200-й матч Криштиану. Исландия - Португалия: Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Евро-2024 на 20.06.2023

Сегодня Криштиану Роналду должен провести свой 200-й матч за сборную. Никто в истории в мире не достигал этой отметки. И останавливаться КР7 не собирается, о чем и заявил. "Играть за сборную - всегда мечта для меня, всегда демонстрация любви к моей стране". Не собирается останавливаться и его сборная, добывшая 13:0 в первых трех матчах Отбора. Остановят ли её исландцы, начавшие так плохо, что уже сменили тренера?

20 июня. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа J. Четвертый тур

Рейкьявик. "Лаугардальсвеллюр"

Исландия - Португалия

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Состояние команд

Нужно ли слишком восторженно воспринимать 6:0, 4:0 и 3:0 Португалии над Лихтенштейном, Люксембургом и Боснией? Роберто Мартинес ещё с Бельгией умел легко убирать аутсайдеров, но против других Топов страдал. Впрочем, другие Топы встретятся на Евро, а пока что нужно туда попасть. Словакия, Босния и Исландия - не ровня "селесао", но три крепких сборных в группе - опасно, так что нужно действовать осторожно.

Против боснийцев три дня назад команда Мартинеса вовсе не играла ярко. Нанесла лишь десять ударов по воротам, действовала медленно. Должна была пропускать первой. Но не пропустила и в итоге забила трижды. Логично, что тренер очень доволен состоянием команды. Особенно - работой без мяча. Даже удивлён, что так быстро восприняла его идеи. Хотя постоянно говорит о балансе, о командной игре, об обороне.

Исландия в совершенно ином настроении. Чудеса 2016-18 годов ушли, и падение назад в аутсайдеры, как и смена поколений, весьма болезненны. В последних девяти матчах она одержала лишь одну победу, пусть это и 7:0 над Лихтенштейном в марте. Перед этим ведь влетела в Боснии со счетом 0:3 и потому решила сменить тренера. Но и норвежец Эге Харейде в первом матче не помог - поражение дома от Словакии три дня назад.

В первом тайме против словаков исландцы как раз выглядели довольно интересно, динамично. Даже интереснее в атаке, чем португальцы в своём первом тайме против Боснии. Но пропустили с дальнего удара, сами пробивали плохо, сравняли лишь с пенальти. А второй тайм уже был слабым. Ещё и пропустили курьёзный гол. Выбивали на угловой, но попали в голову сопернику, и от той мяч полетел в ворота.

Мартинес ожидаемо говорит о сопернике как об агрессивной, быстрой, мощной, вертикальной, компактной организованной сборной, которая любит бороться и реализовывать стандартные положения. От своих же требует доминировать и вместе с этим сохранять баланс.

Харейде же считает, что его команде подходит статус аутсайдера и ей легче против соперников высокого класса, которые хотят доминировать. Даже заявил, что в нынешнем состоянии его сборной легче против Португалии, чем против Лихтенштейна. Отмечает, что Португалия прессингует не так агрессивно, как Словакия, что облегчит жизнь его команде.

Последние матчи команд





Кадры

Мартинес не желает проводить ротацию просто во имя ротации, но говорит о тяжелом матче против Боснии в физическом плане. Хотя лидеры команды заявляют, что усталости в матче сборной быть не может. Все же в стартовый состав могут прорваться Невеш, Отавиу, Леау, Пепе, Далот. Вместо не совсем здорового Пальиньи (Семеду и Рамуш также травмированы), Феликса, Канселу, Антонио Силвы.

Криштиану забивал лишь в четырёх из последних 17-ти матчей за сборную. Хотя среди них и дубли против Лихтенштейна и Люксембурга в марте. Против Боснии он выглядел слабо, хотя поучаствовал в первом голе. Ту игру сделал Бруну Фернандеш двумя голами и ассистом.

У Исландии под вопросом капитан Арон Гуннарссон. Он не играл против Словакии, на этот раз пришёл на пресс-конференцию, но не сумел чётко сказать, готов ли играть. В целом Харейде вряд ли доволен своими запасными, ведь против словаков произвёл лишь три замены. Особое внимание - на двух Гудмундссонов - Альберта из "Дженоа" и Йоханна Берга из "Бернли". Харейде заявил, что очень хотел бы, чтобы мяч чаще был у второго.

Возможно, на этот раз получит игровые минуты 19-летний талант из "Аякса" Хлинссон.

Арнор Сигурдссон травмирован и не сыграет.

Исландия: Рунарссон, Х. Магнуссон, Ингассон, Сампстед, Палссон, Виллумссон, Олафссон, А. Гудмундссон, Й. Гудмундссон, Финнбогассон, С. Магнуссон

Португалия: Д. Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Данилу, Геррейру, Невеш, Б. Фернандеш, Б. Силва, Криштиану Роналду, Леау

Статистика

В последних 14-ти матчах с участием Португалии ничьих не было - десять побед и четыре поражения. В последних 14-ти с участием Исландии состоялось шесть ничьих. Хотя в последних четырех таких не было. В последних семи официальных с участием Исландии состоялись четыре ничьи

Исландия одержала лишь одну победу в основное время в последних девяти матчах, и если считать лишь официальные, и если считать все. 7:0 над Лихтенштейном в марте. Португалия в последних девяти, если считать все, одержала семь, также потерпев два поражения

Португалия и Исландия встречались трижды. В Отборе на Евро-2012 первая победила дважды - 3:1 и 5:3, в финальной части Евро-2016 в групповом турнире был зафиксирован счёт 1:1

Криштиану Роналду - лидер по проведённым матчам национальных сборных в мужском футболе. На данный момент у него 199. На втором месте Бадер Аль-Мутава из Кувейта с 196-ю. Последний с 2022-го года не выступает за свою сборную. Среди европейцев на втором месте Серхио Рамос с 180-ю

Прогноз: Исландия - Португалия 1:2

Не слишком ли легко было Португалии в первых трех матчах? Не обманчивы ли их результаты? Вполне возможно. Выезд на другой конец Европы может несколько пошатнуть "селесао". Тем более, что в Рейкьявике прохладно, вечером обещают всего восемь градусов тепла. Роналду захочет отпраздновать 200-й матч за сборную хотя бы одним голом, но он сейчас не в лучшей форме. С другой стороны, Исландия выглядит слабее Боснии.

Гости точно забьют. Возможно, и хозяева.