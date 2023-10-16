Англия – Италия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 17.10.23

Отбор на Евро-2024. Группа С. 8-й тур.

17 октября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2

Встреча двух по крайней мере на бумаге сильнейших сборных своей группы, где англичанам необходимо побеждать, чтобы досрочно забронировать билеты на Евро-2024, а итальянцам - для навязывания комфортной борьбы сборной Украины за второе место. За кого в этой встрече будут болеть украинцы, наверное, лишний раз говорить не надо.

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Новости Англии

В официальных матчах сборная трех львов не проигрывает уже почти год, последнее поражение датируется декабрем прошлого года, когда они уступили Франции на Чемпионате Мира в Катаре со счетом 2:1. С тех пор только победы, среди которых была сенсационная ничья против сборной Украины.

Англичане проводят почти идеальный отборочный цикл, выиграв 4 из 5 матчей, а особенно важной победой стоит их победа над сборной Италии еще в первом туре (1:2). В том матче, который проходил в Неаполе, отличились Деклан Райс и Харри Кейн.

За время этого международного перерыва подопечные Гарета Саутгейта успели сыграть товарищеский матч против Австралии, в котором одержали минимальную победу 1:0. Единственный гол забил Олли Уоткинс, а в составе главной сборной дебютировал защитник "Челси" Леви Колвилл.

Англия очень часто проходит через долговременные победные серии, которые завершаются в самые ответственные моменты. Этот матч может принести им путевку на Евро, если они выиграют. Смогут ли они продолжить свое победное шествие, или как всегда, в ответственный момент дадут слабину?

Новости Италии

Скуадра Адзурра не проигрывает в четырех последних матчах. Последний раз они покидали поле с поражением на своем счету еще в июле, когда уступили испанцам в полуфинале Лиги Наций. Итальянцы проводят не очень ровный отборочный цикл, ведь после первых 5 матчей у них уже есть 1 поражение и 1 ничья.

Проиграли они Англии в первом туре, а вот ничью расписали с Северной Македонией в прошлом месяце. Именно та ничья может стать роковой для амбиций подопечных Лучано Спалетти и чтобы исправить последствия того поражения им нужно цепляться за очки на "Уэмбли".

Конечно, даже если они проиграют, то все еще останется у них под контролем, достаточно будет лишь выиграть две последние встречи с Северной Македонией и Украиной для того, чтобы занять второе место. Но хотят ли они сводить судьбу путевки на Евро до последнего тура? Вряд ли. Поэтому им просто необходимо делать все возможное, чтобы не проиграть в Англии.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.03.23 ЧЕ (КВАЛ) Италия - Англия 1:2

23.09.22 ЛН Италия - Англия 1:0

11.06.22 ЛН Англия - Италия 0:0

11.07.21 ЧЕ Италия - Англия 1:1 (пен. 3:2)

27.03.18 МТМ Англия - Италия 1:1

Цифры и факты

В 8 из последних 10 официальных матчей сборной Англии проходила ставка ТБ 2.5;

В рамках этого отбора Англия пропустила всего 2 гола (от Италии и Украины), оба гола были пропущены в выездных матчах, на "Уэмбли" англичане еще не пропускали;

В 5 из последних 6 матчей между Англией и Италией проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обычно у Гарета Саутгейта есть куда больше проблем с травмированными футболистами, на этот раз их куда меньше, но нет очень важного исполнителя атаки в лице Букайо Сака. Вингер "Арсенала" травмирован. Также из-за повреждений недоступны два левых оборонца — Бен Чилуэлл и Люк Шоу. Вполне возможно, что слева в обороне после удачного дебюта на прошлой неделе появится Леви Колвилл, а возможно мы снова увидим там Кирана Триппьера.

Главное, что доступна главная ударная сила мадридского "Реала" Джуд Беллингем, без его присутствия на поле болельщики сборной Англии могли бы и потерять веру в успех.

Что касается Италии, то там ситуация с травмами немного сложнее. Лучано Спалетти не может рассчитывать на помощь Федерико Кьезы, Джанлуки Скамакки, Маттиа Дзакканьи, Чиро Иммобиле и голкипера Ивана Проведеля.

Также не забываем, что за скандал с азартными играми отстранены от игры за сборную два игрока АПЛ — Николо Дзаньоло и Сандро Тонали.

Англия, 4-3-3: Пикфорд - Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер - Александер-Арнолд, Райс, Беллингем - Фоден, Кейн, Рэшфорд

Италия, 4-3-3: Доннарумма - Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Димарко - Барелла, Локателли Фраттези - Берарди, Распадори, Кин

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Италией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:0. Противостояние Англии и Италии редко сопровождается большим количеством забитых голов. Мы точно ожидаем тактической битвы между Саутгейтом и Спалетти, впрочем эта битва вряд ли будет сопровождаться большим количеством опасных моментов, а особенно голов. Впрочем, свой гол хозяева поля найти просто обязаны, поэтому прогнозируем минимальную победу сборной трех львов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.