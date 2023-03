Испания - Норвегия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 25.03.2023

Испании повезло со жребием в отборе на Евро. В соперниках у нее помимо Норвегии еще более скромные Грузия, Кипр и Шотландия. Их можно и надо бить, но есть нюанс - у "Красной фурии" новый тренер.

Луис де ла Фуэнте - это такой местный Петраков; он ранее работал только с молодыми, и стремится к революционным изменениям, что, как мы проверили на своей шкуре, весьма опасная штука.

Де ла Фуэнте пришел в сборную не просто так. С Луисом Энрике Испания провалила ЧМ, что и подтолкнуло федерацию к изменениям.

Из состава, опозорившегося в Катаре, на этот сбор вызваны лишь 11 человек. Новички - почти все из небольших клубов Ла Лиги, как памплонец Давид Гарсия или галисиец Яго Аспас. Разумеется, им надо время, чтобы сыграться.

30 - Álvaro Morata has scored 30 goals in 61 international appearances for Spain, just one fewer than the entire Spanish current squad combined (31 goals from 13 players). Captain. pic.twitter.com/sF51uswuDz