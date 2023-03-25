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Армения - Турция. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2024 на 25.03.2023

Евро
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Команда Петракова попробует навязать борьбу статусному сопернику

Армения - Турция. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2024 на 25.03.2023

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

В сегодняшнем матче квалификации к Евро-2024 Армения украинского тренера Александра Петракова встретится с достаточно серьезным соперником - Турцией. И хоть вероятность победы хозяев поля выглядит минимальной, давайте рассмотрим, какие шансы на три очка имеет каждая из команд.

Содержание

Квалификация к Евро-2023, Группа D. 1-й тур

25.03.2023, Ереван, Стадион "им.Вазгена Саркисяна"

Судья: Х. М. Санчес (Испания)

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Армения

Последним официальным турниром для хозяев была Лига наций. Они принимали участие в матчах Лиги В, и розыгрыш завершился для них неудачно. Армения закончила группу 1 на последнем месте. Ей удалось победить в самом начале Ирландию (1:0), после чего она проиграла 5 раз подряд и закончила турнир с трема набранными баллами. Таким образом, Армения получила понижение в классе и в следующем розыгрыше ЛН сыграет в Лиге С.

В ноябре команда провела два товарищеских матча. Она сыграла вничью со сборной Косова (2:2) и потерпела поражение в матче с Албанией (0:2). После прихода в команду украинского тренера Александра Петракова оффициальных поединков еще не было - игра против Турции станет первой. Поэтому здесь мы можем только пожелать удачи нашему соотечественнику. Также стоит отметить отсутствие одного из самых известных игроков сбороной - Генриха Мхитаряна.

Ориентировочный состав: Бучиев, Калисир, Восканян, Ароян, Оганесян, Шагоян, Байрамян, Сперцян, Барсегян, Адамян, Зеларайан.

Турция

У тренера команды Штефана Кунца было больше времени, чтобы его команда сыгралась как надо, потому что Турцию он возглавил в 2021 году. Стоит также отметить, что у сегодняшнего матча есть серьезный турнирный вес, поскольку главные конкуренты - Хорватия и Уэльс - встретятся в первом туре между собой. Таким образом, победа над Арменией может дать хороший старт отбора.

Ранее Турция под руководством Кунца сумела вернуться в дивизион B Лиги наций после того, как в предыдущей кампании неожиданно оказалась в лиге С. Однако после досрочной победы в турнире они полностью потеряли бдительность, сыграв вничью дома с Люксембургом и проиграв на Фарерских островах. Это единственные две неудачи в последних восьми матчах сборной Турции после поражения от Португалии в плей-офф чемпионата мира. Остальные шесть матчей были выиграны.

Ориентировочный состав: Чакир, Элмали, Демирал, Сеюнджю, Джелик, Кокчу, Озджан, Чалханоглу, Акюркоглу, Унал, Ундер.

Ставки и коэффициенты

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Прогноз от сайта UA-Football

Не надо быть Вангой, чтобы понимать, что шансы Армении выглядат ничтожными. Конечно, фактор смены тренера не стоит забывать, но даже этот шаг не добавляет много привлекательности Армении в данной паре. Если не случится неожиданностей, то Турция победит с неплохим счетом, однако отыграть один гол противник вполне может. Прогноз: победа Турции, ТБ 2,5.

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В статье: Армения Турция Евро 2024
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