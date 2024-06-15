Словения - Дания. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 16.06.2024

С первого взгляда может показаться, что фаворит этого матча очевиден. На предыдущем Евро сборная Дании дошла до полуфинала, а в преддверии нынешнего розыгрыша турнира входит в топ-10 фаворитов по версии букмекеров.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Однако, преподнести сюрприз Словения вполне способна. Чего только стоит пройденый путь подопечных Матьяжа Кека в квалификации на финальную стадию чемпионата Европы.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Словенія - Данія Смотреть трансляцию

Чемпионат Европы. Группа С. 1-й тур

15 июня. Штутгарт. "MHPAрена"

Словения 19:00 Дания

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1





15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Словении

Со своим будущим соперником словенцы уже играли в одной группе в отборочном турнире. Завершили выступления в группе сборные с одинаковым количеством очков (22), но благодаря преимуществу по личным встречам с первого места вышла Дания. Причём, будь более приоритетным показатель разницы забитых и пропущенных мячей - тогда бы первая строчка осталась именно за Словенией. Остальные участники группе в лице Финляндии, Казахстана, Северной Ирландии и Сан-Марино проблем "парням" особых доставили. В матчах с этими сборными коллектив Кека добыл 21 одно из 24 возможных (одно поражение нанесли финны).

В преддверии финальной стадии Евро Словения провела 5 спаррингов. Их результаты можно оценить как неоднозначные. С другой стороны, команда умудрилась обыграть Португалию (тем самым прервав победную серию Роберто Мартинеса из 11 матчей без поражений) и США, но в то же время сыграла вничью с такими скромными командами, как Болгария и Мальта.

Поколение у словенцев нарисовалось весьма неплохое. Помимо звёздного вратаря Яна Облака, в составе сборной также нельзя не отметить многообещающего центрфорварда Беньямина Шешко, ветерана Йосипа Иличича и экс-вингера "Динамо" Беньямина Вербича.

Ориентировочный состав: Облак – Карничник, Блажич, Бийол, Янжа – Стоянович, Элшник, Черин, Млакар – Шпорар, Шешко

Новости Дании

Путь на финальную стадию Евро дался для датчан ох как непросто. Да, в конечном итоге подопечным Юльманна удалось занять первое место, но поражения от Казахстана с Северной Ирландией и еле вырванная победа в матче с Сан-Марино - это явно не те результаты, каких от "алой гвардии" ждут её болельщики.

На предыдущем Евро Дания находилась в двух шагах от повторения своего победного забега на этом турнире в 1992-м году, но против такого развития события был Гарри Кейн, вырвавший для Англии путёвку в финал.

После той сенсации датчане отметились неудачным выступлением на чемпионате мира-2022, пропустив вперёд себя в 1/8 сборную Австралию, но при этом опередила саму Францию в борьбе за вторую строчку в элитном дивизионе Лиги наций.

В рамках подготовки к Евро Дания добыла две победы в товарищеских матчах с другими скандинавскими сборными - Швецией (3:1) и Норвегией (2:1).

Ориентировочный состав: Шмейхель – А. Кристенсен, Андерсен, Кьер – Ба, Хейбьерг, Делейни, Эриксен, Мехле – Винд, Хёйлунн

Последние 5 матчей команд

Словения:

08.06.24 Словения - Болгария 1:1 (товарищеские матчи)

04.06.24 Словения - Армения 2:1 (товарищеские матчи)

26.03.24 Словения 2:0 Португалия (товарищеские матчи)

21.03.24 Мальта - Словения 2:2 (товарищеские матчи)

20.01.24 США - Словения 0:1 (товарищеские матчи)

Дания:

08.06.24 Дания 3:1 Норвегия (товарищеские матчи)

05.06.24 Дания 2:1 Швеция (товарищеские матчи)

26.03.24 Дания 2:0 Фарерские острова (товарищеские матчи)

23.03.24 Дания 0:0 Швейцария (товарищеские матчи)

20.11.23 Северная Ирландия 2:0 Дания (отборочный турнир Евро)

Личные встречи

Всего в своей истории сборные провели 6 очных встреч. Статистика в этом противостоянии полностью на стороне Дании: "алая гвардия" победу праздновала 5 раз, ещё один матч завершился вничью.

17.11.23 Дания 2:1 Словения (отборочный турнир Евро)

19.06.23 Словения 1:1 Дания (отборочный турнир Евро)

06.02.08 Словения 1:2 Дания (товарищеский матч)

25.04.01 Дания 3:0 Словения (товарищеский матч)

30.04.97 Дания 4:0 Словения (отборочный турнир ЧМ)

01.09.96 Словения 0:2 Дания (отборочный турнир ЧМ)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Словения - Дания от UA-Футбол