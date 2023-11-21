Уэльс - Турция. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 21.11.2023

Группа D также выходит на финишную прямую. С аутсайдером уже определились - это Латвия, у которой всего 3 очка, и которая уже провела все матчи. А вот Турцию, Хорватию, Уэльс и Армению ждут еще по одному поединку, результаты которых окончательно закрепят каждую сборную к определенному месту в таблице отбора на Евро-2024.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа D, 10 тур

21 ноября, 21:45. "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

Уэльс - Турция. 21:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

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Уэльс

Уэльс сейчас находится на 3 месте группы, которое не позволяет выйти на Евро. Есть ли у них еще возможность исправить ситуацию? Есть. Но для этого надо лишь победа над Турцией и потеря очков Хорватии в игре с Арменией, которая уже лишена какой-либо мотивации.

Главный тренер Уэльса Роб Пейдж, похоже, не очень верит в такой положительный случай. После ничьи с Арменией он много упоминал уже о возможном плей-офф в марте, и это несмотря на то, что есть возможность выйти на Евро во вторник. Очень странный пример эмоционального аспекта для футболистов перед последним матчем в группе.

Кстати, относительно игры с Арменией. В Ереване команда Пейджа выглядела очень слабо. Опять же, такое ощущение, что им не хватало эмоций, концентрации. Трудно объяснить в чем причина. Возможно Уэльс не очень то и хочет на Евро? И появится ли злость и азарт в матче с Турцией, вспоминая Ереван и высказывания главного тренера о плей-офф в марте?

Главной кадровой проблемой является то, что "драконы" не могут рассчитывать на своего лидера - Аарона Рэмзи. Он травмирован, но находится вместе с командой. Функции капитана выполняет еще один лидер коллектива Бен Дэвис. Из-за перебора желтых карточек пропустит матч с Турцией основной защитник Крис Мефам. Зато вернулись в состав Бреннан Джонсон, который пропускал октябрьские игры из-за травмы, а также Джо Моррелл, который был дисквалифицирован. Возможно получит свой шанс 22-летний защитник Наялл Хаггинс, который пока не может похвастаться официальными матчами за главную команду страны. Молодое дарование поразило коуча в этом сезоне выступлениями за "Сандерленд", поэтому возможно мы увидим его на поле хотя бы с замены. А вот Чарли Сэвидж и Джо Лоу вернулись в молодежку, чтобы помочь ей в решающих поединках.

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Турция

Турция уже давно решила все свои дела относительно выхода на Евро-2024. Последняя игра в группе станет для них почти товарищеской. Однако, вряд ли они сбавят обороты.

Три дня назад турки воспользовались своим "окном" во время Квалификации, сыграв контрольный матч с хозяйкой Евро-2024 - Германией. Поединок был довольно равным, с почти одинаковым количеством моментов. Но победу одержала именно Турция. Голы забивали Кадиоглу, Йылдиз и Сари, а итоговый счет в Берлине - 2:3.

Если у Уэльса не сыграет главная звезда команды Аарон Рэмзи, то турки не смогут задействовать своего лидера - Хакана Чалхоноглу. Полузащитник "Интера" подхватил инфекцию дыхательных путей. Эмре Акбаба получил в контрольной игре с Германией травму колена, поэтому с Уэльсом тоже не сыграет. Но это не проблема, учитывая, что Эмре не является игроком основного состава. Правда, существует высокая вероятность ротации от Монтеллы, ведь эта игра, как уже отмечалось, для турок имеет небольшое значение.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Турция 7 5 1 1 13-6 +7 16 2 Хорватия 7 4 1 2 12-4 +8 13 3 Уэльс 7 3 2 2 9-9 0 11 4 Армения 7 2 2 3 9-10 -1 8 5 Латвия 8 1 0 7 5-19 -14 3

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Уэльса:

18.11. Армения - Уэльс 1:1 (Квалификация к Евро-2024)

15.10. Уэльс - Хорватия 2:1 (Квалификация к Евро-2024)

11.10. Уэльс - Гибралтар 4:0 (Товарищеская)

Последние 3 встречи Турции:

18.11. Германия - Турция 2:3 (Товарищеская)

15.10. Турция - Латвия 4:0 (Квалификация к Евро-2024)

12.10. Хорватия - Турция 0:1 (Квалификация к Евро-2024)

Последние 3 очные встречи:

19.06. Турция - Уэльс 2:0 (Квалификация к Евро-2024)

2021. Турция - Уэльс 0:2 (Евро-2020)

1997. Турция - Уэльс 6:4 (Квалификация к Чемпионату мира)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Уэльс - Турция от UA-Футбол

Победа нужна именно Уэльсу, но лидер группы Турция просто так проигрывать не будет. В первом круге турки одолели "драконов" 2:0, хотя это удалось уже после удаления соперника. И вообще, команда Монтеллы в хорошей форме - последнее поражение в оффционном поединке было аж в марте. Прогноз от UA-Футбол - ничья 2:2, которая не подарит билет на Евро-2024 Уэльсу. По крайней мере, из-за этой Квалификации.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша