны находятся в Копенгагене с воскресенья, и ожидается, что у Карневы в распоряжении будет весь вызванный состав. Единственный, чьё участие под сомнением, это Фредрик Йенсен. У хавбека "Аугсбурга" были проблем с пяткой, но на прошлых выходных он играл против "Шальке", хоть и вышел на замену.

Личные встречи

Соседи встречались лишь 5 раз в 20-м столетии. Пока полный паритет – по две победы и одна ничья. В квалификации Евро пути Дании и Финляндии в последний раз пересекались в 1988-м, "алая гвардия" победила 1:0. С идентичным счётом закончилась и их битва на Евро-2020, только в пользу финов.

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель – Андерсен, Кьер, А. Кристенсен – Р. Кристенсен, Хейбьерг, Нергор, Меле – Линдстрём, Дамсгор – Дольберг

Финляндия: Градецки – Йенсен, Хосконен, Иванов – Соири, Ниссиля, Камара, Сухонен, Нисканен – Пукки, Похьянпало

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Дания – Финляндия от UA-Футбол

Несмотря на провал на ЧМ, Дания является явным фаворитом в Северном дерби. Их победа кажется очевидной, но большого количества голов от их скромной атаки ждать не стоит. Как и от пенсионного дуэта форвардов финнов Пукки-Похьянпало. Ставка: победа Дании + тотал ниже 2.5 с коэффициентом в районе 2.92.