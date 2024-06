Испания — Хорватия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 15.06.2024

На каждом турнире есть своя группа смерти, и на Евро-2024 это она — помимо хорватов и испанцев в квартете В играют албанцы и итальянцы.

Кто тут фаворит, а кто аутсайдер? Если судить по отбору, то его увереннее прошла "Фурия Роха", если по мундиалю — то на голову сильнее были хорваты. Остальное, простите за банальность, покажет игра. Так-то соперники равны.

Испания провалилась на последнем ЧМ, но дальше выиграла Лигу наций — причем у Хорватии — а затем очень легко и на классе прошла на Евро.

Команда Луиса де ла Фуэнте очень любит громить лузеров — 7:1 с Грузией, 6:0 с Кипром; в двух последних спаррингах с Северной Ирландией и Андоррой опять провели по 5 мячей. При этом с упертыми, контратакующими командами бывает по-разному — Шотландию дожали (2:0), а вот Колумбию не смогли (0:1).

4 - Pedri González has scored two braces in his last four appearances for Spain and Barcelona, having not scored a brace in his previous 159 appearances between the senior national team and Barcelona in all competitions. Revitalised. pic.twitter.com/VXXYvroJQt