Косово - Швейцария. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 09.09.2023

Косово не является конкурентом Швейцарии за выход из группы. Более того, косовары не являются претендентами вообще. Ведь в четырех предыдущих турах они набрали только три очка. Впрочем, это не значит, что матч против Швейцарии будет неинтересным. К примеру, один из лидеров сборной Швейцарии Гранит Джака по происхождению является косовским албанцем. Вот такие этнически-национальные переплетения и усиливают ожидания от этой игры.

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Отбор в Евро-2024. Группа I. Пятый тур

09.09.2023. Приштина. Стадион "Фадиоль Вокри"

Арбитр в поле – Якоб Кехлет (Дания)

Косово 21:45 Швейцария

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Новости Косово

По стереотипной привычке сборную Косово относят к "карликам", хотя по набору футболистов эта команда способна быть как минимум неудобным соперником даже для грандов. Арджанет Мурич из "Бернли", Амир Ррахмани из "Наполи", Мегрим Войвода из "Торино", Леарт Пачярада из "Кельна", Милот Рашица из "Бешикташа", Ведат Мурики из "Мальорки", Эдон Жегрова из "Лилля", Арбер Ценели и Валон Бериша из "Реймса" Еще ряд игроков имеют опыт выступлений в топ-чемпионатах или известных в Европе клубах. Такой набор побуждает держать Косово в поле зрения.

Хотя текущая квалификационная компания складывается для этой команды плохо. Отсутствие побед оказывает давление на психологию. Собственно, ничьи с румынами и израильтянами стали бы хорошим дополнением к достижениям в матчах с Беларусью и Андоррой. Проблема в том, что достижений нет. В этих матчах Косово получило только одно очко. В общей сложности три.

На сентябрьский сбор тренер сборной Косово вызвал 27 игроков. Из тех, кто в заявке, никто не травмирован и не дисквалифицирован. Поэтому против Швейцарии Примож Глиха, возглавивший косоваров в июле 2023-го года, рассчитывает на оптимальную обойму.

Ориентировочный состав Косово: Мурич – Войвода, Ррахмани, Алити, Пачярада – Фазлия, Дрезевич – Рашица, Муслия, Б. Бериша – Мурики

Новости Швейцарии

Швейцария в этой квалификационной кампании еще не проигрывала. Но в последнем матче испытала неприятности, упустив преимущество в два мяча на своем поле с румынами. Шквал критики вызвал тот факт, что швейцарцы пропустили на 89-й и 90+2-й минутах. Типичный случай утраты концентрации и расхлябанности.

Гранит Джака – до сих пор лидер сборной. Его переход из "Арсенала" в "Байер", на первый взгляд, выглядит шагом назад, но сейчас команда Хаби Алонсо демонстрирует такой футбол, что о понижении говорить неловко. В трех стартовых турах Бундеслиги Джака выходил в основном составе. Также четыре матча он отыграл в текущей квалификации Евро-2024.

У Швейцарии есть несколько травмированных игроков. Йонас Омлин, Джереми Фрик, Бриль Эмболо и Сильван Видмер недоступны. Но важно, что на месте – Зеки Амдуни. Сейчас это не просто лучший бомбардир Швейцарии в отборе, а представитель топ-3 общего бомбардирского зачета.

Ориентировочный состав Швейцарии: Зоммер – Родригес, Эльведи, Аканджи – Джака, Закария – Фернандеш, Фройлер – Варгас, Шакири – Амдуни

Косово – Швейцария. Статистика личных встреч

Это будет всего-навсего второй матч между этими сборными. Первый состоялся в 2022-м году в рамках товарищеского спарринга. Тогда сыграли со счётом 1:1.

Косово – Швейцария. Последние матчи команд

Сборная Косово не выиграла ни одного из последних шести матчей. Во время этой серии были ничьи с такими несерьезными соперниками, как Фарерские острова и Андорра. А от Беларуси – вообще поражение. Вряд ли такая картина отвечает реальному потенциалу косовской команды.

Для Швейцарии поражение 1:6 от Португалии на чемпионате мира имело эффект холодного душа. Отрезвило. С тех пор было три победы и осечка в уже упомянутом последнем матче против Румынии.

Косово – Швейцария. Турнирное положение команд

Швейцария занимает первое место, но не имеет права расслабляться. Румыния отстает на два очка, Израиль – всего на три. Но ведь конкуренты в этом туре играют между собой, так что оба не смогут взять максимум. Поэтому победа над Косово гарантирует Швейцарии турнирный профит.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Швейцария 4 3 1 0 12-3 +9 10 2 Румыния 4 2 2 0 6-3 +3 8 3 Израиль 4 2 1 1 5-6 -1 7 4 Беларусь 4 1 0 3 4-10 -6 3 5 Косово 4 0 3 1 3-4 -1 3 6 Андорра 4 0 1 3 3-7 -4 1

Косово – Швейцария. Ставка и коэффициенты

Косово – Швейцария. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Швейцарии 3:0. Возможно, в других условиях было бы другое противодействие. А сейчас Косово выглядит достаточно проходимым соперником. По крайней мере, таким, с которым не должно возникнуть проблем у команды уровня Швейцарии. Можно сделать ставку на индивидуальный тотал гостей более 2.5.