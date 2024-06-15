Италия - Албания. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 15.06.2024

Сборная Италии начинает защиту титула Чемпиона Европы. Начинает, правда, в неудобной ситуации. После невыхода на Чемпионат Мира-2022, смены тренера во время Отбора на нынешний Евро, на фоне травм, невзрачной игры, критики и общего скептицизма. В очень сложной группе. Начинать выступления в ней против явного аутсайдера нужно уверенно. Удастся ли против "мини-Италии"?

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Чемпионат Европы-2024

Группа В. Первый тур

15 июня. 22:00. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Состояние команд

На Евро Италия продралась через сложнейшее и скандальное противостояние со сборной Украины, демонстрируя сильную игру разве что дома против Северной Македонии и Мальты. Лучано Спаллетти, сменивший Роберто Манчини в августе 2023-го года, желает играть гораздо быстрее, интенсивнее, вертикальнее, агрессивнее, с высоким прессингом, но не очень получается.

Не очень получалось и в последних подготовительных матчах. Игра против Турции (0:0) была совершенно тошнотворной, почти без моментов, без скоростей и мысли. Игра против Боснии и Герцеговины - лучше, с 17-ю ударами, из них шестью - в створ ворот, с опасными моментами. Но все еще далека от идеала, и все еще со слабыми отрезками во время матча. И лишь с одним голом.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Італія - Албанія Смотреть трансляцию

Важный вопрос - на каком уровне оборона? Она пропустила лишь один мяч в пяти последних матчах после 15-ти - в десяти до этого, но ведь четыре из пяти последних - товарищеские. Да и в июньских матчах вратарям сборной приходилось выходить далеко от ворот и с трудом подчищать, даже тащить опасные удары, защитники ошибались в пасах чаще, чем следует.

Албания также сменила тренера в 2023-ем году. Прямо перед началом Отбора на Евро и сразу после провала в Лиге Наций, где уступила Израилю и Исландии. Первый матч Силвиньо, заменившего Эди Рею, также был проигран - 0:1 в Польше. Но после этого "орлы" не проигрывали вообще, проведя кампанию на одном дыхании и выиграв группу с Чехией, Польшей, Молдовой и Фарерами.

Не сказать, что подопечные 50-летнего бразильского тренера, лишь недолго и неудачно работавшего с "Лионом" и "Коринтиансом", показали что-то особо впечатляющее. Но играли организованно, сплоченно и воспользовались совершенно отвратительной формой поляков и далеко не лучшей формой чехов. Вторых разгромили дома со счетом 3:0, первых победили в Тиране со счетом 2:0.

2024-ый год начался для албанцев не очень успешно. 0:3 от Чили и 0:1 от Швеции в товарищеских матчах вызвали нервозность, резкие заявления Силвиньо вроде: "Кто не будет бегать, не будет в сборной" и "заявка на сам Евро не связана с игрой в Отборе". 3:1 над Азербайджаном и 3:0 над Лихтенштейном в июне несколько успокоили, но ведь речь об очень слабых соперниках.

Италия желает доминировать, но не настолько зацикливается на владении мячом, как во времена Манчини. Албания же даже против карликов не всегда владеет много, а против Чехии и Польши нормой были около сорока процентов. По креативу, опасным моментам, ударам по воротам обе также вовсе не впечатляют. Так что, если не будет раннего гола итальянцев, реальна вязкая игра.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Следует отметить, что албанцы сильно связаны с итальянцами. Три постоянных главных тренера сборной перед Силвиньо были из Италии, десять игроков в нынешней заявке на Евро играют на Апеннинах, при том, что в любой другой стране - не более двух. Сам Силвиньо работал ассистентом Роберто Манчини в "Интере". В раздевалке "орлoв" часто звучит итальянский язык.

Последние матчи команд

Кадры

Италия уже в июне потеряла защитников Скальвини и Ачерби, также последние тренировки пропускали опорники Фаджоли, Барелла и автор гола боснийцам и лучший бомбардир сборной (пять из 15-ти ее последних голов) Фраттези. Первый точно сегодня не сыграет, второго и третьего, скорее всего, поберегут и не выпустят с первых минут.

Главный вопрос - тактическая схема. Уже в июне Спаллетти пробовал играть и с тремя, и с двумя центральными защитниками. С тремя против боснийцев вышло лучше, но тренер объяснил, что против команд, играющих с одним форвардом, будет играть с двумя. Так что сегодня ожидают 4-2-3-1. Хотя, возможно, с Калафиори, а не Манчини, чтобы переходить на 3-4-2-1 во время матча.

При нынешних проблемах Фраттези, проблемах в сезоне 2023/24 Кьезы, усталости Лоренцо Пеллегрини многое ложится на главного форварда Скамакку. За "Аталанту" он забил 12 мячей с начала марта во всех турнирах, но за сборную к своим 25-ти годам - лишь один.

Главная проблема албанцев - недостаток игровой практики в клубах. В том числе вратарей Стракоши и Этрита Бериши, лидера центра поля игрока "Интера" Асллани, главного форварда Брои, принадлежащего "Челси". Хотя Силвиньо утверждает, что все в хорошей форме. Точно в хорошей Джимсити, постоянно играющий в центре обороны "Аталанты".

Что же касается тактической схемы, то должна остаться 4-3-3.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Калафиори, А. Бастони, Димарко, Жоржиньо, Кристанте, Кьеза, Лоренцо Пеллегрини, Распадори, Скамакка

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Арлинд Айети, Митай, Асллани, Рамадани, Байрами, Асани, Броя, Сефери

Цифры и факты

Италия и Албания встречались четырежды. Все матчи выиграли итальянцы - дважды 1:0, 3:1 и 2:0. В официальных матчах команды встречались дважды - в Отборе на Чемпионат Мира-2018. Результаты этих матчей - 2:0 и 1:0

Италия проиграла один из 11-ти последних матчей, включая товарищеские - в гостях Англии. Семь побед и три ничьи - другие результаты за это время. В последних пяти матчах она дважды играла вничью 0:0

Албания проиграла два из последних 12-ти матчей, включая товарищеские, при семи победах и трех ничьих. В последних семи официальных она не проигрывала - четыре победы и три ничьи

Италия пропустила лишь один мяч в предыдущих пяти матчах. В десяти до этого она пропустила 15. Если считать лишь официальные матчи, то она пропустила в семи из десяти последних, и в целом за это время 13 мячей. Не пропустив лишь дважды от Мальты и однажды, в последнем хронологически официальном матче - от Украины

Албания пропустила в последних четырех официальных матчах лишь один мяч. Правда, в 2024-ом году пропустила пять в четырех товарищеских

Прогноз: Италия - Албания 1:0

Силвиньо заявил, что не желает слышать о бледной игре Италии в товарищеских матчах, что Италия всегда очень сильна. На фоне Албании - да, но проблемы "Скуадру Адзурру" ожидают. Прежде всего - в реализации моментов. Как и вчера у Германии, ранний гол может прорвать плотину, но если такого не будет - много голов в матче не следует ожидать.