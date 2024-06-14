Испания — Хорватия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 15.06.2024

На каждом турнире есть своя группа смерти, и на Евро-2024 это она — помимо хорватов и испанцев в квартете В играют албанцы и итальянцы.

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Кто тут фаворит, а кто аутсайдер? Если судить по отбору, то его увереннее прошла "Фурия Роха", если по мундиалю — то на голову сильнее были хорваты. Остальное, простите за банальность, покажет игра. Так-то соперники равны.

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Чемпионат Европы. Группа В. 1-й тур

15 июня. Берлин. "Олимпиаштадион"

Испания 19:00 Хорватия

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Испании

Испания провалилась на последнем ЧМ, но дальше выиграла Лигу наций — причем у Хорватии — а затем очень легко и на классе прошла на Евро.

Команда Луиса де ла Фуэнте очень любит громить лузеров — 7:1 с Грузией, 6:0 с Кипром; в двух последних спаррингах с Северной Ирландией и Андоррой опять провели по 5 мячей. При этом с упертыми, контратакующими командами бывает по-разному — Шотландию дожали (2:0), а вот Колумбию не смогли (0:1).

4 - Pedri González has scored two braces in his last four appearances for Spain and Barcelona, having not scored a brace in his previous 159 appearances between the senior national team and Barcelona in all competitions. Revitalised. pic.twitter.com/VXXYvroJQt — OptaJose (@OptaJose) June 10, 2024

Испания традиционно сильна на Евро — она выигрывала его трижды (1964, 2008, 2012). Кроме того, тренер де ла Фуэнте ранее выигрывал Евро в категориях U-19 и U-21. За опыт в этом составе отвечают Карвахаль. Начо и, конечно, 38-летний Навас. За скорость — Нико и Ямаль. Лидер — Родри из "Ман Сити".

Новости Хорватии

Если "Фурия" обожает Евро, то хорваты наоборот — феерят на ЧМ, но на континентальных первенствах даже до полуфинала ни разу не добирались.

Более того, в минувшем цикле они с огромным трудом заняли проходное 2-е место. Два поражения кряду от Уэльса и Турции отбросили "Шашечных" за борт, но у валлийцев не хватило стабильности это использовать. Видимо, чтобы заново обрести уверенность Хорватия после этого играла товарняки только со слабыми Тунисом, Египтом и Северной Македонией — все были выиграны.

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Ну, и последний спарринг, самый свежий — 2:1 с Португалией, это уже было очень круто. Видно, что Златко Далич перестроил команду; Модрич управляет игрой, остальные за него борются — как в Аргентине Скалони за Месси. Качество атакеров при этом просело со времен Манджукича, зато оборона крепкая — 6 "сухарей" в 10 последних матчах.

Испания — Хорватия: статистика личных встреч

Всего команды встречались 10 раз, и Испания выиграла 6 встреч — в том числе последнюю, в финале Лиги наций по пенальти.

Также свежа в памяти победа "Фурии" 5:3 в дополнительное время на Евро-2020. Ну, а последний успех "Шашечных" с испанцами случался в Лиге наций осенью 2018-го (3:2).

Последние матчи Испании

Последние матчи Хорватии

Ориентировочные составы

У хорватов есть сомнения насчет Ивана Перишича — кажется, ветеран еще не готов после травмы и начнет матч на скамейке.

У испанцев есть проблемы с физикой у Ляпорта — вероятно, его заменит Начо. Ну, и есть спорные позиции, где уже тренер решит, кто сыграет — Мерино или Фабиан Руис, а еще Ольмо или Нико.

Испания: Симон — Карвахаль, Начо, Ле Норман, Гримальдо — Педри, Родри, Мерино — Ямаль, Мората, Нико Уильямс

Хорватия: Ливакович — Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол — Брозович, Ковачич, Модрич — Майер, Будимир, Крамарич

Испания — Хорватия: ставки и коэффициенты

Испания — Хорватия: прогноз от UA-Футбол

Нынешний состав испанцев очень силен на скорости и пространстве, но стиль хорватов их не предусматривает. А в толкотне опыт Ковачича, Брозовича, Модрича будет играть ключевую роль.

Поставим на то, что "Шашечные" не проиграют — БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,85 и выше.