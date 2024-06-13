Евро-2024. Группа А, 1-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Германия – Шотландия 22:00

Трансляция – Megogo

Германия

Германия впервые с 1988-го года примет Евро, но в чисто главных фаворитом хозяев записать трудно. После проваленного ЧМ и серии неудач в спаррингах впервые в истории "бундестим" был уволен главный тренер Ханси Флик, вместо которого за 9 месяцев до старта домашнего первенства пришёл Юлиан Нагельсманн. У последнего тоже были некоторые проблемы на старте, но весной сборная наконец обрела свой новый игровой рисунок.

Ключом к трансформации стало возвращение в национальную команду Тони Крооса, который после Евро уйдёт на пенсию. Кроме старого-нового плеймейкера "манншафт" освежило появление нескольких свежих лиц: Та составил агрессивную пару ЦЗ Рюдигеру, которые вместе с Андрихом должны обеспечивать Кроосу надёжную подстраховку. В то время как ещё одна звезда "Байера" Флориан Виртц вместе с Мусиалой и Хавертцом составляют гибкое нападение.

Перед стартом турнира Германия лишилась Александара Павловича. Травмированного хавбека "Баварии" заменит энергичный Эмре Джан. Похоже, что Мануэль Нойер сохранит место на воротах, несмотря на многочисленные ошибки в концовке сезона. Киммих при этом продолжит закрывать дыру на правом фланге защиты.

Шотландия

Шотландия выглядит главным аутсайдером группы на фоне сильной Швейцарии и неприятной Венгрии, которая была проблемой для множества топ-сборных и на последних больших турнирах, и в Лиге наций А. Но недооценивать "скоттов" с их солидной позиционной обороной и мощными стандартами не стоит. Тем более, что при Стиве Кларке команда стала выглядит солиднее.

Впрочем, последние результаты перед Евро наставника вряд ли порадовали. Шотландия проиграла два из четырёх спарринга перед европейским первенством, разгромно уступив Нидерландам (4:0) и выдав безыдейный матч с Северной Ирландией (0:1) при 83 процентах владения. Успех против Гибралтара (0:2) не сильно помог с набором уверенности, как и результативная ничья с финнами (2:2).

Также на Евро не поехали из-за травм сразу несколько важных исполнителей. Это и прессинг-мотор "Болоньи" Фергюсон, и форвард КПР Дайкс, и молодой талант "Ливерпуля" Бен Доук. У всех травмы колена. Также есть проблемы справа в обороне: Хики из "Брентфорда" и Паттерсон недоступны, из-за его там сыграет третий выбор на позиции Хендри.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт – Андрих, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Виртц – Хавертц

Шотландия: Ганн – Хендри, Хэнли, Тирни – Ралстон, Гилмор, МакГрегор, Робертсон – МакТоминей, МакГинн – Адамс

Статистика и факты

Германия не уступала в 4 последних спаррингах, выиграв 3 из них, включая игры против Франции и Нидерландов.

Кроос – третий по количеству матчей (109) за сборную в нынешнем составе после Нойера (119) и Мюллера (129).

Шотландия никогда не выходила из группы на Евро.

Германия выиграла три последних поединка против Шотландии.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Германия – Шотландия от UA-Футбол

Насыщенная и физически превосходящая оборона Шотландии может доставить проблем Германии. Но все 90 минут держать строй против Виртца, Мусиалы и компании они не в состоянии. Потому ждём победы хозяев в малорезультативном поединке. Ставка: победа Германии + тотал меньше 2.5 с коэффициентом 3.50.