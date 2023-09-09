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Албания — Польша. Анонс и прогноз матча отборочного турнира к Евро-2024 на 10.09.23

Евро
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Очень хороший шанс для поляков зацепиться за выход из группы

Албания — Польша. Анонс и прогноз матча отборочного турнира к Евро-2024 на 10.09.23

Getty Images

Назар Черковський Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор на Евро-2024. Группа Е. 6-й тур.

10 сентября. 21:45. Тирана. "Эйр Албания"

Главный судья: Хосе Мария Санчес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

Роберт Левандовский точно не желает пролетать мимо будущего Евро, поэтому его сборная едет в Тирану чрезвычайно мотивированной. Этот матч может сильно изменить перспективы подопечных Фернанду Сантуша на этом отборе. В то же время, ребята Сильвиньо попытаются повторить свой прошлый матч с чехами, где им удалось добыть непростую ничью против лидеров группы.

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Содержание

Новости Албании

Албания чрезвычайно удачно начала этот отбор и сейчас занимает второе место в группе Е при равенстве матчей у каждой из команд. За этот отборочный цикл они уступили только в первом матче, это было в Варшаве, где местная сборная обыграла их со счетом 1:0. Далее были победы над Молдовой, Фарерскими островами и боевая ничья против Чехии, в которой фантастическим голом отметился Недим Байрами.

Продолжать серию без поражений будет очень трудно, ведь на этот раз им придется остановить Польшу, которую они не смогли остановить в первом матче. Впрочем, если албанцы смогут получить результат и в этой игре, то их шансы на квалификацию к Евро-2024 резко повысятся.

Албания — Польша. Анонс и прогноз матча отборочного турнира к Евро-2024 на 10.09.23 - изображение 1

Новости Польши

Во время этого отборочного цикла поляки сами себе создали немало проблем и в группе, которая не должна была вызвать особых проблем для подопечных Фернанду Сантуша, им приходится догонять чехов и албанцев. Сначала они проиграли Чехии (1:3), а затем Молдове (3:2). Как ни странно, но даже победа над Фарерскими островами посреди недели оказалась непростой и поляки забили 2 гола за последние 20 минут матча, чтобы все же забрать три очка у андердога.

Потенциальная победа в воскресенье полностью изменит расклад сил в группе. Однако оформить эту победу будет не так просто, ведь поляки проиграли 3 из последних 5 выездных матчей в рамках отборов к Евро.

Албания — Польша. Анонс и прогноз матча отборочного турнира к Евро-2024 на 10.09.23 - изображение 2

Турнирная таблица

Албания — Польша. Анонс и прогноз матча отборочного турнира к Евро-2024 на 10.09.23 - изображение 3

Личные встречи

27.03.23 ЧЕ (КВАЛ) Польша - Албания 1:0

12.10.21 ЧМ (КВАЛ) Албания - Польша 0:1

02.09.21 ЧМ (КВАЛ) Польша - Албания 4:1

27.05.08 МТМ Польша - Албания 1:0

29.05.05 МТМ Польша - Албания 1:0

Цифры и факты

  • Албания за всю свою историю одержала всего одну победу над поляками, произошло это в товарищеском матче 1953 года;
  • Польша является второй самой пропускающей командой в группе Е (6 голов). Больше поляков пропустили только Фарерские острова (9).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У албанцев все еще отсутствует лучший центральный защитник своей сборной Мараш Кумбулла, у него повреждение. Также долечивает свою долгосрочную травму нападающий "Челси" Армандо Броя.

У сборной Польши немного сложнее ситуация с травмами: недоступны вратари Скорупский и Грабара, также защитник итальянской "Специи" Река, вингер "Ромы" Залевский и опорник "Ланса" Франковский.

Албания, 4-3-3: Бериша — Хюсай, Исмаили, Дьимсити, Митай — Рамадани, Аслани, Асани — Байрами, Чикалеши, Сефери

Польша, 4-4-2: Щесный — Кеш, Кедзера, Беднарек, Кивиор — Скорас, Линетти, Зелинский, Каминский — Милик, Левандовский

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Ставки и коэффициенты на матч

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3.30
2.28
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3.50
3.34
2.30
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Прогноз на матч между Албанией и Польшей от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 1:2. Учитывая тот факт, что Албания уже очень давно не побеждала Польшу, а последние 5 встреч между этими соперниками закончились победой бело-красных, напрашивается вывод, что и этот матч не станет исключением. Однако поляки являются вторыми по количеству пропущенных голов в своей группе, поэтому все же на один гол албанцы могут рассчитывать.

Данный прогноз — это лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Роберт Левандовский Албания Польша Прогнозы отбор на Евро-2024
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