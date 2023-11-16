Англия - Мальта. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 17.11.23

Отбор на Евро-2024. Группа С. 9-й тур.

17 ноября. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 4

Сборная Англии полностью обеспечила себе выход на предстоящий Чемпионат Европы, остается лишь закрепиться на первом месте и можно начинать полноценную подготовку к предстоящему большому турниру. Мальта, которая не набрала в этом отборе еще ни одного балла, выглядит как легкая мишень для Кейна и компании.

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Новости Англии

Подопечные Гарета Саутгейта проводят почти идеальную отборочную кампанию, за 6 матчей у них 5 побед в группе, единственная потеря очков произошла в матче против сборной Украины еще в сентябре. Все остальные встречи англичане с легкостью выигрывали. Ну, возможно, не все с легкостью, но тем не менее.

Непростая группа обещала сборной трех львов хотя бы несколько проблем, особенно в противостоянии со сборной Италии, впрочем Англия обыграла их как дома, так и на выезде. Вряд ли кто-то будет спорить, что они справедливо считаются сильнейшей командой в своей группе.

Харри Кейн, как и Джуд Беллингем, стали, наверное, лидерами этой команды, они точно готовы вести свою сборную не только по отборочному циклу, но и по самому главному турниру. После пяти побед в шести матчах англичане наконец-то могут себе гарантировать не просто выход на Евро, но и выход с первой строчки. Для этого им нужно одолеть Мальту в рамках домашнего матча. Вряд ли кто-то подвергает реальному сомнению потенциальную победу парней Саутгейта в этой игре.

Новости Мальты

Команда Микеле Марколини очень давно не побеждает в официальных матчах. Последние победы, добытые в этом календарном году, были в товарищеских матчах против Гибралтара и Люксембурга. А если искать победы именно в официальных матчах, то придется заскочить в прошлом году, когда в матче Лиги Наций они обыграли Сан-Марино со счетом 1:0.

Мальта является классическим карликовым представителем в европейском футболе и не имеет амбиций выходить на крупные турниры. Если они отбирают у кого-то очки в рамках квалификации, то это уже считается успешным матчем. В этот раз они попали в действительно сложную группу, где нет соперников, близких к ним по классу, поэтому логично, что каждый матч на данный момент они проиграли.

С другой стороны, они не позволяли своим соперникам громить себя с неприличными счетами. Пока что самый крупный фиксировался против Италии и Англии, когда Скуадра Адзурра и три льва победили с одинаковыми счетами, по 4:0. Конечно, команда будет пытаться выполнить задачу минимум и отобрать очки хотя бы у одной из команд группы, но сделать это против англичан будет чрезвычайно сложно.

Турнирная таблица

Личные встречи

16.06.23 ЧЕ (КВАЛ) Мальта — Англия 0:4

01.09.17 ЧМ (КВАЛ) Мальта — Англия 0:4

08.10.16 ЧМ (КВАЛ) Англия — Мальта 2:0

03.06.00 МТМ Мальта — Англия 1:2

12.06.71 ЧЕ (КВАЛ) Англия — Мальта 5:0

Цифры и факты

Англия выиграла все 5 официальных матчей против Мальты, не пропустив при этом ни одного гола. Единственный пропущенный произошел в товарищеской игре;

В последних 3 матчах между этими сборными во всех турнирах Англия не пропустила ни одного гола;

Англия забивала как минимум 2 гола в последних 4 официальных матчах между этими сборными.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Большая сборная - большие проблемы, с травмами в том числе. Гарет Саутгейт точно не сможет выставить свою сильнейшую команду в матче против Мальты, ведь имеет целый ряд травмированных футболистов, главным среди которых является Джуд Беллингем.

Кроме Джуда, в составе трех львов не смогут сыграть Люк Шоу, Бен Чилуэлл, Леви Колвилл, Льюис Данк, Джеймс Маддисон и Каллум Уилсон.

Что касается Микеле Марколини, то серьезных травм у его сборной нет и они точно готовы начинать эту игру в сильнейшем составе.

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Гейи, Магуайр, Триппьер — Александер-Арнолд, Райс — Сака, Фоден, Рашфорд — Кейн

Мальта, 3-4-2-1: Бонелло — Борг, Борг, Пепе — Аттард, Мускат, Жюламьер, Каменцули — Теума — Джонс, Мбонг

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Мальтой от UA-Футбол

ТБ 3.5 — 4:0. Когда встречается столь очевидный фаворит против карликовой страны, то прогноз может быть только один — разгром. Вопрос лишь с каким счетом. Рискнем спрогнозировать такой же счет, который мы увидели и во время первого матча между этими сборными.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.