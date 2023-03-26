Казахстан – Дания. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 26.03.2023

Отбор к Евро-2024. Группа H. 2-й тур

26 марта. Астана Арена, Астана

Казахстан – Дания 16:00

Трансляция – Megogo

Казахстан

Успехи в Лиге наций немного вскружили головы Казахстану. После первого места в группе с Азербайджаном и Словакией и промоушена в дивизион B ожидания от выступлений коллектива Магомеда Адиева были высоки как никогда. Однако "ястребов" быстро приземлили обратно, и в частности с этим помогли словенцы (1:2), нанеся казахам четвёртое поражение кряду в минувший четверг.

Ради сборной был перестроен весь календарь чемпионата Казахстана и таким образом команда Адиева получила целую неделю для тренировок, в отличие от большинства сборных в Европе. Это помогло – в первом тайме казахи действовали действительно слажено: низкий блок + насыщенная оборона + акцент на переходных фазах. Этот рецепт неплохо работал до перерыва.

Но как только Словения предложила приличный темп футбола, казахи стали не успевать как физически, так и ментально. И закономерно проиграли. С датчанами не сможет сыграть хавбек "Астаны" Исламбек Куат. Также под вопросом центрбек Быстров. Микротравмы, по словам Адиева, также у Малого, Аймбетова и Габышева.

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Дания

Дания же начала отбор к Евро-2024 на весьма оптимистичной ноте. Соседей из Финляндии удалось переиграть лишь благодаря двум голам в последней 10-минутке, но сама игра оставила сильнейшее впечатление. Каспер Юлманд словно все 3 месяца после мундиаля провёл с командой – иначе объяснить контраст с выступлением в Катаре трудно.

Дания выглядела очень цельно и свежо. В том числе благодаря новым лицам. Расмус Хейлунд навсегда запомнил ту игру, выдав хет-трик в дебютном выходе в старте. Форварда "Аталанты" блестяще дополнил Брэйтуэйт. Александер Ба из "Бенфики" был очень активен на своём правом краю, заставив забыть про Васса. Йенсен предложил новые идеи в развитии атак из глубины, позволив Хейбьергу сосредоточится на других задачах.

Перед Казахстаном у Юлманда в распоряжение абсолютно все игроки. Больших изменений в сравнении с прошлым туром ждать не стоит. Единственный вопрос вызывает напарник Кьера по центру обороны. Андреас Кристенсен из-за дискомфорта покинул поле в четверг, но судя по всему, с защитником "Барселоны" всё в порядке. Это хорошая новость, так как Нельссон выглядел неубедительно после выхода на замену в прошлом туре.

Ориентировочные составы

Казахстан: Шацкий – Габышев, Малый, Марочкин, Быстров, Вороговский – Оразов, Тагыберген, Дарабаев, Самородов – Аймбетов

Дания: Шмейхель – Ба, Кьер, А. Кристенсен, Меле – Хейбьерг, Нергор, Йенсен – Дамсгор – Брэйтуэйт, Хейлунд

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Казахстан – Дания от UA-Футбол

Слаженный низкий оборонительный блок пробивать всегда трудно, особенно на уровне сборных. Также гостям добавит проблем ужасающий искусственный газон на "Астана Арене", затрудняющий возможность играть в нормальный футбол. Тем не менее, датчане на две головы превосходят соперника, в том числе индивидуально. Дания сейчас на хорошем ходу, у них появился новый финишер, так что голы не должны стать проблемой. Ставка: победа Дании + тотал голов выше 2.5 с коэффициентом 1.94.