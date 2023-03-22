Португалия - Лихтенштейн. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 23.03.2023

Феерично повезло Португалии со жребием в отборе на Евро. В соперниках - карлики Люксембург и Лихтенштейн, а также Босния, Исландия и Словакия, чьи "золотые поколения" миновали свой пик.

Чего ждать от завтрашней игры? Мы могли бы сделать вид, будто все возможно, но не станем вас обманывать. Нас ждет разгром, и единственный вопрос - на какой отметке остановятся португальцы?

Отбор на Евро-2024. Группа J. 1-й тур

23 марта. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

Португалия 21:45 Лихтенштейн

Арбитр: Эспен Эскас (Норвегия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости Португалии

Главная новость в сборной Португалии - после бесславного вылета с ЧМ от Марокко (0:1) федерация уволила Фернанду Сантуша и заменила его на Роберто Мартинеса.

Новый коуч "Селессау" ранее тренировал Бельгию, так что имеет опыт работы с раздутыми эго. Он даже вызвал 38-летнего Криштиану Роналду, доигрывающего где-то в пустыне за 200 млн в год. В марте Португалию помимо Лихтенштейна ждет также Люксембург, и это отличный шанс для ветерана улучшить свой рекорд - можно сказать, Мартинес зашел с козырей.

Cristiano Ronaldo can become the All Time Top Scorer in International Football History tomorrow.



He needs 1 Goal to overtake Cristiano Ronaldo who has scored 118 Intl. Goals. pic.twitter.com/sWorWTpT8J — CR7 Rap Rhymes (@cr7raprhymes) March 22, 2023

В остальном изменений у Португалии по сравнению с ЧМ почти нет. Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс - все лидеры нового поколения в строю, и это грозит их карликовому сопернику ужасными последствиями.

Новости Лихтенштейна

Времена, когда Лихтенштейн мог дать кому-либо бой, давно прошли. Сейчас горцы на 198-м месте в рейтинге ФИФА - это их антирекорд.

Лихтенштейн не выигрывал даже товарняков с 2020 года, а из 20 последних матчей проиграл 19, выстояв только против Армении (1:1). Даже Сан-Марино имел лучшие показатели в минувшей Лиге наций, представляете?

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Из внутренних дел Лихтенштейна отмечаем смену тренера - Рене Паурич заменил Мартина Штоклазу, который ушел на повышение в "Вадуц". Может, это как-то поможет красно-синим против Люксембурга, хотя вряд ли - Жерсон, Мартинс-Перейра и братья Тилль Лихтенштейну не по зубам. Ну, а против Португалии - то вообще без малейших шансов.

Португалия - Лихтенштейн: статистика личных встреч

Самое удивительное, что однажды эти сборные играли вничью 2:2! Это было в 2004 году, и по сей день тот матч остается главным успехом лихтенштейнского футбола. Деку, Манише, Паулета, Роналду - всех остановили!

Касательно последней встречи, то она датирована 2009 годом - и там Португалия без нервов и на классе победила 3:0.

Последние матчи Португалии

Последние матчи Лихтенштейна

Ориентировочные составы

У Португалии ждем в старте Роналду, который точно захочет улучшить свой "международный" рекорд, уже достигший 118 голов. При этом другой ветеран Пепе получил травму и не сыграет.

У Лихтенштейна отмечаем падение Яника Фрика, старшего сына местной легенды Марио Фрика. Еще пару лет назад он был основным форвардом сборной, но сейчас докатился до 3-й лиги Румынии и даже не вызван - его место занял младший брат.

Португалия: Диогу Кошта - Канселу, Данилу, Антониу Силва, Геррейру - Рубен Невес, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш - Жоау Феликс, Роналду, Рафаэл Леау

Лихтенштейн: Бюхель - Йылдиз, С. Вольфингер, М. Вольфингер, Хофер, Трабер - Хаслер, Зеле, Люхингер, Вайзер - Ноа Фрик

Португалия - Лихтенштейн: ставки и коэффициенты

Португалия - Лихтенштейн: прогноз от UA-Футбол

У Португалии новый тренер и самый слабый соперник из возможных в отборе. Вы видите здесь причину забить менее пяти голов? Мы - нет.

Наша ставка - на победу "Селессау" с форой (-5,5) - БК предлагают этот вариант с коэффициентами от 1,8.