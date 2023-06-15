Мальта - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 

Отбор на чемпионат Европы-2024, группа C, третий тур

16 июня 2023. Та’Кали, “Национальный Стадион Та’Кали”

“Мальта” 21:45 “Англия”

Телетрансляция – Megogo Футбол 3

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Англия выиграла первых два своих матча отбора, Мальта дважды проиграла. Разница мячей Англии 4:1, Мальты – 1:4. Две противоположности.

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Новости Мальты

К Мальте стоит присмотреться, поскольку именно с островной сборной национальная команда Украины проведет свой матч 19 июня, после встречи с Северной Македонией. Для Мальты отбор на чемпионат Европы-2024 – это начало нового цикла. С первого января “красными” руководит 47-летний итальянский тренер Микеле Марколини.

В марте Мальта проиграла два матча отбора, уступив Северной Македонии (1:2) и Италии (0:2). Первую победу во главе национальной команды Марколини удалось одержать в товарищеской игре с Люксембургом 9 июня (1:0).

Марколини говорит, что его сборная находится в прекрасной физической форме. Он похвалил свою команду за матч против Люксембурга, и призывает футболистов сборной Мальты сыграть смело и против Англии, несмотря на всю сложность этого вызова.

Новости Англии

Англия в первых двух турах обыграла Италию в гостях и Украину на своем поле. Ряд экспертов уже досрочно отправили “трех львов” на первое место в группе, хотя осталось еще сыграть шесть туров.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт всегда старается подпускать к национальной команде новых футболистов. Против Украины за “трех львов” дебютировал Айвен Тоуни и третий бомбардир прошлого сезона был бы вызван и на матчи против Мальты и Северной Македонии, если бы не его дисквалификация. В этот раз получит шанс атакующий хавбек “Кристал Пэлас” Эберичи Эзе, поехал на матч против Мальты и центрбек “Челси” Леви Колвилл, который прошлый сезон провел в аренде в “Брайтоне”.

Заметно будет отсутствие Рахима Стерлинга, который по согласованию со Саутгейтом должен поработать над своей форме после непростого сезона в "Челси". Также травмирован Джуд Беллингем. Под вопросом участие в игре с Мальтой пятерых игроков “Манчестер Сити” (Грилиш, Стоунз, Уокер, Фоден и Филлипс), которые с большим воодушевлением праздновали завоевание требла.

Статистика команд, цифры и факты

Англия ни разу не пропускала от Мальты в матчах отбора (четыре игры, четыре победы).

Последний безголевой матч Англия провела 25 ноября, в групповом раунде Кубка мира-2022 против США.

Все свои четыре гола в отборе на Евро-2024 сборная Англии забила в первом тайме.

Начиная с 4 сентября 2021 года Мальта побеждала в официальных матчах только команду Сан-Марино.

От Италии Мальта пропустила два гола в первом тайме, от Северной Македонии – во втором.

Последние пять матчей Мальты и Англии

Мальта

09.06 Люксембург 1:0 (Товарищеский матч)

26.03 Италия 0:2 (Отбор на Евро-2024)

23.03 Северная Македония 1:2 (Отбор на Евро-2024)

20.11 Ирландия 0:1 (Товарищеский матч)

17.11 Греция 2:2 (Товарищеский матч)

Англия

26.03 Украина 2:1 (Отбор на Евро-2024)

23.03 Италия 2:1 (Отбор на Евро-2024)

10.12 Франция 1:2 (ЧМ-2022)

04.12 Сенегал 3:0 (ЧМ-2022)

29.11 Уэльс 3:0 (ЧМ-2022)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 2 2 0 0 4-1 +3 6 2 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3 3 Северная Македония 1 1 0 0 2-1 +1 3 4 Украина 1 0 0 1 0-2 -2 0 5 Мальта 2 0 0 2 1-4 -3 0

Личные встречи

Мальта и Англия сыграют в шестой раз. Англия выиграла все пять предыдущих матчей, последние два с общим счетом 6:0.

Где смотреть матч Мальта – Англия

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Ставки и Коэффициенты на матч Мальта – Англия

Прогноз на матч Мальта – Англия от UA-Football

Англия не будет сильно вкладываться в победу над Мальтой. Сезон 2022/23 был длинным и изнурительным, соперник – не очень вдохновляющий. Команда Гарета Саутгейта забьет свои два гола, и может на этом ограничиться. Прогноз – победа Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.