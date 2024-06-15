Польша – Нидерланды. Прогноз матча Евро-2024 на 16.06.2024

Непростое испытание в стартовом матче Евро-2024 ожидает сборную Польши. В каждом матче группы D поляки не чситаются фаворитами, ведь их соперниками будут Нидерланды, Франция и Австрия.

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Евро-2024. Группа D, 1-й тур

Гамбург, "Фолькспаркштадион"

Польша – Нидерланды 16:00

Трансляция – Megogo Футбол 1

Польша: последние новости

Польша неудачно сыграла в отборе на Евро-2024 и заняла третье место в своей группе. Поляки пропустили вперед Чехию и Албанию, но смогли пробиться на главный турнир 2024 года благодаря Лиге наций. В первом матче Польша разгромила Эстонию (5:1), а в финале плей-офф в серии пенальти обыграли Уэльс (0:0, 5:4 пен).

Перед Евро-2024 сборная Польши сыграла два контрольных матча и оба выиграли. Сначала подопечные Пробежа обыграли Украину (3:1), а через три дня разобрались с Турцией (2:1). Однако очень большую цену заплатили поляки за эти победы. В игре против Турции Левандовски, капитан и главная звезда команды, надорвал мышцу бедра и пропустит первый тур. Кроме того, под вопросом участие Свидерского, который в той же встрече растянул голеностоп. Также в матче с Украиной травмировался Милик и он не попал в заявку на Евро. Похоже, что тренерский штаб Пробежа слишком перегрузил игроков во время тренировочного сбора.

Отметим, что сборная Польши не проигрывает уже восемь матчей подряд. Есть все шансы, что уже в воскресенье эта серия прервется, ведь в атаке у команды существенные проблемы из-за травм.

Ориентировочный состав Польши: Щенсный — Беднарек, Давыдович, Кивиор — Франковский, Пётровский, Слиш, Зелинский, Залевский — Пьонтек, Урбанский

Нидерланды: последние новости

Нидерланды заняли второе место в группе с Францией, Грецией, Ирландией и Гибралтаром. Оранжевые уступили только французам (0:4, 1:2). Пока что против вице-чемпионов мира подопечным Кумана играть непросто. Больше всего в отборе забили Ваут Вегхорст, Коди Гакпо и Келвин Стенгс (по три гола). В 2024 году подопечные Кумана сыграли четыре контрольных матча: победили Шотландию, Канаду и Исландию, а также уступили Германии. В качестве фаворитов Нидерланды играют уверенно, а вот с более грозными соперниками пока существенные проблемы.

У Нидерландов также существенные кадровые проблемы. Все Евро из-за повреждений пропустят лидеры полузащиты – Фрэнки де Йонг и Тен Копмейнерс. Поэтому пришлось срочно вызвать Матсена. Также на тренировке получил повреждение Брайан Бробби и пока неизвестно, сможет ли он сыграть в воскресенье.

Главным сюрпризом в заявке сборной стало появление форварда "Аякса" Стивена Бергвейна. Рональд Куман верит в этого нападающего, но пока он не в лучшей форме.

Ориентировочный состав Нидерландов: Вербрюгген - Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке - Схаутен, Верман, Рейндерс - Симонс, Гакпо - Депай

Личные встречи

Команды между собой сыграли 19 матчей: 3 победы Польши, 9 побед Нидерландов и 7 ничьих. Последний раз соперники встречались в 2022 году. Тогда в Лиге наций Нидерланды победили – 2:0.

Факты и цифры

Польша выиграла пять матчей подряд. Эта сборная не проигрывает уже восемь игр с октября 2023 года;

Нидерланды за семь последних матчей проиграли только одну – Германии;

Лидер сборной Польши Левандовски не сможет сыграть из-за повреждений;

В 2022 команды между собой сыграли дважды в Лиге наций: победа Нидерландов и ничья.

Ставки и коэффициенты

Прогноз матча Польша – Нидерланды от UA-Футбол.

Безусловно, фаворитами этого противостояния следует считать сборную Нидерландов. Польша не проигрывает восемь матчей подряд, но серия может уже в воскресенье прерваться. Без Левандовски очень сложно будет полякам играть против соперника, в последнее время нашедшего баланс в игре. Подопечные Кумана опасны в атаке, но и в защите играют достаточно уверенно. Оранжевые должны стартовать в группе победы. Прогноз – победа Нидерландов (1.59).