Франция - Гибралтар. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 18.11.2023

Франция уже вышла на Евро с первого места, так что никакой турнирной мотивации у нее нет. Тем не менее, это тот случай, когда соперник настолько слаб, что мы все равно можем ждать от "Галльских петухов" множества голов.

По сути, Франция гарантировала себе первое место в группе, дважды обыграв Нидерланды (4:0 и 2:1). Остальные соперники - Ирландия, Греция, Гибралтар - объективно слишком слабы.

Главный козырь Франции в этом отборе - защита, пропустившая всего раз в 6 турах. Это лучший результат во всей квалификации. При этом атака с Мбаппе, Дембеле, Гризманном и другими звездами не блещет - всего 13 забитых. Парадокс.

