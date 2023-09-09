Казахстан — Северная Ирландия. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 10.09.2023

Подопечные Магомеда Адиева занимают лишь 4-е место в группе H, однако отставание от Дании и Словении минимальное. Поэтому казахи могут занять 2-е место и даже замахнуться на лидерство в секстете, которое сейчас занимает Финляндия. Поэтому игра против Северной Ирландии может стать формальностью для хозяев поля и окончательным концом для подопечных Майкла О'Нила.

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Отбор на Евро-2024. Группа H. 6-й тур

Астана. Стадион "Астана Арена"

Арбитр в поле — Даниэль Шлагер

Казахстан 16:00 Северная Ирландия

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Новости Казахстана

Казахстан в последнем туре отбора на своем поле проиграл Финляндии 0:1. Это несколько подпортило картину выступлений "ястребов", которые даже при поддержке родных трибун показали неуверенную игру и создали мало острых моментов. Поэтому вопрос выхода в финальную часть Евро-2024 стал немного сложнее для решения. После последнего поединка Магомед Адиев пообещал за ночь сделать анализ игры против финнов и на следующий день предложить план на встречу с "зелено-белой армией". Он подчеркнул, что будут внесены определенные изменения. Однако удастся ли провести качественную работу над ошибками и продолжить творить сенсации?

После назначения нового главного тренера Казахстан стал значительно лучше играть. Благодаря укрепленной обороне и интенсивной атакующей линии "ястребы" заняли первое место в группе дивизиона С Лиги Наций. Однако казахстанцам все же нужно еще вырасти в классе, чтобы быть конкурентоспособными. Среди игроков сборной стоит отметить успехи Бактийора Зайнутдинова, который в пяти турах квалификации забил два мяча и довольно неплохо играет в турецком "Бешикташе".

Ориентировочный состав Казахстана: Шацкий, Быстров, Марочкин, Алип, Скворцов, Тагиберген, Дарабаев, Вороговский, Куат, Зайнутдинов, Аймбетов

Новости Северной Ирландии

"Зелено-белая армия" пока потеряла все шансы на квалификацию — в пяти турах она смогла одержать лишь одну победу (над Сан-Марино). Отставание от того же Казахстана составляет 6 очков, поэтому подопечные Майкла О'Нила мысленно готовятся к отбору на чемпионат мира 2026.

Хотя стоит отметить довольно неплохой уровень игры Северной Ирландии против Словении. Несмотря на поражение, команда смогла отквитать два мяча и изрядно поморочить голову балканцам. Однако шансы на победу в Астане минимальны.

Ориентировочный состав Северной Ирландии: Пикок-Фаррелл, Браун, Эванс, Макнейр, Хьюм, Ш. Чарльз, Кеннеди, Сэвилл, Прайс, Мак-Менамин, Д. Чарльз

Казахстан — Северная Ирландия. Статистика личных встреч

Ранее эти команды встречались в 4-м туре отбора. Тогда Казахстан переиграл Северную Ирландию на выезде 0:1.

Казахстан — Северная Ирландия. Последние матчи команд

В пяти матчах казахстаны уступили Словении (1:2) и Финляндии (0:1). Обыграли они Данию (3:2), Сан-Марино (3:0) и как раз Северную Ирландию (1:0).

Сборная Северной Ирландии, в свою очередь, в пяти матчах квалификации победила только замыкающую турнирную таблицу команду Сан-Марино (2:0), которая пока что не забила ни одного гола на турнире. Помимо Казахстана, проиграла она Финляндии (0:1), Дании (0:1) и Словении (2:4).

Казахстан — Северная Ирландия. Турнирное положение команд

Казахстан занимает 4-е место в секстете H, однако отставание от оппонентов не такое уж и значительное: 1 очко от Дании и Словении и 3 очка от Финляндии. Поэтому "ястребы" должны делать все возможное, чтобы пройти в финальный раунд Евро-2024 напрямую и не играть в стыковых поединках. Для Северной Ирландии с 3-мя очками отбор можно считать завершенным.

Казахстан — Северная Ирландия. Ставка и коэффициенты

Казахстан — Северная Ирландия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Казахстана 2:0. Подопечные Магомеда Адиева выше классом и имеют за спиной хороший багаж побед (осилили даже Данию). В сочетании с игрой дома казахстанцы имеют все шансы получить 3 очка и даже сохранить собственные ворота "сухими".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.