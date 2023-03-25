Англия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 26 марта 2023

Национальная сборная Украины начинает новую главу в своей истории. После неудачи в отборе на Чемпионат мира в Катаре (тот самый автогол Ярмоленко), а также последующего второго места в группе Лиги Наций (пропустили в дивизион А шотландцев), руководство УАФ решило не продлевать контракт с Александром Петраковым, оставив главную команду без тренера. Говорят, что тогда шли и продолжаются до сих пор переговоры с Сергеем Ребровым, однако экс-коуч "Динамо" ныне занят, а потому временно возглавить команду поручили Руслану Ротаню, у которого, судя по всему, появилась форточка между играми "Александрии" и молодежки, которые он так же успевает тренировать параллельно.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Шутки шутками, однако Руслану Петровичу не позавидуешь. Его долго критиковали как тренера Украины U-21 и даже выход на молодежное Евро ситуацию не сильно исправил. После этого случился неудачный старт в "Александрии", а теперь еще дебют во главе национальной сборной. Против Англии. На выезде. В общем, ситуация тяжелая, веры в положительный исход у многих нет, однако и сдаваться раньше времени не стоит. И с фаворитом играть можно.

Англия 19:00 Украина

Евро-2024, отборочный раунд, второй тур

26 марта, Лондон, стадион "Уэмбли"

Трансляция: Региональны телеканалы "Суспільне"

Интернет-трансляция: Медиа сервис "Megogo"

Арбитр: С.Гэзюбююк

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

Англия:

Сборная "трех львов" по умолчанию считается фаворитом любого крупного турнира, а потому отборочный этап для них - это та стадия, которую Англия обычно не замечает. Это не значит, что коллектив Саутгейта будет поверхностно относиться к данному этапу, однако рвать на себе футболку им смысла нет. Тем более после недавнего триумфа в гостях против Италии. Англичане провели эталонный первый тайм, забив дважды, после чего традиционно сбавили обороты, пропустили и заставили болельщиков серьезно понервничать. Правда победные 2:1 отстоять удалось, причем даже в меньшинстве.

Full focus on Ukraine ???? pic.twitter.com/KCD0nzFbjk — England (@England) March 25, 2023

Под рукой у Гарета Саутгейта слишком шикарная обойма игроков, а потому грустить из-за удаления Шоу он точно не будет. Фулбека "МЮ" вполне спокойно подменит Чилвелл. На этом изменения в составе вряд ли закончатся. Вполне возможно, что коуч поменяет игрока и на другом фланге обороны, довершись Триппьеру вместо Уокера. Есть вопросы касательно состояния Джуда Беллингема, вместо которого может появиться либо молодой Галлахер, либо более опытный Хендерсон. Не исключаем и ставку на Фодена из "Ман Сити".

Ориентировочный состав: Пикфорд - Триппьер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл - Райс, Филлипс, Галлахер - Сака, Кейн, Фоден

Украина:

Если англичане целенаправленно верят в проект Саутгейта, то руководство УАФ стало частенько менять тренеров. Причем менять с нотками скандала. Сначала неожиданно ушел Шевченко, которому не предложили новый контракт. Начались экстренные поиски сменщика, сделали неожиданную ставку на Петракова, который хоть и не провалился, однако с главной миссией (выход на ЧМ) не справился. Начались новые поиски тренера, которые не привили ни к чему. И теперь сборная к важному матчу подходит с временщиком в лице Руслана Ротаня.

Под крылом Руслана Петровича сборная Украины успел сыграть лишь товарняк против молодежки "Брентфорда", на который не пустили ни журналистов, ни зрителей, а потому судить о каких-либо наработках тренера сложно. Ротань использовал смешанный состав из резервистов и основных, дав почти каждому поиграть по 45 минут. В итоге удалось победить 2:0, по голу забили Сваток и Судаков.

Вероятно, гол первого избавил коуча от головной боли и именно капитан "Днепра-1" сыграет с Николаем Матвиенко на позиции центрального защитника. Касательно остальных позиций вопросов почти нет. Игра с "Брентфордом" показала, что Ротань оставит привычную схему 4-3-3, да и наполнение сильно менять смысла нет. Трубин пропускал недавний спарринг, однако это не связанно со здоровьем, а потому ждем кипера "Шахтера" в основе. Как и Артема Довбика на острие, которого во втором тайме подменит Яремчук. Хотя здесь возможна и обратная ситуация.

Ориентировочный состав: Трубин - Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Цыганков, Довбик, Мудрик

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 1 1 0 0 2-1 +1 3 2 Северная Македония 1 1 0 0 2-1 +1 3 3 Украина 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Мальта 1 0 0 1 1-2 -1 0 5 Италия 1 0 0 1 1-2 -1 0

Статистика команд

Англия:

Украина:

Очные встречи

Англия - Украина: трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Англія – Україна Смотреть трансляцию

Англия - Украина: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Англия - Украина от UA-Football

Победа Англии 2:1. Начнем с очевидного, окей? Англия - фаворит будущего матча. С запасом. Коллектив Саутгейта провел вполне хороший матч против итальянцев (особенно первый тайм), после чего точно захочет закрепить успех на своем поле против менее статусного соперника. Да, у "трех львов" есть несколько потерь, однако на фоне столь длинной скамейки запасных они кажутся немного пустяковыми. Тем более, что остались Кейн и Сака, которые проводят крутые сезоны в своих клубах.

Однако Украина точно будет огрызаться. Вряд ли "сине-желтые" будут много владеть мячом, однако "Шахтер" в ЛЧ уже показал, как благодаря сильным сторонам Мудрика можно разрывать более статусных соперников. Да и Цыганков ныне в огне, а значит и без Коноплянки с Ярмоленко у Украины в наличии сильные фланги атаки. У нас почти нет сомнений, что гостям удастся найти свой гол, правда от этого, увы, Англия фаворитом быть не перестанет.