Действующие чемпионы континента пожалуют в Скопье, где попробуют взять реванш у Северной Македонии за унизительное поражение в квалификации к минувшему Чемпионату мира.

Квалификация к Евро-2024

Группа С, 5-й тур

9 сентября. Скопье, Тоше Проески

Северная Македония – Италия 21:45

Трансляция – Megogo

Северная Македония

Северная Македония здорово потрепала нервы нашей сборной в матче второго тура квалификации. Команда Благоя Милевски поразила своим высоким прессингом и исполнительским мастерством в полузащите, и справедливо вела 2:0, пока парни Реброва не сотворили камбек после перерыва.

Чемпион Италии в составе "Наполи" Элиф Элмаз забивал как Украине, так и Мальте в дебютном туре, чем помог македонцам добыть свою единственную победу(2:1). После Украины македонцев ждало тяжелое фиаско на Олд Траффорд и семь пропущенных от англичан, включая хет-трик Букайо Сака и дубль Харри Кейна.

Центрбек "Падерборна" Висар Муслиу отбыл дисквалификацию после удаления в игре с Украиной и готов вернуться в старт. Большой потерей стал капитан Стефан Ристовски, у которого возник конфликт с главным тренером Милевски. Также вне заявки форвард "Бёрнли" Дарко Чурлинов, получивший травму. Также в лазарете вингер Марьян Радески и хавбек Валон Этеми.

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Италия

Италия в свой классической манере чередует успехи на международной арене с громкими провалами. Роберто Манчини привёл команду к заслуженной победе на минувшем Евро, но долго на пьедестал "адзурри" не продержались, пропустив катарский мундиаль как раз после фиаско от Северной Македонии. Ещё были неудачи в финале четырёх Лиги Наций и разгром в Финалиссиме от Аргентины (0:3).

Квалификацию к следующему Евро Италия начала с поражения от англичан в Неаполе (1:2), после чего "адзурри" не самым убедительным образом реабилитировались против Мальты (2:0). Уставший от неудач Манчини соблазнился деньгами из Саудовской Аравии и покинул свой пост, отдав его в руки Лучиано Спаллетти. Спаллетти сейчас на пике славы после Скудетто с "Наполи", но поставить столь же гибкую и яркую игру сборной Италии в ограниченных временных условиях будет непросто.

Проверенные мастера Лео Бонуччи, Жоржиньо и Марко Верратти вне заявки. Также команде будет не хватать креатива Доменико Берарди и умений Джанлуки Скамакки у чужих ворот. В таких условиях стоит ждать ещё одной попытки Иммобиле проявить себя в сборной, а компанию ему в атаке могут составить Политано и Кьеза. Первый отлично сыгран с Ди Лоренцо. Есть проблемы в центре обороны, где придётся играть с двумя левшами.

Личные встречи

Соперники встречались 3 раза. Пока что в противостоянии полный паритет: по одной победе и ничья. В плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Италия дома сенсационно уступила македонцам 0:1. До того в рамках отбора к ЧМ-2018 Скуадра Адзурра взяла 4 очка: ничья дома (1:1) и победа на выезде (2:3).

Ориентировочные составы

Северная Македония: Димитриевски – Ашковски, Велкоски, Муслиу, Зайков, Алиоски – Адеми, Барди – Элмаз – Трайковски, Нестеровски

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Романьоли, Бастони, Димарко – Барелла, Тонали, Фраттези – Политано, Иммобиле, Кьеза

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Северная Македония – Италия от UA-Футбол

У итальянцев турбулентный период после смены тренера, потому чудес от Спаллетти сходу ждать не стоит. Тем более без Верратти и Жоржиньо. Впрочем, Северная Македония сейчас в слишком большом кризисе, чтобы снова сотворить чудо в игре с "адзурри". Конфликт капитана Стефана Ристовски и тренера ударили по атмосфере в раздевалке. Без Дарко Чурлинова атака рискует затухнуть. Плюс коллектив так и не оправился после унижения от Англии. Ставка: победа Италии + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.04.