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Испания - Норвегия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 25.03.2023
Без главной звезды
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Испании повезло со жребием в отборе на Евро. В соперниках у нее помимо Норвегии еще более скромные Грузия, Кипр и Шотландия. Их можно и надо бить, но есть нюанс - у "Красной фурии" новый тренер.
Луис де ла Фуэнте - это такой местный Петраков; он ранее работал только с молодыми, и стремится к революционным изменениям, что, как мы проверили на своей шкуре, весьма опасная штука.
Отбор на Евро-2024, группа А. 1-й тур
25 марта. Малага. "Росаледа"
Испания 21:45 Норвегия
Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости Испании
Де ла Фуэнте пришел в сборную не просто так. С Луисом Энрике Испания провалила ЧМ, что и подтолкнуло федерацию к изменениям.
Из состава, опозорившегося в Катаре, на этот сбор вызваны лишь 11 человек. Новички - почти все из небольших клубов Ла Лиги, как памплонец Давид Гарсия или галисиец Яго Аспас. Разумеется, им надо время, чтобы сыграться.
30 - Álvaro Morata has scored 30 goals in 61 international appearances for Spain, just one fewer than the entire Spanish current squad combined (31 goals from 13 players). Captain. pic.twitter.com/sF51uswuDz— OptaJose (@OptaJose) March 22, 2023
У Испании слабая домашняя статистика - "Фурия" выиграла лишь 1 из 3 последних матчей в родных стенах. Ее капитан и лучший бомбардир Альваро Мората потерял место в основе "Атлетико"; ее основной вратарь Унаи Симон травмирован. Почти ничто не указывает на то, что матч будет легким для фаворита - более того, он бы точно получился конкурентным, если бы за Норвегию сыграла ее главная звезда.
Новости Норвегии
Травма паха Эрлинга Холанда - это мощный удар в пах всей норвежской дружине. Она потеряла, возможно, лучшего центрфорварда планеты, забившего 42 гола в 37 матчах сезона.
Да, "Львы" заменят его столбом "Реала Сосьедад" Серлотом, но это как с "Мерседеса" пересесть на "Ланос". При этом даже в таком виде норвежцы все равно опасны - прежде всего, стеречь надо Мартина Эдегора, звезду полузащиты "Арсенала". Его передачи и передвижения могут создавать проблемы.
Беда Норвегии в том, что рядом с топ-игроками у нее бегают парни из второй Бундеслиги, как Матс Дэли. Это бьет по качеству футбола, и осенью даже с Холандом скандинавы проиграли в Лиге наций сербам (0:2) и словенцам (1:2). Столе Сольбаккен - опытный тренер, и он точно перестрахуется. В Малаге его команда сядет в глубокую защиту и будет контратаковать. Из-за нехватки кадров других путей пока нет.
Испания - Норвегия: статистика личных встреч
Тем более, защита и контратаки уже приносили норвежцам успех против Испании в отборе на Евро-2020. Тогда скандинавы минимально проиграли на выезде (1:2), а дома удержали почетные 1:1.
Ну, а еще раньше команды встречались аж в 2003 году, и тогда все проблемы для "Фурии" решил легендарный Рауль. Давненько это было!
Последние матчи Испании
Последние матчи Норвегии
Ориентировочные составы
Помимо Холанда у норвежцев травмированы и не вызваны защитник "Брентфорда" Кристофер Айер и опытный нападающий из "Фенербахче" Джошуа Кинг. Это тоже потери, пусть и не такие громкие.
У Испании помимо вратаря Симона травмирован ключевой центрхав Педри. Также напоминаем, что его партнер по "Барсе" Серхио Бускетс ранее объявил о завершении международной карьеры.
Испания: Кепа - Карвахаль, Иньиго Мартинес, Лапорт, Бальде - Себальос, Родри, Гави - Нико Уильямс, Мората, Ольмо
Норвегия: Нюланд - Педерсен, Страндберг, Остигард, Мелинг - Аурснес, Торсби, Эдегор - Серлот, Дели, Эльюнусси
Испания - Норвегия: ставки и коэффициенты
Испания - Норвегия: прогноз от UA-Футбол
Испания очень давно не громила команд, уровня и типажа Норвегии. В свою очередь скандинавам в отсутствие Холанда деваться некуда - надо отходить поглубже и по старинке рассчитывать на мощь и стандарты.
Наша ставка по такой игре - ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95.
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