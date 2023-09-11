Вечный кошмар закончится? Италия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 12.09.2023

В резюме сборной Украины уже есть победы над Англией, Францией, Испанией, Португалией, целых четыре ничьи с Германией. Но Италия остаётся вечным кошмаром. Пять поражений в пяти официальных матчах, всего две ничьи в восьми в целом. Впрочем, ныне её можно поймать. Даже на её поле в Милане, которое, скорее всего, будет враждебным для одного из игроков "Скуадры Адзурры". Удастся ли воспользоваться этим?

12 сентября. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С

Милан. "Джузеппе Меацца"

Италия - Украина

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Украина

Обе сборные подходили к сентябрю в тревоге. Каденция Сергея Реброва в сборной Украины началась с двух побед, но они были крайне тяжёлыми. Тогда вызывала немалое беспокойство оборона. А ныне - ещё и травмы и игровая форма легионеров, которые в большинстве своём не играют в своих клубах. Однако ничья с Англией не только сняла напряжение, но и вывела подопечных Реброва на поул-позицию в борьбе за второе место в группе.

Статистика того матча - 2:11 по ударам по воротам, 31:69 по владению мячом - выглядела неприглядно. Ребров признал, что англичане сломали его план на игру, заставили сидеть в обороне. Даже не хотел анализировать выступление отдельных игроков, заявляя, что все делали одно и то же - защищались. Но ведь защищались весьма организованно, весьма прилично. А это наилучшая и наиболее важная новость в группе с грандами.

Ребров довольно отметил оборону после матча, заявив, что хочет приучить игроков получать наслаждение от оборонительных действий. Да и в целом такое солидное организованное выступление приносит оптимизм и надежду на будущее. Не случайно украинские журналисты на послематчевой пресс-конференции "оговаривались", говоря о победе.

Италия

"Адзурри" также завершили свой матч со счетом 1:1, но ощущения среди них противоположные. Болельщики уж точно в ужасе. Не от отдельного матча в Северной Македонии, а от общего пути, по которому идёт сборная. По их мнению, это путь в никуда. В дебюте Лучано Спаллетти увидели то же, что надоедало в последней стадии каденции Роберто Манчини. Апатию, неизобретательность в атаке. И катеначчо уже после первого забитого.

Первый тайм итальянцы ещё провели неплохо, хотя могли как забить, так и пропустить. В начале второго добили после удара издали в перекладину. Но затем отошли назад, заснули и были наказаны штрафным ударом Барди во вратарский угол. Из-за чего все набросились на Джанлуиджи Доннарумму, требуя отправить его в запас. Даже его защитники лишь призывали вспомнить его геройства на Евро-2020. Но то было уже два года назад.

Сам Спаллетти признал, что его подопечные проигрывали много единоборств, борьбы за вторые мячи. Говорил о недостатке качества в игре в центре поля и терпения в атаке. Хотя указывал на хорошую игру в обороне в целом и ужасное состояние поля в Скопье. За последнее даже извинялся лидер македонцев Эльиф Элмас.

У "адзурри" также есть травмы, также пробелы на некоторых позициях (во всей атаке, в воротах и в центре обороны). Да ещё и не хватает командной скорости и изобретательности. Спаллетти - специалист в прививании именно этого, но времени у него нет.

В субботу украинцы владели мячом 31 процент времени, а итальянцы - 72. Тенденция ясна. Задача вторых - ломать оборону соперника и искать в ней дыры, задача первых - сохранять организованность и искать контратаки.

Спаллетти особо отмечал организованность соперника, его подготовленность к игре с мячом и без. Ставит цель найти свободное пространство и считает, что его сборная способна раскатать соперника на флангах, заставить его двигаться и тогда найти каналы для прорыва. Ребров же отмечает интенсивность соперника и гораздо лучшее поле в Милане по сравнению со Скопье. Также он не понимает, почему Италию критикуют.

Последние матчи команд

Кадры

Александр Тымчик вылетел из-за травмы, Николай Шапаренко опередил его в этом. Ребров сообщил, что 22 игрока тренировались как обычно и даже Андрей Ярмоленко имеет шанс сыграть, но мало вероятно, что появится с первых минут. Николай Матвиенко, несмотря на повреждение и замену против Англии, вроде бы готов играть. А если нет - Сергей Кривцов в субботу отыграл солидно.

