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Норвегия - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 12.09.2023
Норвегия - Грузия: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.09.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: twitter.com/nff_landslag/Автор - невідомий
Это матч не двух больших сборных, но двух больших игроков. Эрлинг Холанд и Хвича Кварацхелия – представители нового золотого футбольного поколения. И для обоих важно, несмотря на достижения в клубах, достичь чего-то со сборной.
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Матч, который также может играть определенную роль в судьбе Украины. Какую именно? Ниже в анонсе.
Отбор в Евро-2024. Группа А. Шестой тур
12.09.2023. Осло. "Уллевол"
Арбитр в поле – Никола Дабанович (Черногория)
Норвегия 21:45 Грузия
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Новости Норвегии
Трудно будет Норвегии выйти из группы. Шотландия уже практически недостижима, а для второго места нужно опережать Испанию. Так что звездные Холанд, Эдегор, Рюэрсон, Серлот рискуют пропустить очередной крупный форум. Хотя Норвегия претендует на место в плей-офф в случае, если финиширует ниже второй строчки в группе. Правда, для выхода в этот плей-офф нужно определенное стечение обстоятельств.
В этом окне ФИФА Норвегия сыграет только один матч отбора. Другой матч, уже сыгранный, был товарищеский. Тогда скандинавы размялись на Иордании 6:0. С Грузией точно будет тяжелее. Но если Холанд найдет свой ритм, то голов и здесь может быть много.
В этом матче придется обойтись без травмированных Серлота и Ханче-Ольсена.
Ориентировочный состав Норвегии: Нюланд – Рюэрсон, Эстигор, Страндберг, Меллинг – Берг, Ауснерс, Эдегор – Сольбаккен, Холанд, Финне
Новости Грузии
У Грузии тоже подобралось хорошее поколение, но наличие искусных игроков еще не гарантирует команде стабильно положительного результата. Из четырех предыдущих матчей отбора грузины выиграли только один, а последний вообще проиграли со счетом 1:7.
Вилли Саньоль честно признал, что его команда провалила ту игру во всех компонентах. Француз вляпался в неприятную историю, ведь именно при нем Грузия потерпела наибольшее поражение (1:7). Ранее антирекордом были 1:6 от Дании в 2005-м году.
Трудно сказать, пойдет ли тренер на радикальные кадровые перемены. Матч с Испанией провалила вся команда, поэтому поиск виновных ни к чему не приведет. Важно сохранить единство и как можно быстрее отпустить прошлое.
Ориентировочный состав Грузии: Мамардашвили – Гочолейшвили, Квирквелия, Кашия, Азаров – Абурджания, Гагнидзе – Давиташвили, Китеишвили, Кварацхелия – Зивзивадзе
Норвегия – Грузия. Статистика личных встреч
До этого команды четырежды встречались между собой, и трижды побеждала Норвегия. Единственный не проигрышный результат Грузия добыла в рамках текущего отбора, сыграв в первом туре с норвежцами вничью (1:1).
Норвегия – Грузия. Последние матчи команд
6:0 – это солидно, но соперник был из разряда "мальчиков для битья". Норвегия имеет классный подбор исполнителей, но не всегда максимально производительно пользуется этим. Норвегию можно охарактеризовать как нестабильную команду.
1:7 – это такой результат, который омрачает собой все предыдущие. Хотя и в предыдущей игре было поражение от мощной ныне Шотландии. В последний раз Грузия побеждала 17-го июня, когда на ее поле гостил Кипр.
Норвегия – Грузия. Турнирное положение команд
А вот и изюминка для Украины. Если Грузия и Норвегия сыграют вничью, на Евро-2024 официально выйдет Шотландия. А это высвободит одно из двух необходимых Украине мест в очереди на плей-офф дивизиона в Лиге наций. Это альтернативный путь на чемпионат Европы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шотландия
|5
|5
|0
|0
|12-1
|+11
|15
|2
|Испания
|3
|2
|0
|1
|10-3
|+7
|6
|3
|Норвегия
|4
|1
|1
|2
|5-7
|-2
|4
|4
|Грузия
|4
|1
|1
|2
|4-11
|-7
|4
|5
|Кипр
|4
|0
|0
|4
|2-11
|-9
|0
..
Норвегия – Грузия. Ставка и коэффициенты
Норвегия – Грузия. Прогноз матча от UA-Футбол
Ничья 1:1. Именно ничью и спрогнозируем. Норвегия раньше часто выигрывала у Грузии, но сейчас соперник будет сверх мотивированным желанием реабилитироваться за 1:7. А сами норвежцы этот отбор проводят достаточно нестабильно. Может повториться сценарий первого матча между этими соперниками в группе с тоталом менее 2,5.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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