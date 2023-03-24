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Франция – Нидерланды. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 24.03.2023

Евро
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Ждём гола от нового капитана "ле бле" Килиана Мбаппе

Франция – Нидерланды. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 24.03.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Отбор к Евро-2024. Группа B. 1-й тур
24 марта. Стад-де-Франс, Сен-Деви
Франция – Нидерланды 21:45
Арбитр – Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция – Megogo
Содержание

Франция

Спустя 3 месяца после фиаско в финале Чемпионата мира сборная Франция начинает отбор к Евро-2024. И сразу бой с главным оппонентов по группе В, командой Нидерландов. Дешаму выдали новый контракт до 2026 года, так что Дидье продолжит строить свой проект. Но уже без Уго Льориса и Рафаэля Варана.

Новым капитаном команды после ухода Льориса стал автор хет-трика в финале мундиаля Килиан Мбаппе. По информации СМИ, это не на шутку разозлило самого важного и стабильного бойца Дешама Антуана Гризманна. Не молодеет и их партнёр по атаке, 36-летний Оливье Жиру.

Вакантное место в воротах должен занять один из лучших шот-стопперов Серии А Майк Меньян. А вот в центре обороны в паре с Упамекано может появиться и Конате, и Дисаси, и даже Тодибо. Универсальная пара центрхавов Тчуамени-Рабьо также остаётся без изменений, несмотря на прогресс Камавинга и хорошую форму Верету.

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Нидерланды

Нидерланды на Чемпионате мира тоже уступили будущему чемпиону по серии пенальти, только дело было в четвертьфинале. Тогда ещё команда Луи ван Гала перевернула игру против Аргентины за счёт выхода Вута Вегорста. Но Луи ушёл на покой, уступив место ещё одному возвращенцу – Рональду Куману.

Куман, как ожидается, перейдёт с 3-4-1-2 на четверку сзади. Это оставляет не у дел центрбека "Ньюкасла" Свена Ботмана, ведь пара де Лигт - ван Дейк безальтернативна. Также смена наставника существенно сказывается на шансах Дейли Блинда, который вряд ли проведёт 100-ю игру за национальную команду в пятницу. Его должен заменить Аке, закрепившийся в основе "Ман Сити" в этой кампании.

Большой радостью стало возвращение Вейналдума, пропустившего ЧМ из-за тяжелой травмы. Кондиции бокс-ту-бокса вызывают вопросы, но его универсализм должен усилить центр поля даже при не лучшей форме. Депай, Гакпо и Вегорст сменили клубы в январе, но на их позициях в сборной это вряд ли скажется – все трое ожидаются в старте.

Личные встречи

Противостояние насчитывает целых 30 матчей. Ровно половина осталась за Францией, у Нидерландов – 11 побед. Ничья – редкий итог для этой пары. Всего 4 матча закончились с равным счётом. В Лиге наций 2018/19 команды обменялись домашними победами: 2:0 на Стад-де-Франс и 2:1 на арене Фейеноорд.

Ориентировочные составы

Франция: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Тео Эрнандес – Тчуамени, Рабьо – Коман, Гризманн, Мбаппе – Жиру

Нидерланды: Силессен – Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Аке – Вейналдум, де Рон, Бергейс – Депай, Вегорст, Гакпо

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Франция – Нидерланды от UA-Футбол

Шансы французов выглядят предпочтительнее: домашняя арена, слаженный коллектив и гораздо более сбалансированный состав. Большая часть команды Нидерландов хорошо знакома с требованиями Кумана, но его приход в сравнении с ван Галом всё равно выглядит даунгрейдом. Ставка: гол Мбаппе с коэффициентом 2.25.

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В статье: Нидерланды Франция Килиан Мбаппе
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