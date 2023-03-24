Испания - Норвегия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 25.03.2023

Испании повезло со жребием в отборе на Евро. В соперниках у нее помимо Норвегии еще более скромные Грузия, Кипр и Шотландия. Их можно и надо бить, но есть нюанс - у "Красной фурии" новый тренер.

Луис де ла Фуэнте - это такой местный Петраков; он ранее работал только с молодыми, и стремится к революционным изменениям, что, как мы проверили на своей шкуре, весьма опасная штука.

Отбор на Евро-2024, группа А. 1-й тур

25 марта. Малага. "Росаледа"

Испания 21:45 Норвегия

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Испании

Де ла Фуэнте пришел в сборную не просто так. С Луисом Энрике Испания провалила ЧМ, что и подтолкнуло федерацию к изменениям.

Из состава, опозорившегося в Катаре, на этот сбор вызваны лишь 11 человек. Новички - почти все из небольших клубов Ла Лиги, как памплонец Давид Гарсия или галисиец Яго Аспас. Разумеется, им надо время, чтобы сыграться.

30 - Álvaro Morata has scored 30 goals in 61 international appearances for Spain, just one fewer than the entire Spanish current squad combined (31 goals from 13 players). Captain. pic.twitter.com/sF51uswuDz — OptaJose (@OptaJose) March 22, 2023

У Испании слабая домашняя статистика - "Фурия" выиграла лишь 1 из 3 последних матчей в родных стенах. Ее капитан и лучший бомбардир Альваро Мората потерял место в основе "Атлетико"; ее основной вратарь Унаи Симон травмирован. Почти ничто не указывает на то, что матч будет легким для фаворита - более того, он бы точно получился конкурентным, если бы за Норвегию сыграла ее главная звезда.

Новости Норвегии

Травма паха Эрлинга Холанда - это мощный удар в пах всей норвежской дружине. Она потеряла, возможно, лучшего центрфорварда планеты, забившего 42 гола в 37 матчах сезона.

Да, "Львы" заменят его столбом "Реала Сосьедад" Серлотом, но это как с "Мерседеса" пересесть на "Ланос". При этом даже в таком виде норвежцы все равно опасны - прежде всего, стеречь надо Мартина Эдегора, звезду полузащиты "Арсенала". Его передачи и передвижения могут создавать проблемы.

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Беда Норвегии в том, что рядом с топ-игроками у нее бегают парни из второй Бундеслиги, как Матс Дэли. Это бьет по качеству футбола, и осенью даже с Холандом скандинавы проиграли в Лиге наций сербам (0:2) и словенцам (1:2). Столе Сольбаккен - опытный тренер, и он точно перестрахуется. В Малаге его команда сядет в глубокую защиту и будет контратаковать. Из-за нехватки кадров других путей пока нет.

Испания - Норвегия: статистика личных встреч

Тем более, защита и контратаки уже приносили норвежцам успех против Испании в отборе на Евро-2020. Тогда скандинавы минимально проиграли на выезде (1:2), а дома удержали почетные 1:1.

Ну, а еще раньше команды встречались аж в 2003 году, и тогда все проблемы для "Фурии" решил легендарный Рауль. Давненько это было!

Последние матчи Испании

Последние матчи Норвегии

Ориентировочные составы

Помимо Холанда у норвежцев травмированы и не вызваны защитник "Брентфорда" Кристофер Айер и опытный нападающий из "Фенербахче" Джошуа Кинг. Это тоже потери, пусть и не такие громкие.

У Испании помимо вратаря Симона травмирован ключевой центрхав Педри. Также напоминаем, что его партнер по "Барсе" Серхио Бускетс ранее объявил о завершении международной карьеры.

Испания: Кепа - Карвахаль, Иньиго Мартинес, Лапорт, Бальде - Себальос, Родри, Гави - Нико Уильямс, Мората, Ольмо

Норвегия: Нюланд - Педерсен, Страндберг, Остигард, Мелинг - Аурснес, Торсби, Эдегор - Серлот, Дели, Эльюнусси

Испания - Норвегия: ставки и коэффициенты

Испания - Норвегия: прогноз от UA-Футбол

Испания очень давно не громила команд, уровня и типажа Норвегии. В свою очередь скандинавам в отсутствие Холанда деваться некуда - надо отходить поглубже и по старинке рассчитывать на мощь и стандарты.

Наша ставка по такой игре - ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95.