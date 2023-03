Португалия - Лихтенштейн. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 23.03.2023

Феерично повезло Португалии со жребием в отборе на Евро. В соперниках - карлики Люксембург и Лихтенштейн, а также Босния, Исландия и Словакия, чьи "золотые поколения" миновали свой пик.

Чего ждать от завтрашней игры? Мы могли бы сделать вид, будто все возможно, но не станем вас обманывать. Нас ждет разгром, и единственный вопрос - на какой отметке остановятся португальцы?

Главная новость в сборной Португалии - после бесславного вылета с ЧМ от Марокко (0:1) федерация уволила Фернанду Сантуша и заменила его на Роберто Мартинеса.

Новый коуч "Селессау" ранее тренировал Бельгию, так что имеет опыт работы с раздутыми эго. Он даже вызвал 38-летнего Криштиану Роналду, доигрывающего где-то в пустыне за 200 млн в год. В марте Португалию помимо Лихтенштейна ждет также Люксембург, и это отличный шанс для ветерана улучшить свой рекорд - можно сказать, Мартинес зашел с козырей.

Cristiano Ronaldo can become the All Time Top Scorer in International Football History tomorrow.



He needs 1 Goal to overtake Cristiano Ronaldo who has scored 118 Intl. Goals. pic.twitter.com/sWorWTpT8J