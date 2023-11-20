Северная Македония - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 20.11.2023

Отбор на ЧЕ-2024, группа C, десятый тур

20 ноября 2023. Скопье, “Национальная арена Тодор Проески”

Северная Македония 21:45 Англия

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для Англии и Северной Македонии последний матч в группе не имеет турнирного значения, но обе сборные с достоинством намерены завершить отборочный турнир.

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Новости Северной Македонии

Сборная Северной Македонии не поднимется в своей группе выше четвертого места. Если бы не Мальта, балканская сборная осталась бы без побед, а так у нее есть почетные семь очков (+ ничья на ужасном поле с Италией).

В любом случае, Северная Македония с большим колчеством оражений чем побед после игры с Италией на выезде в последнем туре (2:5). Команда Благоя Милевски проигрывала 0:3, затем отыграла два мяча, но в конце игры снова стала пропускать.

После матча Милевски сказал, что он остался очень недоволен тем, как его команда провела первый тайм, и итоговым результатом тоже. Изменить ситуацию помогла тройая замена в перерыве, и один из игроков, вышедших на замену, Атанасов, сделал дубль, но в конце матча игроки Северной Македонии явно подустали, и пропустили дважды.

По словам Милевского, игрокам Северной Македонии сложно было выдержать такой темп из-за отсуствия опыта подобных матчей. 52-й летний тренер открыто признает, что его команда имеет трудности с составом.

Новости Англии

Гарет Саутгейт может быть доволен результатом матча с Мальтой (2:0), но содержание игры крайне расстроило главного тренера “трех львов”.

Удивительно, но в матче с гланвым аутсайдером группы, который в итоге не набрал ни одного очка, Англия нанесла первый удар в створв только на 64-й минуте, и в первом тайме даже уступила гостям по общему количеству попыток.

После автогола мальтийцев на восьмой минуте казалось, что английцы устроят разгром, однако хозяева включили крайне экономный режим и скучающая публика на “Уэмбли” принялась пускать бумажные самолетики.

Все же после перерыва Англия слегка добавила и провела качественную атаку, которая закончилась очередным голом Кейна.

Футболистов сборной Англии понять можно – большинство из них задействованы в важных клубных соревнованиях, и на ничего не решающие матчи отбора настроится сложно. Помимо всего прочего, у Англии есть кадровые проблемы. Без Беллингема и Маддисона вся ответственность за креативность свалилась на Александера-Арнольда. Кроме того, Гарет Саутгейт остался без левых защитников. Шоу и Чилвелл травмированы, как и Берн и Генри, которые могли быть вызваны в качестве резервистов. Не поехал на игру с Северной Македонией и Киран Триппьер, способный закрыть проблемную позицию. Также не сыграет в Скопье и Джаррод Боуэн.

Статистика команд, цифры и факты

Первый матч между командами в отборе к Евро-2024 закончился победой Англии со счетом 7:0.

Северная Македонии пропустила в семи матчах отбора 19 голов – всего на один меньше Мальты, которая сыграла на матч больше.

Северная Македония еще ни разу не побеждала Англию (две ничьи, три поражения).

Англия забила в отборе 21 гол – в среднем три за матч.

Харри Кейн забил 11 гол в последних десяти матчах Англии.

Англия выиграла 11 из 14 последних матчей о всех турнирах.

Последние пять матчей Северной Македонии и Англии

Северная Македония

17.11 Италия 2:5 (Отбор на Евро-2024)

17.10 Армения 3:1 (Товарищеский матч)

14.10 Украина 0:2 (Отбор на Евро-2024)

12.09 Мальта 2:0 (Отбор на Евро-2024)

09.09 Италия 1:1 (Отбор на Евро-2024)

Англия

17.11 Мальта 2:0 (Отбор на Евро-2024)

17.10 Италия 3:1 (Отбор на Евро-2024)

13.10 Австралия 1:0 (Товарищеский матч)

12.09 Шотландия 3:1 (Товарищеский матч)

09.09 Украина 1:1 (Отбор на Евро-2024)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 7 6 1 0 21-3 +18 19 2 Италия 7 4 1 2 16-9 +7 13 3 Украина 7 4 1 2 11-8 +3 13 4 Северная Македония 7 2 1 4 9-19 -10 7 5 Мальта 8 0 0 8 2-20 -18 0

Личные встречи

Англия и Северная Македония трижды пересекались в отборах к Евро. Дважды в двухматчевом противостоянии Англия выигрывала один матч (на выезде), а Северная Македония брала очко на выезде. Традиция была нарушена домашней победой Англии 7:0 в июне.

Где смотреть матч Северная Македония – Англия

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Ставки и Коэффициенты на матч Северная Македония – Англия

Прогноз на матч Северная Македония – Англия от UA-Football

Англия очень разочаровала в матче с Мальтой и Гарет Саутгейт акцентировал на том, что в игре с Северной Македонией его команда должна продемонстрировать сосвсем другое качество. Даже без ряда игроков атаки Англии, и с великолепным Димитриевски в воротах соперника, “три льва” должны найти свои голы. Прогноз – победа Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.