Португалия - Босния и Герцеговина: Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Евро-2024 на 17.06.2023

Каденция Роберто Мартинеса в сборной Португалии началась с 6:0 и 4:0 над Люксембургом и Лихтенштейном. Но на этот раз соперник серьёзнее. Хотя и не такой уж грозный. Босния не была на крупном турнире с 2014-го года, её легенды Эдин Джеко и Миралем Пьянич близки к завершению карьеры. И все же хлопнуть дверью вполне могут. Тем более, что в 2022-ом году играли неплохо.

17 июня. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа J. Третий тур

Лиссабон. "Да Луш"

Португалия - Босния и Герцеговина

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Состояние команд

Неудачу на Чемпионате Мира-2022, где вылетели в 1/4 финала от Марокко, португальцы всеми силами пытаются оставить позади. На что имеют все шансы. Состав великолепен, набит звёздами. В том числе действующими победителями Лиги Чемпионов. Амбиции очень высоки. В сборной также очень довольны игрой в более свободный, более атакующий футбол, чем при Фернанду Сантуше. Об этом, в частности, заявил Рафаэль Леау.

Очень доволен и сам Мартинес. Он даже удивлён, что игроки так быстро восприняли его идеи и заиграли в его футбол.

Впрочем, лузитанам нужно быть осторожными. Ведь они постоянно находят себе проблемы в Отборочных турнирах и обычно не выигрывают группу. Теряют очки и дома против не самых сильных команд - Украины, дважды Сербии. Побеждают дома Азербайджан лишь со счетом 1:0. В Отборе на ЧМ-2022 они также разгромили Люксембург, но группу не выиграли.

Боснийцы в том Отборе проиграли дома в последнем туре Украине и потеряли второе место. После этого, правда, выиграли группу Дивизиона Б Лиги Наций с Румынией, Черногорией и Финляндией. Но и это не помогло болгарину Ивайло Петеву. Его заменил местный специалист Фарук Хаджибегич, тренировавший сборную в 1999-ом году. И начал он буднично. Уверенной победой дома над Исландией, уверенным поражением в гостях от Словакии.

В сущности, вокруг сборной больше говорят о матче 20-го июня дома против Люксембурга. Там победа обязательна. Здесь же поражение не станет трагедией. Тем более, что полет сборной в Лиссабон был вынужденно перенесён со вчерашнего утра на вечер, когда команда уже прибыла в аэропорт. В итоге она даже не потренируется на "Да Луш". Зато дома тренировалась в закрытом режиме, проводя и ночи на базе.

За этим матчем украинским болельщикам нужно следить. Поскольку Босния завершила Дивизион Б Лиги Наций в Топ-4 и обеспечила себе место в плей-офф Отбора на Евро. Если же она и ещё одна команда из пяти (Сербия, Шотландия, Израиль, Финляндия) пройдёт на Евро через Квалификацию, её место получит Украина. Выгоден Украине и проход Португалии, поскольку увеличит шансы на попадание в плей-офф в Дивизионе А.

Очные матчи

Португалия и Босния встречались четырежды. В плей-офф за выход на Чемпионат Мира-2010 первая победила в обоих матчах со счетом 1:0, а в плей-офф за выход на Евро-2012 сыграла в гостях со счетом 0:0, а дома победила со счетом 6:2.

Кадры

Джеко и Пьянич не играли в марте в стартовом составе, но сейчас готовы. Правда, одна из главных тем в сборной - усталость финалиста Лиги Чемпионов. Также важная тема - травмы коллег Пьянича по амплуа - Крунича из "Милана" и Тахировича из "Ромы". Хотя последний ещё может успеть вернуться. Точно вернулся Колашинац.

Травмирован также форвард Демирович.

Вокруг Португалии также говорят об усталости. Хотя игроки, в частности, Рубен Диаш, Бернарду Силва и Леау, заявляют, что в матче сборной усталости быть не может, и они собираются выложиться на полную. Мартинес же все же беспокоится, хотя сообщил, что на тренировках игроки выглядели довольно свежими. Внимание на Криштиану Роналду, проводящего 199-й матч за сборную, и на Леау, которому Сантуш почти не давал шансов.

Гонсалу Рамуш травмирован и вылетел из заявки. А он должен был выйти с первых минут в центре атаки.

Следует отметить, что обе сборные с новыми тренерами играют с тремя центральными защитниками. Вот только у боснийцев двое в атаке, а у португальцев - трое плюс Бруну Фернандеш в центре поля.

Португалия: Д. Кошта, Далот, А. Силва, Диаш, Данилу Перейра, Мендеш, Пальинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Леау

Босния и Герцеговина: Шехич, Дедич, Ахметходжич, Саничанин, Баришич, Колашинац, Цимирот, Хаджиахметович, Пьянич, Джеко, Превляк

Прогноз: Португалия - Босния и Герцеговина 3:1

Мартинес заявляет, что соперник будет играть с той же интенсивностью, с которой обычно играет дома, хвалит его за организованность и боевитость. Леау даже считает, что будет играть будто это финал. Впрочем, на самом деле он будет осторожничать и думать о Люксембурге.

Бельгия Мартинеса славилась умением чётко переигрывать более слабых соперников. Проблемы начинались против таких же сильных, как она. Босния гораздо слабее Португалии. Но вот шансы, что она воспользуется ультраатакующим составом лузитан и забьет, велики. Что отмечают и букмекеры.