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Норвегия - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 12.09.2023

Евро
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Норвегия - Грузия: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.09.2023 ⋊ Отбор на Евро-2024 на UA-Футбол

Норвегия - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 12.09.2023

Фото: twitter.com/nff_landslag/Автор - невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это матч не двух больших сборных, но двух больших игроков. Эрлинг Холанд и Хвича Кварацхелия – представители нового золотого футбольного поколения. И для обоих важно, несмотря на достижения в клубах, достичь чего-то со сборной.

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Матч, который также может играть определенную роль в судьбе Украины. Какую именно? Ниже в анонсе.

Отбор в Евро-2024. Группа А. Шестой тур
12.09.2023. Осло. "Уллевол"
Арбитр в поле – Никола Дабанович (Черногория)

Норвегия 21:45 Грузия

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Новости Норвегии

Трудно будет Норвегии выйти из группы. Шотландия уже практически недостижима, а для второго места нужно опережать Испанию. Так что звездные Холанд, Эдегор, Рюэрсон, Серлот рискуют пропустить очередной крупный форум. Хотя Норвегия претендует на место в плей-офф в случае, если финиширует ниже второй строчки в группе. Правда, для выхода в этот плей-офф нужно определенное стечение обстоятельств.

В этом окне ФИФА Норвегия сыграет только один матч отбора. Другой матч, уже сыгранный, был товарищеский. Тогда скандинавы размялись на Иордании 6:0. С Грузией точно будет тяжелее. Но если Холанд найдет свой ритм, то голов и здесь может быть много.

В этом матче придется обойтись без травмированных Серлота и Ханче-Ольсена.

Ориентировочный состав Норвегии: Нюланд – Рюэрсон, Эстигор, Страндберг, Меллинг – Берг, Ауснерс, Эдегор – Сольбаккен, Холанд, Финне

Новости Грузии

У Грузии тоже подобралось хорошее поколение, но наличие искусных игроков еще не гарантирует команде стабильно положительного результата. Из четырех предыдущих матчей отбора грузины выиграли только один, а последний вообще проиграли со счетом 1:7.

Вилли Саньоль честно признал, что его команда провалила ту игру во всех компонентах. Француз вляпался в неприятную историю, ведь именно при нем Грузия потерпела наибольшее поражение (1:7). Ранее антирекордом были 1:6 от Дании в 2005-м году.

Трудно сказать, пойдет ли тренер на радикальные кадровые перемены. Матч с Испанией провалила вся команда, поэтому поиск виновных ни к чему не приведет. Важно сохранить единство и как можно быстрее отпустить прошлое.

Ориентировочный состав Грузии: Мамардашвили – Гочолейшвили, Квирквелия, Кашия, Азаров – Абурджания, Гагнидзе – Давиташвили, Китеишвили, Кварацхелия – Зивзивадзе

Норвегия – Грузия. Статистика личных встреч

До этого команды четырежды встречались между собой, и трижды побеждала Норвегия. Единственный не проигрышный результат Грузия добыла в рамках текущего отбора, сыграв в первом туре с норвежцами вничью (1:1).

Норвегия - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 12.09.2023 - изображение 4

Норвегия – Грузия. Последние матчи команд

6:0 – это солидно, но соперник был из разряда "мальчиков для битья". Норвегия имеет классный подбор исполнителей, но не всегда максимально производительно пользуется этим. Норвегию можно охарактеризовать как нестабильную команду.

Норвегия - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 12.09.2023 - изображение 5

1:7 – это такой результат, который омрачает собой все предыдущие. Хотя и в предыдущей игре было поражение от мощной ныне Шотландии. В последний раз Грузия побеждала 17-го июня, когда на ее поле гостил Кипр.

Норвегия - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 12.09.2023 - изображение 6

Норвегия – Грузия. Турнирное положение команд

А вот и изюминка для Украины. Если Грузия и Норвегия сыграют вничью, на Евро-2024 официально выйдет Шотландия. А это высвободит одно из двух необходимых Украине мест в очереди на плей-офф дивизиона в Лиге наций. Это альтернативный путь на чемпионат Европы.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шотландия 5 5 0 0 12-1 +11 15
2 Испания 3 2 0 1 10-3 +7 6
3 Норвегия 4 1 1 2 5-7 -2 4
4 Грузия 4 1 1 2 4-11 -7 4
5 Кипр 4 0 0 4 2-11 -9 0

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Норвегия – Грузия. Ставка и коэффициенты

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1.33
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5.25
11.2
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Норвегия – Грузия. Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 1:1. Именно ничью и спрогнозируем. Норвегия раньше часто выигрывала у Грузии, но сейчас соперник будет сверх мотивированным желанием реабилитироваться за 1:7. А сами норвежцы этот отбор проводят достаточно нестабильно. Может повториться сценарий первого матча между этими соперниками в группе с тоталом менее 2,5.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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