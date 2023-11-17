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Франция - Гибралтар. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 18.11.2023
Единственная интрига - сколько забьют голов?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Франция уже вышла на Евро с первого места, так что никакой турнирной мотивации у нее нет. Тем не менее, это тот случай, когда соперник настолько слаб, что мы все равно можем ждать от "Галльских петухов" множества голов.
Дивіться матч відбору до Євро-2024 Франція - Гібралтар
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Отбор на Евро-2024. Группа В. 9-й тур
18 ноября. Ницца. "Альянц Ривьера"
Франция 21:45 Гибралтар
Арбитр: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости Франции
По сути, Франция гарантировала себе первое место в группе, дважды обыграв Нидерланды (4:0 и 2:1). Остальные соперники - Ирландия, Греция, Гибралтар - объективно слишком слабы.
Главный козырь Франции в этом отборе - защита, пропустившая всего раз в 6 турах. Это лучший результат во всей квалификации. При этом атака с Мбаппе, Дембеле, Гризманном и другими звездами не блещет - всего 13 забитых. Парадокс.
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В матче с Гибралтаром стоит ждать от французов улучшения статистики, но еще больше - выхода на поле дебютантов, вроде 17-летнего вундеркинда из "ПСЖ" Уоррена Заира-Эмери. Вот главная цель Дешама - посмотреть резерв, дать шанс молодежи. Результат неважен, да и никуда он не денется при такой разнице в классе.
Новости Гибралтара
Франция после поражения в финале ЧМ-2022 проиграла всего раз - в спарринге Германии (1:2). Гибралтару до этого уровня - как до Марса.
Пиренейцы - единственная команда в текущем отборе, которая ни разу не забила; при этом пропущенных у Гибралтара аж 21. Последние его успехи датируются концом 2022 года, когда парни Хулио Сесара Рибаса обыграли в спаррингах Лихтенштейн (2:0) и Андорру (1:0). Если про официальные матчи, то была ничья с болгарами в июне 2022-го - 1:1. А перед ней - еще два года сплошных фиаско.
Понимаете, да? Мы говорим об одной из худших сборных мира. Совершенно неважно, как она сыграет в Ницце - даже наилучшего футбола от Гибралтара не хватит для намека на борьбу на поле. Нас ждет разгром.
Франция - Гибралтар: статистика личных встреч
Ранее команды встречались только в первом круге текущего отбора, и тогда французы пощадили карлика, забив всего три сухих гола. Великодушно.
Последние матчи Франции
Последние матчи Гибралтара
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У французов из свежих потерь травмы Эдуардо Камавинги и Ибрагима Конате. Ну, и повторимся - ждем массовую ротацию и игровое время для резерва.
У Гибралтара также есть новости - в сборную не вызвана значительная часть ветеранов, вроде Итана Бритто, Киана Ронана и Луи Эннсли.
Франция: Самба - Клосс, Салиба, Люка Эрнандес, Тео Эрнандес - Заир-Эмери, Рабьо - Дембеле, Гризманн, Мбаппе - Тюрам
Гибралтар: Колинг - Серджант, Р. Чиполина, Муэли, Дж. Чиполина, Оливеро - Уокер, Посо, Бадр, Эль-Хмиди - де Барр
Франция - Гибралтар: ставки и коэффициенты
Франция - Гибралтар: прогноз от UA-Футбол
Пора бы Франции наконец порадовать болельщиков настоящим шоу, и игра с любителями на Лазурном берегу - это именно то, что надо.
Наша ставка - на индивидуальный тотал "Ле Бле" больше 5,5 - БК предлагают поставить на это с коэффициентами от 1,75 и выше.
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