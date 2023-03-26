Мальта - Италия: Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Евро-2024 на 26.03.2023

Кто бы мог подумать, что сборная Италии будет тревожиться из-за матча против Мальты?! Впервые за 49 лет она начала Отборочный турнир на Евро с поражения, да ещё и дома. В группе с Англией, Северной Македонией и Украиной такое начало выбрасывает на тонкий лёд. Игроки признают, что у них теперь нет другого выбора, кроме как побеждать. В принципе, и до этого не было. Но после неудачи ещё и добавляется нервозность.

26 марта. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Второй тур

Та Кали. "Граунд Нацционали"

Мальта - Италия

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Разумеется, нервозность вызвана памятью о двух из трех последних Отборочных турниров. На Чемпионаты Мира-2018 и -2022 "Скуадра Адзурра" не попала, и демоны тех провалов просыпаются при любой неудаче. Между ними Отбор на Евро-2020, правда, был пройден блестяще, с десятью победами в десяти матчах с общей разницей мячей 37:4. Но тот поход уже остаётся в тени. Неуверенность доминирует вокруг сборной.

Роберто Манчини заявляет, что он совершенно спокоен и не чувствует давления, но вряд ли это полная правда, если правда вообще.

Первый тайм матча против Англии был провален. Итальянцы уступали ей и в качестве, и в организованности, и в агрессии. Выглядя командой совершенно не того уровня. Пропустили с двух угловых. Как заявил вратарь Джунлуиджи Доннарумма, подарили сопернику тайм. Но во втором "адзурри" вернулись и, как заявил Маттео Политано, даже не выпускали соперника с его половины поля. Оба хотят строить далее на фундаменте этого тайма.

Причиной провала до перерыва Политано называет прежде всего индивидуальный прессинг англичан. Способна ли на такой Мальта? Вряд ли. Вряд ли она даже будет пробовать такой. Тем не менее, речь о крепкой сборной. В 2022-ом году она провела десять матчей и проиграла лишь четыре. Причём ни одного - с разницей более одного мяча. Ни в одном не пропустила более двух мячей. Хотя и сильнейшим соперником из десяти была Ирландия.

Обе серии продолжились с 1:2 в Северной Македонии, и сборная получила комплименты за приличную смелую игру. Новый главный тренер итальянец Микеле Марколини также остался доволен и организованностью, и борьбой подопечных. Заявляет, что, несмотря на потерю энергии в четверг, физических проблем нет. И что не хочет сегодня парковать "автобус", хотя понимает, что иногда придётся это делать. Желает и поиграть в свой футбол.

Последние матчи команд

Статистика

Италия и Мальта встречались восемь раз. Первая выиграла все матчи с общей разницей мячей 21:2. Правда, два последних в Отборе на Евро-2016 - лишь со счетом 1:0

Поражение от Англии прервало серию Италии из сорока матчей без поражений в Отборочных турнирах на Евро (34 победы, шесть ничьих). А также - серию там же из 14-ти побед

Лишь пять из 18-ти своих последних матчей Италия сумела выиграть в основное время

Впервые с 2014-го года Италия проиграла два матча подряд (если считать товарищеские) в основное время

Впервые зa 29 лет в заявке Италии на матч не было ни одного игрока "Ювентуса". Сегодня также не будет

Кадры

Ожидаются изменения в стартовом составе Италии. Одно - точно. Николо Барелла получил травму в четверг и уже уехал домой. Уехал домой и Бонуччи, который и тогда не попал в заявку. Должен уйти в запас Жоржиньо, получивший наибольшую порцию критики за четверг. В обороне Спинаццола и Толой могут уступить места Романьоли, Скальвини или Эмерсону, а на флангах атаки Берарди и Пеллегрини - гораздо более быстрым Политано и Ньонто.

В центре атаки вновь должен выйти новичок Ретеги, забивший Англии уже в первом матче за сборную. Хотя, возможно, в позиционной атаке лучше мощный Скамакка.

Марколини сказал, что не собирается кардинально ничего менять. Ни состав, ни тактическую схему. Значит, 5-3-2 останется. Хотя, возможно, полузащитник Янкам, вышедший на замену и забивший в Северной Македонии, вытеснит Кристенсена. Манчини на вопрос об игроках соперника отметил правого латераля Джозефа Мбонга и левого опорника Теуму. Последний в четвертьфинале Лиги Европы с "Унион Сен-Жилуаз".

Мальта: Бонелло, Апапа, С. Борг, Аттард, Д. Мбонг, Камензули, Гулламьер, Янкам, Теума, П. Мбонг, Сатариано

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Романьоли, Эмерсон, Верратти, Кристанте, Тонали, Политано, Ретеги, Ньонто

Прогноз: Мальта - Италия 0:2

Марколини называет матч против Италии попыткой "подняться на Эверест". Боится, что она приедет "суперагрессивной" после Англии. Но и надеется, что это оставит простор Мальте для атаки. Ожидается полный стадион, к чему, как признает Марколини, его игроки не привычны, и это может заставить их нервничать. Хотя и итальянцы нервничают. Манчини ожидает проблемы, если не удастся забить ранний гол.

Вряд ли обе команды способны много забить. Даже угловых не факт, что будет много. Северной Македонии Мальта позволила лишь пять. Разве что на очередной гол Ретеги стоит ставить.