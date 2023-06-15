Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мальта - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024
Лидер группы встречается с аутсайдером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на чемпионат Европы-2024, группа C, третий тур
16 июня 2023. Та’Кали, “Национальный Стадион Та’Кали”
“Мальта” 21:45 “Англия”
Телетрансляция – Megogo Футбол 3
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Англия выиграла первых два своих матча отбора, Мальта дважды проиграла. Разница мячей Англии 4:1, Мальты – 1:4. Две противоположности.
Новости Мальты
К Мальте стоит присмотреться, поскольку именно с островной сборной национальная команда Украины проведет свой матч 19 июня, после встречи с Северной Македонией. Для Мальты отбор на чемпионат Европы-2024 – это начало нового цикла. С первого января “красными” руководит 47-летний итальянский тренер Микеле Марколини.
В марте Мальта проиграла два матча отбора, уступив Северной Македонии (1:2) и Италии (0:2). Первую победу во главе национальной команды Марколини удалось одержать в товарищеской игре с Люксембургом 9 июня (1:0).
Марколини говорит, что его сборная находится в прекрасной физической форме. Он похвалил свою команду за матч против Люксембурга, и призывает футболистов сборной Мальты сыграть смело и против Англии, несмотря на всю сложность этого вызова.
Новости Англии
Англия в первых двух турах обыграла Италию в гостях и Украину на своем поле. Ряд экспертов уже досрочно отправили “трех львов” на первое место в группе, хотя осталось еще сыграть шесть туров.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт всегда старается подпускать к национальной команде новых футболистов. Против Украины за “трех львов” дебютировал Айвен Тоуни и третий бомбардир прошлого сезона был бы вызван и на матчи против Мальты и Северной Македонии, если бы не его дисквалификация. В этот раз получит шанс атакующий хавбек “Кристал Пэлас” Эберичи Эзе, поехал на матч против Мальты и центрбек “Челси” Леви Колвилл, который прошлый сезон провел в аренде в “Брайтоне”.
Заметно будет отсутствие Рахима Стерлинга, который по согласованию со Саутгейтом должен поработать над своей форме после непростого сезона в "Челси". Также травмирован Джуд Беллингем. Под вопросом участие в игре с Мальтой пятерых игроков “Манчестер Сити” (Грилиш, Стоунз, Уокер, Фоден и Филлипс), которые с большим воодушевлением праздновали завоевание требла.
Статистика команд, цифры и факты
- Англия ни разу не пропускала от Мальты в матчах отбора (четыре игры, четыре победы).
- Последний безголевой матч Англия провела 25 ноября, в групповом раунде Кубка мира-2022 против США.
- Все свои четыре гола в отборе на Евро-2024 сборная Англии забила в первом тайме.
- Начиная с 4 сентября 2021 года Мальта побеждала в официальных матчах только команду Сан-Марино.
- От Италии Мальта пропустила два гола в первом тайме, от Северной Македонии – во втором.
Последние пять матчей Мальты и Англии
Мальта
- 09.06 Люксембург 1:0 (Товарищеский матч)
- 26.03 Италия 0:2 (Отбор на Евро-2024)
- 23.03 Северная Македония 1:2 (Отбор на Евро-2024)
- 20.11 Ирландия 0:1 (Товарищеский матч)
- 17.11 Греция 2:2 (Товарищеский матч)
Англия
- 26.03 Украина 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 23.03 Италия 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 10.12 Франция 1:2 (ЧМ-2022)
- 04.12 Сенегал 3:0 (ЧМ-2022)
- 29.11 Уэльс 3:0 (ЧМ-2022)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|2
|2
|0
|0
|4-1
|+3
|6
|2
|Италия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|3
|Северная Македония
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|4
|Украина
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|5
|Мальта
|2
|0
|0
|2
|1-4
|-3
|0
Личные встречи
Мальта и Англия сыграют в шестой раз. Англия выиграла все пять предыдущих матчей, последние два с общим счетом 6:0.
Где смотреть матч Мальта – Англия
Ставки и Коэффициенты на матч Мальта – Англия
Прогноз на матч Мальта – Англия от UA-Football
Англия не будет сильно вкладываться в победу над Мальтой. Сезон 2022/23 был длинным и изнурительным, соперник – не очень вдохновляющий. Команда Гарета Саутгейта забьет свои два гола, и может на этом ограничиться. Прогноз – победа Англии 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Ребров отпустит четырех игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой - СМИ
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Официально: Сергей Лавриненко – новый главный тренер Вереса
- Надеин: Шевчук дважды отказался от предложения возглавить Верес
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО