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Северная Македония - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 20.11.2023
Завершающий матч отбора для двух сборных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mark Leech/Offside/Offside
Отбор на ЧЕ-2024, группа C, десятый тур
20 ноября 2023. Скопье, “Национальная арена Тодор Проески”
Северная Македония 21:45 Англия
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Для Англии и Северной Македонии последний матч в группе не имеет турнирного значения, но обе сборные с достоинством намерены завершить отборочный турнир.
- Новости Северной Македонии
- Новости Англии
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Северной Македонии и Англии
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Северная Македония – Англия
- Ставки и Коэффициенты на матч Северная Македония – Англия
- Прогноз на матч Северная Македония – Англия от UA-Football
Новости Северной Македонии
Сборная Северной Македонии не поднимется в своей группе выше четвертого места. Если бы не Мальта, балканская сборная осталась бы без побед, а так у нее есть почетные семь очков (+ ничья на ужасном поле с Италией).
В любом случае, Северная Македония с большим колчеством оражений чем побед после игры с Италией на выезде в последнем туре (2:5). Команда Благоя Милевски проигрывала 0:3, затем отыграла два мяча, но в конце игры снова стала пропускать.
После матча Милевски сказал, что он остался очень недоволен тем, как его команда провела первый тайм, и итоговым результатом тоже. Изменить ситуацию помогла тройая замена в перерыве, и один из игроков, вышедших на замену, Атанасов, сделал дубль, но в конце матча игроки Северной Македонии явно подустали, и пропустили дважды.
По словам Милевского, игрокам Северной Македонии сложно было выдержать такой темп из-за отсуствия опыта подобных матчей. 52-й летний тренер открыто признает, что его команда имеет трудности с составом.
Новости Англии
Гарет Саутгейт может быть доволен результатом матча с Мальтой (2:0), но содержание игры крайне расстроило главного тренера “трех львов”.
Удивительно, но в матче с гланвым аутсайдером группы, который в итоге не набрал ни одного очка, Англия нанесла первый удар в створв только на 64-й минуте, и в первом тайме даже уступила гостям по общему количеству попыток.
После автогола мальтийцев на восьмой минуте казалось, что английцы устроят разгром, однако хозяева включили крайне экономный режим и скучающая публика на “Уэмбли” принялась пускать бумажные самолетики.
Все же после перерыва Англия слегка добавила и провела качественную атаку, которая закончилась очередным голом Кейна.
Футболистов сборной Англии понять можно – большинство из них задействованы в важных клубных соревнованиях, и на ничего не решающие матчи отбора настроится сложно. Помимо всего прочего, у Англии есть кадровые проблемы. Без Беллингема и Маддисона вся ответственность за креативность свалилась на Александера-Арнольда. Кроме того, Гарет Саутгейт остался без левых защитников. Шоу и Чилвелл травмированы, как и Берн и Генри, которые могли быть вызваны в качестве резервистов. Не поехал на игру с Северной Македонией и Киран Триппьер, способный закрыть проблемную позицию. Также не сыграет в Скопье и Джаррод Боуэн.
Статистика команд, цифры и факты
- Первый матч между командами в отборе к Евро-2024 закончился победой Англии со счетом 7:0.
- Северная Македонии пропустила в семи матчах отбора 19 голов – всего на один меньше Мальты, которая сыграла на матч больше.
- Северная Македония еще ни разу не побеждала Англию (две ничьи, три поражения).
- Англия забила в отборе 21 гол – в среднем три за матч.
- Харри Кейн забил 11 гол в последних десяти матчах Англии.
- Англия выиграла 11 из 14 последних матчей о всех турнирах.
Последние пять матчей Северной Македонии и Англии
Северная Македония
- 17.11 Италия 2:5 (Отбор на Евро-2024)
- 17.10 Армения 3:1 (Товарищеский матч)
- 14.10 Украина 0:2 (Отбор на Евро-2024)
- 12.09 Мальта 2:0 (Отбор на Евро-2024)
- 09.09 Италия 1:1 (Отбор на Евро-2024)
Англия
- 17.11 Мальта 2:0 (Отбор на Евро-2024)
- 17.10 Италия 3:1 (Отбор на Евро-2024)
- 13.10 Австралия 1:0 (Товарищеский матч)
- 12.09 Шотландия 3:1 (Товарищеский матч)
- 09.09 Украина 1:1 (Отбор на Евро-2024)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|7
|6
|1
|0
|21-3
|+18
|19
|2
|Италия
|7
|4
|1
|2
|16-9
|+7
|13
|3
|Украина
|7
|4
|1
|2
|11-8
|+3
|13
|4
|Северная Македония
|7
|2
|1
|4
|9-19
|-10
|7
|5
|Мальта
|8
|0
|0
|8
|2-20
|-18
|0
Личные встречи
Англия и Северная Македония трижды пересекались в отборах к Евро. Дважды в двухматчевом противостоянии Англия выигрывала один матч (на выезде), а Северная Македония брала очко на выезде. Традиция была нарушена домашней победой Англии 7:0 в июне.
Где смотреть матч Северная Македония – Англия
Ставки и Коэффициенты на матч Северная Македония – Англия
Прогноз на матч Северная Македония – Англия от UA-Football
Англия очень разочаровала в матче с Мальтой и Гарет Саутгейт акцентировал на том, что в игре с Северной Македонией его команда должна продемонстрировать сосвсем другое качество. Даже без ряда игроков атаки Англии, и с великолепным Димитриевски в воротах соперника, “три льва” должны найти свои голы. Прогноз – победа Англии 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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