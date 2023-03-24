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Швеция - Бельгия. Анонс и прогноз на матч отбора чемпионата Европы на 24.03.23
Сильнейшие команды группы F начнут отбор на Евро матчем между собой в Стокгольме
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - FIFA/FIFA
Отбор к ЧМ-2024, группа F, первый тур
24 марта 2023. Стокгольм, “Френдс Арена”
Швеция 21:45 Бельгия
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Сильнейшие команды группы F начнут отбор на Евро матчем между собой в Стокгольме. У Бельгии новый тренер и продолжение смены поколений, Швеция продолжает играть с Ибрагимовичем.
Новости Швеции
Прошлый год был непростым для сборной Швеции. “Сине-желтые” не смогли пробиться на Чемпионат мира в Катаре, и вылетели в дивизион “C” Лиги наций. При этом Янне Андерссон остается главным тренером Швеции. Контракт 60-летнего специалиста действует до конца июня 2024 года.
Сборная Швеции меняется мало. В основном составе практически нет альтернатив таким игрокам как Ульсен, Линделеф, Аугустинссон, которые практически не играют в своих клубах. В нападении хорошая пара Исак - Кулушевски, но их дублером на скамейке запасных будет 41-летний Златан Ибрагимович.
Сборная Швеции с 2000 года является неизменным участником чемпионатов Европы и выход на первенство-2024 – это задача-минимум для Андерссона. “Сине-желтые” начинают отбор двумя домашними матчами (после Бельгии будет Азербайджан).
Новости Бельгии
Бельгия продолжает меняться. После провального чемпионата мира-2022 завершили выступления в сборной Эден Азар, Тоби Алдервейрелд и Симон Миньоле. А главное – у Бельгии новый тренер. Роберто Мартинеса заменил экс-тренер “Шальке” и “РБ Лейпциг” Доменико Тедеско.
Не только из-за уходов ряда футболистов, но и из-за травм (Витцель, Тилеманс, Доку) десять из 25 футболистов катарской заявки не примут участия в ближайших матча сборной. После игры с Швецией Бельгия сыграет товарищеский поединок с Германией, так что у Тедеско будут шансы поэкспериментировать.
Тедеско решил назначить Кевина Де Брюйне, а не Куртуа, Вертонгена или Лукаку новым капитаном сборной. 37-летний тренер надеется, что Де Брюйне будет не только формальным, но и фактическим лидером команды, и будет показывать свой лучший футбол в сборной.
Статистика команд, цифры и факты
- Швеция не может выиграть у Бельгии четыре матча подряд (три поражения, ничья).
- Бельгия забила три гола в последних шести матчах.
- Швеция не выигрывала официальный матч с второго июня (четыре поражения, одна ничья).
- Но “сине-желтые” выиграли четыре последних товарищеских игры, забивая в каждой из них по два гола.
- Бельгия выиграла один из пяти последних гостевых выездных матчей.
Последние пять матчей Швеции и Бельгии
Швеция
- 12.01 Исландия 2:1 (Товарищеских матч)
- 09.01 Финляндия 2:0 (Товарищеских матч)
- 19.11 Алжир 2:0 (Товарищеских матч)
- 16.11 Мексика 2:1 (Товарищеских матч)
- 27.09 Словения 1:1 (Лига наций)
Бельгия
- 01.12 Хорватия 0:0 (ЧМ-2022)
- 27.11 Марокко 0:2 (ЧМ-2022)
- 23.11 Канада 1:0 (ЧМ-2022)
- 18.11 Египет 1:2 (Товарищеский матч)
- 25.09 Нидерланды 0:1 (Лига наций)
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Личные встречи
В последний раз команды встречались в групповом раунде Чемпионата Европы-2016. Бельгия выиграла 1:0. Швеция не может выиграть у Бельгии четыре матча подряд (три поражения, ничья).
Где смотреть матч Швеция – Бельгия
Ориентировочные составы
Швеция: Ульсен – Вальквист, Хин, Линделеф, Аугустинссон – Карлстерм, Ольссон, Классон, Форберг – Исак, Кулушевски
Бельгия: Куртуа – Кастань, Вертонген, Фас, Менье – Де Брюйне, Онана, Лавиа – Карраско, Лукаку, Троссард
Ставки и Коэффициенты на матч Швеция – Бельгия
Прогноз на матч Швеция – Бельгия от UA-Football
У Доменико Тедеско было всего несколько тренировок со сборной Бельгии, поэтому сложно сказать в какой футбол будет играть сборная Бельгия. Швеция с этой стороны более понятная команда. Однако общий класс футболистов сборной Бельгии все же выше, и в матчах сборных это имеет значения. Прогноз – победа Бельгии 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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