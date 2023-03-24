Швеция - Бельгия. Анонс и прогноз на матч отбора чемпионата Европы на 24.03.23

Отбор к ЧМ-2024, группа F, первый тур

24 марта 2023. Стокгольм, “Френдс Арена”

Швеция 21:45 Бельгия

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Сильнейшие команды группы F начнут отбор на Евро матчем между собой в Стокгольме. У Бельгии новый тренер и продолжение смены поколений, Швеция продолжает играть с Ибрагимовичем.

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Новости Швеции

Прошлый год был непростым для сборной Швеции. “Сине-желтые” не смогли пробиться на Чемпионат мира в Катаре, и вылетели в дивизион “C” Лиги наций. При этом Янне Андерссон остается главным тренером Швеции. Контракт 60-летнего специалиста действует до конца июня 2024 года.

Сборная Швеции меняется мало. В основном составе практически нет альтернатив таким игрокам как Ульсен, Линделеф, Аугустинссон, которые практически не играют в своих клубах. В нападении хорошая пара Исак - Кулушевски, но их дублером на скамейке запасных будет 41-летний Златан Ибрагимович.

Сборная Швеции с 2000 года является неизменным участником чемпионатов Европы и выход на первенство-2024 – это задача-минимум для Андерссона. “Сине-желтые” начинают отбор двумя домашними матчами (после Бельгии будет Азербайджан).

Новости Бельгии

Бельгия продолжает меняться. После провального чемпионата мира-2022 завершили выступления в сборной Эден Азар, Тоби Алдервейрелд и Симон Миньоле. А главное – у Бельгии новый тренер. Роберто Мартинеса заменил экс-тренер “Шальке” и “РБ Лейпциг” Доменико Тедеско.

Не только из-за уходов ряда футболистов, но и из-за травм (Витцель, Тилеманс, Доку) десять из 25 футболистов катарской заявки не примут участия в ближайших матча сборной. После игры с Швецией Бельгия сыграет товарищеский поединок с Германией, так что у Тедеско будут шансы поэкспериментировать.

Тедеско решил назначить Кевина Де Брюйне, а не Куртуа, Вертонгена или Лукаку новым капитаном сборной. 37-летний тренер надеется, что Де Брюйне будет не только формальным, но и фактическим лидером команды, и будет показывать свой лучший футбол в сборной.

Статистика команд, цифры и факты

Швеция не может выиграть у Бельгии четыре матча подряд (три поражения, ничья).

Бельгия забила три гола в последних шести матчах.

Швеция не выигрывала официальный матч с второго июня (четыре поражения, одна ничья).

Но “сине-желтые” выиграли четыре последних товарищеских игры, забивая в каждой из них по два гола.

Бельгия выиграла один из пяти последних гостевых выездных матчей.

Последние пять матчей Швеции и Бельгии

Швеция

12.01 Исландия 2:1 (Товарищеских матч)

09.01 Финляндия 2:0 (Товарищеских матч)

19.11 Алжир 2:0 (Товарищеских матч)

16.11 Мексика 2:1 (Товарищеских матч)

27.09 Словения 1:1 (Лига наций)

Бельгия

01.12 Хорватия 0:0 (ЧМ-2022)

27.11 Марокко 0:2 (ЧМ-2022)

23.11 Канада 1:0 (ЧМ-2022)

18.11 Египет 1:2 (Товарищеский матч)

25.09 Нидерланды 0:1 (Лига наций)

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Личные встречи

В последний раз команды встречались в групповом раунде Чемпионата Европы-2016. Бельгия выиграла 1:0. Швеция не может выиграть у Бельгии четыре матча подряд (три поражения, ничья).

Где смотреть матч Швеция – Бельгия

Трансляция матча В эфире Де дивитися Швеція - Бельгія Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

Швеция: Ульсен – Вальквист, Хин, Линделеф, Аугустинссон – Карлстерм, Ольссон, Классон, Форберг – Исак, Кулушевски

Бельгия: Куртуа – Кастань, Вертонген, Фас, Менье – Де Брюйне, Онана, Лавиа – Карраско, Лукаку, Троссард

Ставки и Коэффициенты на матч Швеция – Бельгия

Прогноз на матч Швеция – Бельгия от UA-Football

У Доменико Тедеско было всего несколько тренировок со сборной Бельгии, поэтому сложно сказать в какой футбол будет играть сборная Бельгия. Швеция с этой стороны более понятная команда. Однако общий класс футболистов сборной Бельгии все же выше, и в матчах сборных это имеет значения. Прогноз – победа Бельгии 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.