Дилеммы на левом фланге и в центре атаки. Михаил Мудрик отыграл слабо, ещё и его прямой оппонент на фланге Кайл Уокер забил. Но прямой замены, если не готов Ярмоленко, ему нет. А вот Роману Яремчуку замена есть. Даже две. Артем Довбык и Владислав Ванат готовы. Возможна и замена не готового на сто процентов Судакова. Последний опорник Сидорчук? Атакер Буяльский? Или разыгрывающий Назарина?

У итальянцев вылетели вингер Политано и защитник Манчини - игроки стартового состава. Ещё ранее - главный вингер Кьеза и опорник Пеллегрини. Скорее всего, в центре обороны выйдет молодой Скальвини. На флангах конкурируют Дзаньоло (на него, правда, злы из-за привезенного штрафного в Скопье), Дзакканьи, Ньонто и Распадори. Все они не в форме. Срочно вызвали вингера "Болоньи" Орсолини.

Возможны замены опорников - Кристанте на Локателли, Тонали на Фраттези. А вот замены в воротах не будет. Спаллетти уже сообщил это. Хотя призывы за Гульельмо Викарио из "Тоттенхэма" или Алекса Мерета из "Наполи" все громче.

В любом случае, вряд ли Доннарумма найдёт спокойствие. Болельщики "Милана" до сих пор ненавидят его за уход в "Пари Сен-Жермен", в предыдущем матче сборной на "Сан Сиро" засвистывали и забросали долларами. У СМИ нет сомнений, что завтра встретят так же. Даже Спаллетти пришлось говорить: "Мы должны уметь играть при любой атмосфере и не можем ничего требовать от болельщиков". Будто играет в гостях.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко, Локателли, Барелла, Фраттези, Распадори, Иммобиле, Дзакканьи

Украина: Бущан, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Довбык, Мудрик

Цифры и факты

Италия и Украина встречались восемь раз. Шесть раз побеждала первая, также зафиксированы две ничьи. Общая разница мячей - 15:3. Последняя из очных встреч была ничейной и состоялась в Италии в 2018-ом году - 1:1. В официальных матчах команды встречались пять раз. Результаты - пять побед Италии с общим счётом 12:2. Последний из них она выиграла со счетом 2:1 в гостях в 2006-ом году

Италия побеждала в трех из восьми своих последних домашних матчей, также дважды сыграв вничью и потерпев три поражения. Украина побеждала шесть раз в десяти последних гостевых (одна ничья, три поражения), но лишь дважды - в пяти последних

Италия пропускала в восьми из десяти своих последних домашних матчей и в шести из семи последних на всех полях. Украина из своих семи последних на всех полях пропускала в четырёх, а из восьми последних гостевых - в шести

Италия забивала в девяти из десяти последних своих матчей на всех полях и в 23-ех из 24-ех последних домашних. Украина забивала в девяти из последних 12-ти гостевых и восьми из 11-ти последних на всех полях

Илья Забарный - рекордсмен Европы по матчам за свою национальную сборную среди игроков, родившихся в 2002-ом году и позже. На его счету 28 матчей

В субботу Чиро Иммобиле забил с игры за сборную впервые с июня 2021-го года

Гол Александра Зинченко в субботу стал 250-ым для сборной Украины в официальных матчах

Прогноз: Италия - Украина 2:1

Италия совершенно не уверена в себе. Заголовки СМИ ищут спасение, говорят о сборной, прячущейся от критики. Она ещё и дома играет не особо уверенно, а в Милане даже её вратаря будут освистывать. Но ведь и те же заголовки говорят о практически матче плей-офф во вторник. То есть мотивация очень высока.

После субботы и Англии украинцы очень устали, и при этом ротация стартового состава не ожидается. А итальянцы могут поменять половину. Их скамейка запасных может стать козырем в концовке матча. Также следует отметить, что обе команды почти постоянно и забивают, и пропускают.