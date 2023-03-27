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Ирландия – Франция. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ на 27.03.23
Главная задача хозяев не проиграть разгромно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат Европы-2024
Группа B, второй тур
27 марта, 21:45. "Авива Стедиум" (Дублин)
Главный арбитр: А. Соареш Диаш (Португалия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1
Ирландия попала в группу отбора, в которой нужно приложить чрезвычайные усилия для квалификации на Евро. Первым соперником станет Франция. Подопечные Дешама недавно вынесли ногами вперед Нидерланды. Что же будет сегодня с 48 командой ФИФА?
Новости сборной Ирландии
"Зеленая армия" известна украинцам своими недавними матчами в Лиге наций. Ирландцы в группе с “сине-желтыми”, а также Шотландией и Арменией заняли третье место. Среди них одно из семи заработанных очков подопечные Кенни заработали в выездном матче против Украины, что в итоге очень дорого стоило команде тогда еще Петракова (потеря первого места). "Зеленая армия" и выше головы не прыгнула, и в грязь лицом не упала.
Первый тур отбора на ЧЕ-2024 ирландцы пропустили. 22 марта они провели товарищеский матч против Латвии, в котором выиграли 3:2. Выдался достаточно результативный поединок. "Зеленая армия" уже на 17-й минуте вела 2:0, однако до перерыва дважды пропустила. На 65-й минуте Ирландия вырвала победу.
Кадры хозяев
Главной звездой Ирландии является голкипер "Ливерпуля" Каоймин Келлехер. Он играет роль второго номера "мерсисайдцев" после Алиссона. В этом сезоне на его счету три матча: один в Кубке Англии, еще два – в Кубке футбольной лиги. Также есть Догерти из "Атлетико", Коллинз из "Вулверхэмптона", Фергюсон из "Брайтона" и остальные игроки в основном из английских лиг.
Новости сборной Франции
Настроение у "галльских петухов" на все 100%. Грусть из-за проигрыша в финале Чемпионата мира уже практически забылась (три месяца прошло), а недавно французы разбили Нидерланды. Да, у “оранье” были внезапные кадровые потери, однако в памяти останется счет. Франция во второй раз в истории разбила нидерландцев 4:0.
Подопечные Дешама очевидные лидеры группы. Нидерланды не смогли им навязать борьбу, а греки, ирландцы и тем более гибралтарцы вряд ли будут на это способны. Французы постараются пройти этот отборочный этап с наименьшими затратами сил. Такую схему мы уже видели против Нидерландов: 3:0 на 21-й минуте, а дальше спокойный, неторопливый темп.
Кадры гостей
В той встрече против "оранье" капитаном был Мбаппе. И он оправдал доверие тренера, ведь оформил три результативных действия (2+1). Французы вышли на тот поединок основным составом, что достаточно ожидаемо. Сегодня же Дешам точно прибегнет к ротации, однако с сохранением скелета. Мбаппе должен продолжать забивать.
Последние пять матчей Ирландии и Франции
Последние пять встреч хозяев
- 22.03.23. Ирландия – Латвия 3:2 (ТМ)
- 20.11.22. Мальта – Ирландия 0:1 (ТМ)
- 17.11.22. Ирландия – Норвегия 1:2 (ТМ)
- 27.09.22. Ирландия – Армения 3:2 (Лига наций)
- 24.09.22. Шотландия – Ирландия 2:1 (Лига наций)
Последние пять встреч гостей
- 24.03.23. Франция – Нидерланды 4:0 (Отбор на ЧЕ)
- 18.12.22. Аргентина – Франция 3:3 (4:2 в с. п.) (ЧМ)
- 14.12.22. Франция – Марокко 2:0 (ЧМ)
- 10.12.22. Англия – Франция 1:2 (ЧМ)
- 04.12.22. Франция – Польша 3:1 (ЧМ)
Турнирная таблица группы B
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З-П
|БАЛЫ
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2
|Греция
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|5
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Последние пять личных встреч между командами
28.05.18. Франция – Ирландия 2:0 (ТМ)
26.06.16. Франция – Ирландия 2:1 (Евро-2016)
18.11.09. Франция – Ирландия 0:1 (1:1 после дополнительного времени) (Отбор на ЧМ-2010)
14.11.09. Ирландия – Франция 0:1 (Отбор на ЧМ-2010)
07.09.05. Ирландия – Франция 0:1 (Отбор на ЧМ-2006)
Цифры и факты
- Франция находится на третьем месте в рейтинге FIFA, в то время как Ирландия идет 48-й.
- За последние семь домашних встреч "зеленая армия" не забила только однажды – Украине.
- "Галльские петухи" не побеждают в гостях три матча подряд (если не считать поединки в Катаре).
- За 2021 и 2022 годы Ирландия дома проиграла только Украине и Люксембургу (дважды по 0:1). Даже Португалия и Бельгия не могли победить "зеленую армию" на ее поле.
Ставки и коэффициенты на матч Ирландия – Франция
Прогноз матча Ирландия – Франция от UA-Football
Давненько "галльские петухи" не испытывали домашний ирландский автобус. Исторически так сложилось, что французы в пяти из шести матчей в Ирландии не побеждали больше, чем в один гол, да и то делали это дважды. Сегодня тоже ирландцы не дадут себя так просто обыграть. Однако хотя бы один гол еще до перерыва гости должны забить. Прогноз: Победа Франции в первом тайме (Кф 1,85).
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